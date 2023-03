"พี่เหว่ง" แจงดรามารับสมัครแอดมินเพจ Little Monster ทำงาน 9 ชม. ค่าแรง 300 ยอมรับสื่อสารผิดพลาด

จากกรณี ประเด็นดรามาโลกโซเชียลแชร์ภาพประกาศรับสมัครงานของบริษัทของยูทูบเบอร์สายครอบครัวชื่อดัง หลังออกมาประกาศสมัครแอดมินเพจ ตอบแชตลูกค้า ทำงานกะเย็น 15.00 - 00.00 น. ประมาณ 5-6 วันต่อสัปดาห์ ค่าแรงวันละ 300 บาท ทำงานแบบ Work from home 100% โดยต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว พร้อมกับติดตั้งโปรแกรมติดตามการทำงาน มีใจรักในการขาย ละเอียด รอบคอบ พิมพ์ภาษาไทยถูกต้องจากนั้น โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด ในเรื่องรายละเอียด ที่ให้ทำงาน 9 ชั่วโมง แต่ให้ค่าแรง 300 บาท รวมทั้งคนทำงานต้องใช้คอมฯ หรือ โน้ตบุ๊กส่วนตัว ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง และแม้จะเป็นการทำงานแบบ Work From Home ไม่ต้องเสียเวลามาออฟฟิศ แต่คนทำงานต้องเสียค่าไฟ ค่าเน็ต รวมทั้งยังมีการระบุถึงโปรแกรมติดตามการทำงาน ซึ่งอาจเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือไม่ล่าสุด พี่เหว่ง เทพลีลา เจ้าของเพจ Little Monster และช่องยูทูบเทพลีลา ได้อัดคลิปชี้แจงดรามาผ่าน เพจ Little Monster ระบุว่า น้อมรับความผิดพลาดเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะรายละเอียดช่วงเวลาการทำงาน และเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในประกาศ โดยมีใจความดังนี้- อุปกรณ์การทำงาน ต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ความจริงแล้วไม่จำเป็นก็ได้ เพราะทำงานผ่านมือถือได้ แต่ที่แจ้งไว้ว่าต้องมีคอมพิวเตอร์ เพราะทีมงานคิดว่าสะดวกที่สุด โปรแกรมติดตามการทำงาน เป็นการติดตั้งระบบหลังบ้านเกี่ยวกับระบบการขาย ไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว- เวลาการทำงาน 15.00-00.00 น. เป็นการสื่อสารผิดพลาดอย่างหนัก เพราะช่วงการทำงานจริงๆ คือ 18.00 - 00.00 น. ส่วนสาเหตุที่เขียนว่า 15.00 น. เพราะช่วง 2-3 วันแรกอาจต้องเข้ามาเรียนงาน 15.00 น. โดยจะมีค่าเดินทางให้ ส่วนที่ทำงาน 5-6 วัน คือสามารถเลือกได้ว่าจะทำวันไหน แบ่งกันในทีม- เงินเดือน ชั่วโมงละ 50 บาท การทำงานนั้นเป็นเพียงการตอบแชตข้อความลูกค้า เฉลี่ยชั่วโมงละ 5-6 คน นอกจากนี้ ยังไม่ได้ระบุมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วย รายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,000 - 10,000 บาท คิดว่าเป็นเรตงานพาร์ตไทม์ที่ไม่แย่นอกจากนี้ พี่เหว่ง ยอมรับว่าบางเรื่องรายละเอียดที่ไม่จำเป็นเยอะเกินไป ส่วนบางเรื่องก็ขาดรายละเอียดสำคัญ ส่งผลให้ผู้รับสารเข้าใจผิด แต่เชื่อว่านี่จะเป็นประสบการณ์ของทีมงาน ยืนยันว่าการสมัครงานที่นี่ดี เงินเดือนขึ้นทุกปี มีโบนัส 2 เดือน อิงตามผลตอบแทน สวัสดิการครบทุกอย่าง สิ่งที่บริษัทคิดคือ ไม่เอาเปรียบกับคนที่ทำงาน และขอโทษอีกครั้งที่สื่อสารผิด