ข่าวดี! สำหรับคนอยากออกรถใหม่ ในงาน “Bangkok International Motor Show 2023” ดาวน์ 0 บาท ผ่อน 0% นาน 6 เดือน แถมฟรีประกันอีกเพียบ จัดหมดทุกค่าย ทุกรุ่น ทุกราคา ที่บูธ JUST (C16)

เดินหน้าเขย่าวงการยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังผลตอบรับที่ดีจากงานเมื่อปลายปีก่อน พร้อมยกบริการทั้งหมดที่มี นำทัพโดยพร้อมต่อยอดความสะดวก และครบครัน ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่อย่างที่รวบรวมข้อเสนอสุดพิเศษจากบริษัทประกันทั้งหมด มาให้กับคุณ และเปิดตัวพร้อมกันครั้งแรกในงานนี้อีกด้วย นอกจากนี้ ทุกบริการของ JUST สามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างแอปพลิเคชัน JUST ได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ ANDROID (App Store และ Play Store)เปิดเผยว่า “รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ JUST ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมยานยนต์โดยในปีนี้มีการรังสรรค์ภายใต้ Concept บูธที่หากใครก้าวเข้ามาในบูธ JUST แล้ว จะได้รับรอยยิ้มกลับไปทุกคน ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มจากกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุด Exclusive เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JUST ก็จะได้รับสิทธิร่วมสนุกทันที โดยรับประกันว่าทุกคนจะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน และอีกรอยยิ้ม เอาใจคนอยากออกรถใหม่ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2023 นี้ หากยังมีรถคันเก่าอยู่ เอามาฝากขายกับบูธ JUST การันตีว่าจะได้ราคาดีกว่าไปขายที่ไหน ๆ แน่นอน พิเศษไปกว่านั้น หากรถสวย สภาพดีมีบวกเพิ่มจากราคาขายให้อีก สูงสุด 30,000 บาท”ขายเสร็จ อยากออกรถใหม่ ไม่ว่ารถค่ายไหน รุ่นอะไร ราคาเท่าไหร่ JUST จัดไฟแนนซ์ให้หมดทุกบูธในงาน “Bangkok International Motor Show 2023” กับโปรโมชันออกรถ 0 บาท ผ่อน 0% นานถึง 6 เดือน แถมฟรี!ประกันชั้น 1ประกัน พ.ร.บ.ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันคุ้มครองเครื่องยนต์ฟรีค่าบริการต่อภาษีในปีถัดไปฟรีค่าแรงซ่อมบำรุง 3 ปีฟรีค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและถ้าหากรถของท่านเสีย เรามีบริการรถยกฟรีถึงที่ ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ หากท่านสนใจซื้อ-ขายรถแล้วไม่สะดวกมาที่งาน Bangkok International Motor Show 2023 ท่านสามารถเข้าใช้บริการของ JUST ได้ที่สาขามากกว่า 21 สาขา และจะได้รับข้อเสนอเดียวกับในงาน Motor Show ทันที (ระยะโปรโมชันตั้งแต่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2566) *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดกล่าวปิดท้ายว่า “ทุกบริการ และโปรโมชั่นทั้งหมดของ JUST ถูกออกแบบมาจากความต้องการของลูกค้าจริง ๆ หากใครสนใจอยากขายรถคันเก่า หรือออกรถคันใหม่ภายในงาน มาใช้บริการได้ที่บูธ JUST (C16) คุณจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษกว่าใคร ตามความตั้งใจในสโลแกนของเรางานนี้ห้ามพลาด!! พบกันที่บูธตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อ-ขายรถยนต์ครบวงจร , Website :หรือโทร