พิธีกรด้านไอทีหวั่นการกลับมาของ “Single Gatway” หลังข้อมูลคนไทยรั่ว

จากกรณีผู้ใช้งานบัญชี “9near” (เก้าเนียร์) ได้โพสต์ขายข้อมูลที่อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไทยกว่า 55 ล้านรายการ บนเว็บไซต์ Bleach Forums โดยอ้างว่าได้มาจากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในไทย (Somewhere in government) และโพสต์ตัวอย่างไฟล์ซึ่งมี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชน รวมทั้งมีการโพสต์ลักษณะข่มขู่หน่วยงานและประชาชนในวงกว้าง ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 เม.ย. อ.ศุภเดช พิธีกรไอทีชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความลงในโลกออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หวั่นภาครัฐรื้อมาตรการ “Single Gateway” นำมาใช้โดยอ้างมาตรการความปลอดภัย ทั้งนี้ อ.ศุภเดชได้ระบุข้อความว่า“หน่วยงานรัฐอยากจะปิด 9near แต่ 9near ซ่อนตัวเองอยู่หลัง Cloudflare ดังนั้นจะหาเว็บจริงก็หาไม่เจอ ไม่รู้ว่า WebServer ที่รัน 9near อยู่ที่ไหน (แต่ให้เดาก็น่าจะเป็น Free Cloud Hosting สักที่ หรือไม่ก็ AWS ที่เปิดด้วยบัญชีเติมเงิน)การจะ Block IP Cloudflare ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะ IP Cloudflare มีเป็นแสนๆ IP ถึงแม้ว่า Block ไป ก็อาจจะโดนผลกระทบคือ IP นั้นมันเป็น Reverse Proxy ของเว็บที่ไม่เกี่ยวข้องเหมือนกัน Block ไปก็ช่วยไม่ได้ทางเดียวที่จะ Block ได้ ก็คือ block ผ่าน DNS Requestซึ่ง DNS Request ของบ้านเราเนี่ย หลายๆ ISP ได้ทำการ Filter ไว้ทำให้ถ้าต่อ Internet กับบาง ISP จะทำให้เข้าเว็บ 9near ไม่ได้รวมไปถึงบาง ISP ทำการ DNS Redirect กับ User ตัวเอง (อันนี้ละเมิด Privacy ไหมนะ) ทำให้ต่อให้เราย้ายไปใช้ DNS อื่นๆ เช่น Google DNS , IBM Quad9 , OpenDNS หรือ Cloudflare DNS ก็จะโดน redirect กลับไปยัง DNS ของ ISP ที่ถูก Filter แล้วอยู่ดีปัจจุบัน หลายๆ OS มีการใช้ Encrypted DNS มาใน OS หรือใน Browser เลย เช่น Safari ใน MacOS จะมีเปิดการใช้ DNS Over HTTPS มาเป็น Default เลยใน Google Chrome และ Firefox ก็มี Secure DNS ทำให้ DNS Request ของเราไม่ถูก ISP แก้ไขข้อมูล ซึ่งก็ทำให้การ Block เว็บ 9near เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นดูจากสถานการณ์ ผมล่ะเสียว ไฟล์วอลคุง รื้อเอามาตรการ Single Gateway แล้วอ้างความมั่นคงของประชากร 55 ล้านคนจริงๆเล้ยยยยยย”