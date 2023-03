ซัมเมอร์นี้! เสริมพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตเปี่ยมสุข​ พบกับการร่วมงานกันของแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง Leisure Projects และ Harmenstone เพื่อรังสรรค์นิยามใหม่ของแฟชั่นเครื่องประดับสายมูเตลูคอลเลกชัน SS23

ร้อยเรียงความศักดิ์สิทธิ์ผสานกับแฟชั่นแห่งยุคสมัยใหม่ พร้อมกลิ่นอายของความสนุกสนานและสไตล์แฟชั่นรับหน้าร้อนขอนำเสนอ “คอลเลกชันสร้อยคอและสร้อยข้อมือที่น้อมนำพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่งองค์ท้าวเวสสุวรรณ พระพิฆเนศ และบ่วงนาคบาศ ผสานเข้ากับหินมงคล สินค้าทุกชิ้นได้ผ่านพิธีบวงสรวงปลุกเสกแล้วจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชลบุรี กรุงเทพฯ และบึงกาฬปัจจุบัน Harmenstone คือดีไซเนอร์ด้านเครื่องประดับจากหินมงคลชื่อดังในกรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑ์โดดเด่นด้วยการรังสรรค์จากหินมหามงคลที่หายากระดับโลกในรูปแบบสร้อยคอและสร้อยข้อมือแฟชั่นที่สวมใส่ง่ายได้ทุกวัน ดูมูอย่างมีสไตล์ได้ แต่ยังคงเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และพลังงานเฉพาะตัวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันนี้ภูมิใจเสนอคอลเลกชันใหม่ที่คอลแล็ปส์กับแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยชื่อดังการร่วมมือกันครั้งนี้คือการผสานเข้ากันระหว่างพลังแห่งความเชื่อในศาสนาพุทธและฮินดูกับสุนทรียศาสตร์ที่ได้รับจากความสนุกสนานของเสื้อผ้าแนว Unisex ที่ใส่สบาย รวมกันเป็นThe Heavenly Summer Series” คอลเลกชันสร้อยคอและสร้อยข้อมือที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ รังสรรค์ด้วยหินมงคลจากธรรมชาติที่มีคุณค่า ทั้งยังสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่โด่ดเด่นด้วยอัญมณีมากมาย เช่น Amazonite, Ruby Zoisite, Malachite, Red Jasper, American Gold Sunstone เป็นต้นได้แนะนำคอลเลกชันใหม่นี้ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากคุณบุ๊คเล่าว่า “นี่คือการผนวกความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเดิมเข้ากับแบรนด์ไทยด้านแฟชั่นชายที่ฮอตที่สุดแห่งยุค Harmenstone X Leisure Projects เราจึงภูมิใจมากที่จะนำเสนอ The Heavenly Summer Series 2023 คอลเลกชันใหม่ที่ร้อยเรียงความศักดิ์สิทธิ์ผสานเข้ากับแฟชั่นแห่งยุคสมัย พร้อมกลิ่นอายของความสนุกสนานและสไตล์แฟชั่นรับซัมเมอร์ ไฮไลต์ของคอลเลกชันนี้อยู่ที่สร้อยคอและสร้อยข้อมือดีไซน์ใหม่ที่คัดสรรจากหินมงคลเพื่อเสริมพลังภายในให้กับผู้สวมใส่ ทุกชิ้นผ่านพิธีบวงสรวงปลุกเสกแล้วจากวัดศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งทั่วประเทศไทย”ด้านคุณนัทเสริมว่า “Leisure Projects เป็นเหมือนตัวช่วยให้คุณหลุดออกจากความจำเจและไปสนุกกันในซัมเมอร์นี้ในลุคแบบสดใสแต่ศักดิ์สิทธิ์ไปกับ The Heavenly Summer Series 2023 ผลงานรังสรรค์อันยอดเยี่ยมล่าสุดที่เราร่วมงานกับ Harmenstone ดีไซน์ที่ชัดเจนของ Leisure Projects ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับความเรียบหรูทันสมัยของดีไซน์ปัจจุบันของ Harmenstone การคอลแล็ปส์กันครั้งนี้เราต้องการให้ออกมาเป็นแฟชั่นล้ำยุคที่คนทันสมัยทุกคนต้องมี เหมาะทั้งกับใส่ไปเที่ยวทะเล เดินทางสบาย ๆ หรือจะใส่ไปทำงานเมื่อต้องแต่งตัวทางการก็ยังเข้ากันได้อย่างดูดีมีสไตล์”“The Heavenly Summer Series” ออกแบบมาเพื่อเสริมพลังภายใน ปลดล็อกศักยภาพของผู้สวมใส่อย่างเต็มที่ ตามความเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพิฆเนศ ท้าวเวสสุวรรณ และบ่วงนาคบาศที่จะช่วยประทานพร ซึ่งทั้งสามแบบมีสร้อยคอและสร้อยข้อมือที่มีดีไซน์ไม่ซ้ำกันเครื่องประดับทุกชิ้นในคอลเลกชัน “The Heavenly Summer Series” มาพร้อมพลังที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับพรตามที่ปรารถนา ความสุขสมบูรณ์ ความสำเร็จ พร้อมการให้คุณค่าและเชื่อในพลังแห่งความฝันของตนเอง ค้นพบแรงบันดาลใจ...และเปี่ยมสุขตลอดการเดินทางที่ชาวไทยเคารพนับถือ สื่อถึง “ความอุดมสมบูรณ์และการมีกินมีใช้ ไม่หมดสิ้น” มาในรู)แบบของบ่วงนาคบาศที่ได้ผ่านพิธีปลุกเสกอย่างถูกต้องครบถ้วน ณ วัดอาฮงศิลาวาส จ.บึงกาฬ (ฉายา สะดือแม่น้ำโขง) ถ้ำใต้น้ำเมืองหลวงของเหล่าพญานาค“มหาเทพแห่งสติปัญญา ผู้นำพาความสำเร็จดั่งปรารถนา” เทพฮินดูที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล ท่านทรงเป็นหนึ่งในเทพฮินดูที่ได้การสักการะมากที่สุดด้วยเพราะความเมตตาช่วยเหลือผู้ที่มาขอพรให้ประสบสุขตามใจหวังอยู่เสมอหากเป็นเรื่องดี ปลุกเสกที่พิพิธภัณฑ์เทพศรียัตรา กรุงเทพมหานครท้ายสุดคือ“องค์เทพแห่งความมั่งคั่ง” ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เสริมความสิริมงคล จากวัดรังษีสุทธาวาส อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (วัดไร่กล้วย) สุกสกาวด้วยพลังแห่งสีเขียวช่วยกระตุ้นให้มองโลกในแง่บวก ฟื้นฟูพลังใจด้วยพลังของหินมงคลเล่าถึงความตื่นเต้นที่ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับแฟชั่นแบรนด์ดัง Leisure Projects ว่า “คอนเซปต์ของคอลเลกชันนี้คือซัมเมอร์ มู้ดแอนด์โทนของงานเซ็ตใหม่ของเราจึงเป็นแบบสดชื่น ดูเท่เก๋ และน่าสนุก ขณะเดียวกันก็ยังช่วยเสริมดวงและรักษาความขลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่เสื่อมคลาย Leisure Projects เป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมของ Harmenstone เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ปกติก็ให้พลังบวกของซัมเมอร์อยู่แล้วและยังเป็นแนวไฮ-แฟชั่นที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ดีไซน์ก็สวยงามมีคุณภาพ แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและความสดใหม่เสมอ เราจึงดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับ Leisure Projects เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าของเรา ได้สวมใส่พลังบวกของซัมเมอร์ที่ดูเรียบหรูสง่างามไปพร้อมกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังผสานความมงคลเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มั่งคั่ง สมบูรณ์ และปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตาม”The Revivor สร้อยคอมงคลองค์ท้าวเวสสุวรรณ - The Revivor สร้อยคอมงคลองค์ท้าวเวสสุวรรณ - The Opportune สร้อยคอมงคลองค์พระพิฆเนศ - The Inspirer สร้อยคอมงคลบ่วงนาคบาศสร้อยคอThe Revivor สร้อยคอมงคลองค์ท้าวเวสสุวรรณ ราคา 3,250.-The Opportune สร้อยคอมงคลองค์พระพิฆเนศ ราคา 3,250.-The Inspirer สร้อยคอมงคลบ่วงนาคบาศ ราคา 3,250.-The Vigor สร้อยข้อมือองค์ท้าวเวสสุวรรณ - The Prosperer สร้อยข้อมือองค์พระพิฆเนศ - The Sesha สร้อยข้อมือมงคลบ่วงนาคบาศสร้อยข้อมือThe Vigor สร้อยข้อมือองค์ท้าวเวสสุวรรณ ราคา 2,650.-The Prosperer สร้อยข้อมือองค์พระพิฆเนศ ราคา 2,650.-The Sesha สร้อยข้อมือมงคลบ่วงนาคบาศ 2,650.-ทั้งสามแบบมีทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งรังสรรค์จากหินมงคลธรรมชาติที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลก คอลเลกชัน "The Heavenly Summer Series 2023" คือการผสานเข้ากันของความเชื่อและความศรัทธา ความสง่างามอันทันสมัย และแฟชั่นที่ผนวกทุกองค์ประกอบเข้ากันอย่างลงตัว ลูกค้าจึงสามารถสวมใส่ได้ทุกวันด้วยความมั่นใจทั้งด้านภาพลักษณ์และรับการปกปักษ์จากองค์เทพหรือหรือชั้น M สยามเซ็นเตอร์ และชั้น 1 ไอคอนสยาม หรือหากต้องการเยี่ยมชมร้านของ LEISURE PROJECTS พบกันได้ที่สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 117