คุณภาพที่มากับความคุ้มค่า! KEN by MEA ออกโปรเด็ดติดตั้ง “เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า” ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 29,000 บาทเท่านั้น

ปี 2565 เป็นปีตลาดรถยนต์ในไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบดั้งเดิมมาสู่ตลาดรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย Battery และมอเตอร์ หรือที่เรียกว่า “รถยนต์ไฟฟ้า”ความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าสะท้อนได้จากบทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่คาดการณ์ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ในปี 2566 ว่า จะมีโอกาสที่จะมีตัวเลขแตะระดับ 50,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 270% เมื่อเทียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 13,454 คัน แม้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะมีปัจจัยกดดันอยู่บ้างขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า BEV จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 5.8% ของภาพรวมตลาดรถยนต์ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 8.65-8.95 แสนคันอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ สายชาร์จที่แถมกับรถ เป็นแค่ Emergency Charge ! (สาย Mode 2) เหมาะสำหรับการชาร์จ “เพียงชั่วคราวสั้น ๆ ในยามฉุกเฉิน” ที่ Battery รถยนต์ไฟฟ้า หมดนอกบ้าน แล้วต้องการเสียบชาร์จให้มีไฟฟ้าพอขับกลับบ้าน หรือสถานีชาร์จเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบสำหรับเสียบชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านทิ้งไว้ทั้งคืนเป็นประจำ เนื่องจากอาจเกิดความร้อนสะสมที่เต้าเสียบไฟบ้าน ซึ่งอาจทำให้ระบบไฟบ้านเกิดปัญหาได้ ดังภาพ เมื่อชาร์จเต็มแล้วควรถอดปลั๊กทันทีสาเหตุมาจากสายไฟบ้านทั่วไปในไทยทนกระแสไฟได้ 10 A หรือน้อยกว่าแล้วแต่สภาพใช้งาน แต่สายชาร์จแถม (Mode 2) สามารถดึงกระแสไฟสูงสุดถึง 12 A ซึ่งเกินจากสายไฟบ้านรับได้ หากต้องการใช้อย่างปลอดภัย ต้องเดินสายไฟใหม่ขนาด 4 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป สำหรับเฉพาะเต้าเสียบนี้เท่านั้น โดยไม่พ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และต้องมีระบบสายดินด้วยการไฟฟ้านครหลวง แนะนำว่าการชาร์จที่บ้านควรใช้เครื่อง Wallbox EV Charger (เครื่อง Mode 3) เพื่อความปลอดภัย ซึ่งรับกระแสไฟได้ 16-32 A สามารถชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพของรถยนต์แต่ละรุ่น และมีระบบตัดไฟเมื่อชาร์จเต็ม หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กระแสไฟเกิน ความร้อนเกิน (มี Over-Current and Thermal Protection)กระนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ที่จะทำให้เครื่องชาร์จรถไฟฟ้าสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ได้คุณภาพด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงขอแนะนำ KEN by MEA ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า ทำงานอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก โดยทีมช่างผู้ชำนาญพร้อมทดสอบระบบการติดตั้ง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยเรื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจและได้รับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าสูงสุดโดยตอนนี้ KEN by MEA ได้ออกโปรโมชันติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่รวมราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 29,000 บาทเท่านั้นนอกจากคุณภาพแล้ว KEN by MEA ยังมอบความคุ้มค่าด้วยโปรโมชันที่รับทันทีCentral Gift Card มูลค่า 2,000 บาท สำหรับPackage KEN ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EV Home Chargerซึ่งผู้ที่จะได้รับนั้นจะต้องเป็นลูกค้ารับบริการติดตั้ง 40 รายแรก ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 2เมษายน 2566 นี้เท่านั้นผู้สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเต็มๆ ได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/ken/news/detail/1001/134 นอกจากนี้หากสนใจขอใช้บริการธุรกิจด้านระบบไฟฟ้า ติดต่อ KEN by MEAได้ที่MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงอีเมล ken@mea.or.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/ken/ KEN by MEAทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย“ถามมืออาชีพ ถามKEN by MEA”อ้างอิง:(Advertorial)