สงกรานต์ปีนี้ กรมการค้าภายในชวนเที่ยวตลาดต้องชม “ตลาดแคมของ” เมืองหนองคาย ถนนคนเดินริมโขงยาวที่สุดในโลก และตลาดต้องชมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สงกรานต์ปีนี้ กรมการค้าภายในชวนเที่ยวตลาดต้องชม “ตลาดแคมของ” เมืองหนองคาย ถนนคนเดินริมโขงยาวที่สุดในโลก และตลาดต้องชมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย จัดงาน “TongChom Market Songkran 2023 by DIT” ณ ตลาดแคมของเมืองหนองคาย ถนนคนเดินริมโขงที่ยาวที่สุดในโลก และชวนเที่ยวตลาดต้องชมอีกกว่า 200 แห่งทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2566 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย จัดงาน “TongChom Market Songkran 2023 by DIT” ณ ตลาดแคมของเมืองหนองคาย ถนนคนเดินริมโขงที่ยาวที่สุดในโลก ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายนนี้“สงกรานต์ปีนี้จัดใหญ่จัดเต็ม เชิญชวนทุกคนมาเล่นน้ำสงกรานต์ และสัมผัส เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ชุมชนฝั่งริมโขง ที่ตลาดแคมของเมืองหนองคาย พร้อมชอปสินค้าราคาประหยัด ลดสูงสุดกว่า 60% ชมจุดพลุชุดใหญ่ริมโขง และสุดฟินนักร้องดังตลอดงาน 5 วัน 5 คืน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกมากมาย สายมูก็ห้ามพลาด กิจกรรมสุดพิเศษของงานนี้ เสริมสิริมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่น้ำโขงให้กับตัวเองและครอบครัว ต้อนรับปีใหม่ไทย ด้วยพิธีตักบาตรริมโขง พิธีแห่และสรงน้ำพระเสริมสิริมงคล และกราบสักการะและจุดพลุยิ่งใหญ่ถวายองค์พญานาค ปู่อือลือและปู่อินทรนาคราช”เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงาน 5 วัน 5 คืน ร่วมตักบาตรริมโขง สรงน้ำ 3 พระธาตุ และ พระ 9 ส. พระพุทธรูป 9 ส. 3 พระธาตุ ได้แก่ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ. เมือง หลวงพ่อพระเสี่ยง วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย หลวงพ่อสีบุญเฮือง วัดหลวงพิสัยเจติยาราม อ.โพนพิสัยหลวงพ่อพระสวย วัดยอดแก้ว อ.เมือง หลวงพ่อพระเสาร์ วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ อ.เมือง หลวงพ่อพระสุก วัดศรีคุณเมือง อ.เมือง หลวงพ่อพระแสง วัดศรีษะเกษ อ.เมือง หลวงพ่อแสนห้า วัดกุมภประดิษฐ์ อ.ท่าบ่อและหลวงพ่อทองแสน วัดท่าคกเรือ อ.ท่าบ่อ ส่วน 3 พระธาตุได้แก่ พระธาตุบังพวน พระธาตุหล้าหนอง และพระธาตุโพนจิกเวียงงัวมาชอปสินค้าราคาประหยัด และชิม ชอปสินค้าในตลาดกว่า 500 ร้านค้า และชุ่มฉ่ำเล่นน้ำสงกรานต์ในอุโมงค์ยักษ์ ยาวกว่า 100 เมตร เพลิดเพลินกับดนตรี และคอนเสิร์ตตลอดวัน อาทิ ต่าย อรทัย, หญิงลี ศรีจุมพล, เปาวลี พรพิมล, เบลล์ นิภาดา, ลำเพลิน วงศกร, พลอยชมพู, มีนตรา อินทิรา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกมากมายนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังจัด “TongChom Market Songkran 2023 by DIT” ตลาดต้องชมอีกกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ตลาดแหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายใด้ให้กับคนในชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน​ภาคเหนือ อาทิ กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์), ตลาดสวนบ้านไผ่สันมะกรูด, ถนนคนเมืองมิ่งเมืองดีเบส, กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย, ตลาดริมยม 2437, กาดโหล่งฮิมคาว, ตลาดจริงใจ อาหารปลอดภัย, เตียวกาดแลงเมืองปัว มาม่วนใจ๋​ภาคอีสาน อาทิ ตลาดพันปีจัมปีศรีนคร, ตลาดร้อยปีเมืองย่า, ตลาดต้องชมบึงโขงหลง, ตลาดต้นตาล​ภาคกลาง อาทิ ตลาดพลู, ตลาดหลวงปู่ทวด, ตลาดน้ำวัดดอนหวาย, ตลาดวัดไผ่โรงวัว, ตลาดวัดพระนอนจักรสีห์, ตลาดชุมชนบ้านพิกุลทอง, ตลาดชุมชนวัดมณีวงศ์, ตลาดวัดหลวงพ่อปากแดง, ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์, ตลาดเจ้าพระยาแลนด์, ตลาดเก่าโคยกี้, ถนนคนเดินสังขละบุรี, ตลาดน้ำคลองลัดมะยม, ตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่​ภาคใต้ อาทิ ตลาดพ่อตาหินช้าง, ตลาดน้ำคลองแห, ตลาดนัดนาวง, ถนนคนเดินกระบี่, ถนนคนเดินหลาดใหญ่, ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า“สงกรานต์ปีนี้พลาดไม่ได้ เชิญชวนไปสัมผัสตลาดต้องชมทั่วไทย ที่กรมฯ จัดใหญ่จัดเต็มให้กับพี่น้องคนไทย และนักท่องเที่ยว ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น โดยสามารถอัพเดตข่าวสารตลาดต้องชมได้ที่ Facebook “กรมการค้าภายใน” และ Line Official “DIT GO” อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว