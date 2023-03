MEA คว้ารางวัลด้านความยั่งยืน จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2022

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รับรางวัลในงานประกาศรางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2022 รวม 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Human Rights) ระดับ Silver และรางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Public Sector) ระดับ Silver จากการนำเสนอ "รายงานความยั่งยืน การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2564" โดยมี H.E. Ms Kara Owen, the British High Commissioner to Singapore เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้นำด้านธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนในระดับภูมิภาคเอเชีย รวมถึงบุคคลสำคัญจากสถาบันการศึกษา สถานทูต สมาคมการค้า และองค์กรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมเป็นเกียรติMEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพสูงเกี่ยวกับวิธีการจัดการประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และโอกาสในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับ Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) เป็นรางวัลระดับภูมิภาคของเอเชีย จัดขึ้นทุกปีโดยองค์กร CSRWorks International Pte Ltd และ The British High Commissioner ประเทศสิงคโปร์ เพื่อค้นหา และมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการรายงานและการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่สำคัญ และตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและบริหารงานอย่างยั่งยืนตามหลักการสากล