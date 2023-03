“โอเรียนสตาร์” อวดโฉมคอลเลคชั่นนาฬิกาสุดคลาสสิคฟรายส์จากญี่ปุ่น

บริษัท สหกรุงทองเทรดดิ้ง จำกัด ผู้แทนนำเข้าและจำหน่าย แบรนด์ “โอเรียน สตาร์” (Orient Star) เผยโฉมนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดในปี 2023 ภายใต้คอนเซป The Eternal Sky ด้วยตัวเรือนดีไซน์โมเดิร์นที่ผสมผสานกลิ่นอายย้อนยุคสไตล์เรโทรเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ นาฬิกาจักรกลประสิทธิภาพสูงที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาพร้อมด้วยความครบครันในทุกมิติทั้งความงามและคุณภาพอันยอดเยี่ยม ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวด้วยสไตล์อันโดดเด่น ภายใต้ความปรารถนาของแบรนด์กับ “3 Joy of Orient Star” คือการมอบความสุขทั้งสามประการของการเป็นเจ้าของ Orient Star “ความสุขที่ได้สวมใส่” “ความสุขที่ได้ชื่นชมความงาม” และ “ความสุขแห่งการเชื่อมโยงถึงประวัติที่มีมาอย่างยาวนาน” ซึ่ง Orient Star เป็นแบรนด์ที่ได้รับการแนะนำในญี่ปุ่นในฐานะแบรนด์ระดับสูงอีกด้วยในปี 2022 โอเรียน สตาร์” (Orient Star) ได้เปิดตัวนาฬิกาลิมิเต็ด 3 รุ่นในกลุ่ม Contemporary & Classic ในเดือนตุลาคม ภายใต้คอนเซปต์ “Moving Blue”โดยงานดีไซน์ได้สื่อถึงอารมณ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสีของท้องฟ้าและทะเลที่เชื่อมโลกของเราเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่นาฬิกาในซีรีย์ Modern Skeleton (Ref.RE-AV0120L), Semi-Skeleton (Ref.RE-AT0015L) และ Lady Semi-Skeleton (Ref.RE-ND0017L) ผลงานอันน่าหลงใหลนี้ได้รับการออกแบบด้วยการใช้สีเป็นสื่อเพื่อให้เข้าถึงอัตลักษณ์ของนาฬิกาซึ่งดีไซเนอร์ต้องการถ่ายทอดให้เห็นภาพของแสงอันอบอุ่นของดวงอาทิตย์ในยามเช้าด้วยสีโรสโกลด์ผสมผสานเข้ากับสีน้ำเงินเข้มของท้องฟ้าและสีเขียวมรกตของน้ำทะเลที่ไล่เฉดสีได้อย่างน่าประทับใจและในปี 2023 นี้ “โอเรียน สตาร์” (Orient Star) ได้ประกาศเปิดตัวเรือนเวลารุ่นใหม่ในสไตล์หน้าปัดแบบ Full Skeleton (Ref.RE-AZ0101N) ภายใต้แนวความคิด “จักรวาลอันกว้างใหญ่” ที่งานออกแบบสะท้อนภาพของห้วงอวกาศและจิตวิญญาณแห่งการสำรวจ ตัวเรือนนาฬิกาสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมทั้งในส่วนของวัสดุและกลไกภายในที่มีความโดดเด่นจากการใช้จักรเหล็ก (Escape Wheel) ที่ผลิตจากซิลิเซียมด้วยเทคโนโลยี MEMS (Micro-Electro_Mechanical Systems) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยบริษัทเอปสัน (EPSON) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์โอเรียนท์ สตาร์ อันมีส่วนช่วยให้ชิ้นส่วนที่ได้มีน้ำหนักเบาและมีความเที่ยงตรงสูงโดยชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นสีน้ำเงินเพื่อสื่อถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่ตัดกับสีเทาของฐานเครื่องและส่วนอื่นๆ เปรียบเสมือนห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ในส่วนของดีไซน์ภายนอกนั้น ตัวเรือนสเตนเลส สตีลคุณภาพสูงถูกออกแบบให้มีขนาดความกว้างที่เหมาะสมที่ 39 มิลลิเมตร มีผิวสัมผัสเรียบเนียนระดับไฮเอนด์ด้วยการขัดเงาแบบซัลลาส (Sallaz) ผสมผสานกับการปัดด้านในบางส่วน ตัวเรือนบางพอดีและกระชับกับข้อมือด้วยความหนาเพียง 10.8 มิลลิเมตร ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัว สายโลหะให้สัมผัสสบายขณะที่สวมใส่และจุดเด่นอยู่ตรงเข็มนาฬิกาสีน้ำเงินที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมาะอย่างยิ่งกับการเป็นนาฬิกาที่ใช้งานในทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดได้แก่การบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงผ่านการทำงานของเครื่อง in-house caliber F8B6 ระบบไขลานที่สำรองพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 70 ชั่วโมงด้วยค่าความคลาดเคลื่องเพียง +15 ถึง -5 วินาทีต่อวันอีกหนึ่งนาฬิกาเรือนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ Orient Star Mechanical Moon Phase Limited Edition (Ref.RE-AY0116A) ภายใต้แนวคิดและสร้างสรรค์จาก “พระจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วงที่ทะเลสาบทาซาวะ” ทะเลสาบทาซาวะตั้งอยู่ในจังหวัดอาคิตะ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 100 ทะเลสาบที่สวยงามและเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่นโดยมีระดับความลึกถึง 423 เมตร ตัวเรือนมีความโดดเด่นและน่าหลงใหลด้วยดีไซน์การไล่เฉดสีเทาบนหน้าปัดเปลือกหอยมุกที่สีของหน้าปัดนั้นจะเปลี่ยนไปตามมุมมองและแสงที่ตกกระทบเฉกเช่นเดียวกันกับสีของพื้นผิวของทะเลสาบทาซาวะที่จะเปลี่ยนไปตามภูมิอากาศ นาฬิกามีความพิเศษที่ตรงฟังก์ชั่นแสดงข้างขึ้นข้างแรมด้วยดวงจันทร์สีเงินที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน ตัวเรือนมีความกว้าง 41.0 มิลลิเมตรและมีความหนา 13.8 มิลลิเมตร กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ทรงโค้งเคลือบสารกันสะท้อน SAR ช่วยให้อ่านค่าเวลาได้อย่างชัดเจนตามมาด้วยนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุด Orient Star Diver 1964 1st Edition (Ref.RE-AU0502S) ที่มีความพิเศษตรงที่เป็นรุ่นที่ผลิตแบบจำกัดจำนวนและออกจำหน่ายเพียง 500 เรือนภายนอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น นาฬิกาสปอร์ตดำน้ำในรุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่น Olympia Calendar Diver ที่ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1964 แต่ได้รับการยกระดับมาตรฐานในการใช้ดำน้ำได้จริงที่ระดับความลึก 200 เมตรภายใต้เงื่อนไขการรับรอง ISO 6425 พร้อมให้ความเชื่อมั่นได้ถึงการทำงานของเครื่องอัตโนมัติคุณภาพสูงจากโอเรียนท์ สตาร์ ในส่วนของดีไซน์ภายนอกนั้นนาฬิกาได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ในแบบดั้งเดิมมาอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะการเลือกใช้หน้าปัดสีเงินตามเรือนต้นแบบและผสมผสานเข้ากับดีไซน์วินเทจโอเรียนท์ สตาร์ (Orient Star) แบรนด์นาฬิกาที่มีความน่าเชื่อถือทั้งทางด้านประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 70 ปีและคุณภาพในการผลิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นาฬิกาประสิทธิภาพสูงเพื่อเป้าหมายที่ต้องการสร้างนาฬิกาที่มีมูลค่าเกินราคาภายใต้ดีไซน์ที่มีความทันสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่ได้การยอมรับในแวดวงนักเดินทางและผู้ที่แสวงหาความแตกต่าง สามารถบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของผู้ที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้สวมใส่ และสามารถใช้งานได้ในทุกวันนอกจากนี้ “โอเรียน สตาร์” (Orient Star) ยังมีเคล็ดลับ แนะนำการเลือกซื้อนาฬิกาเรือนแรกสำหรับหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานว่า นาฬิกาเรือนแรกควรเป็นเรือนที่สามารถบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์และรสนิยมของผู้ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรเลือกเรือนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และจากแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และคุณภาพในการผลิต แต่ขณะเดียวกันก็ควรเป็นนาฬิกาที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวันจากดีไซน์ที่มีความหลากหลายของแบรนด์ภายในงานเปิดตัว ORIENT STAR The Dimension of Joy Beyond Time มิติแห่งความสุขเหนือกาลเวลา ภายใต้ Concept THE ETERNAL SKY วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 - 16:00 น. ณ 515 Vitory โดยจะมีการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ในปี 2023 และ Talk Interview Celebrity ความชอบและไลฟ์สไตล์กับ Item ที่ตอบโจทย์ของการเดินทาง คุณภูริ หิรัญพฤกษ์ พิธีกร นักแสดง CEO รายการท่องเที่ยว Viewfinder Thailand และ คุณบาส ภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ เจ้าของเพจและ YouTube สายท่องเที่ยวชื่อดัง Go Went Go พิเศษสุด !!! พร้อมจับรางวัล Lucky Draw นาฬิกาโอเรียน สตาร์ ให้กับผู้โชคดี อีกด้วยพบกับ “โอเรียน สตาร์” (Orient Star) ในทุกคอลเลกชั่น ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล,โรบินสัน,เดอะมอลล์,พารากอน,สยามทาคาชิมาย่าและร้านค้าผู้แทนจำหน่าย หรือช็อปออนไลน์ทาง Shopee “Orient Official”ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม https://unitedkrungthong.com/orient/ https://www.facebook.com/orientstarwatch.th/ บริษัท สหกรุงทองเทรดดิ้ง จำกัด ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย โทร. 02-2558822-5