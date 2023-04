กรุงไทยจ่อเก็บค่าธรรมเนียม ถอนเงินไม่ใช้บัตรครั้งละ 10 บาท หนุนใช้จ่ายผ่านดิจิทัล

วันนี้ (1 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า "ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตร ครั้งละ 10 บาท 1 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66 ถึง 31 ก.ค. 66"เมื่อตรวจสอบไปยังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พบว่าได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม โดยเอกสารมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 พบว่าหัวข้อที่ 3. บริการทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (7) ระบุว่า "บริการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร (Cardless ATM Withdrawal – on us) มีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยท้ายประกาศระบุว่า ความในข้อ 3.4.3 (7) เพิ่มเติมโดยหนังสือที่ น.(ว)(INR.) 389 /2566 ลงวันที่ 30 มี.ค. 66 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66อีกด้านหนึ่ง ธนาคารกรุงไทยได้ประชาสัมพันธ์ว่า เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัล ลดการใช้เงินสด ธนาคารขอยกเว้น! ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal) 1 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2566 (เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal) ครั้งละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป)อย่างไรก็ตาม สำหรับธนาคารอื่น พบว่ายังไม่ออกประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารแต่อย่างใดปัจจุบัน มีผู้ใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ประมาณ 16 ล้านราย ส่วนเครื่อง ATM ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,461 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,679 แห่ง และต่างจังหวัด 5,782 แห่ง