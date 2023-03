ทำความรู้จัก ‘เชอรี่-อัญรินทร์ ชลสายพันธ์’ เน็กซ์เจน ภูมิพัฒน์ แมนเนจเม้นท์

แม้จะเป็นผู้บริหารที่อายุยังน้อย แต่ก็ได้สั่งสมประสบการณ์การบริหารและการทำงานมาตั้งแต่เด็ก โดยได้รับการถ่ายถอดประสบการณ์จากทั้งคุณพ่อ คุณภูมิพัฒน์ ชลสายพันธ์ ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตผ้าหนังเทียมรายใหญ่ของประเทศและเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และคุณแม่ ฉัตรภัสร์ ชลสายพันธ์ ที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มา ทำให้ “เชอรี่-อัญรินทร์ ชลสายพันธ์” ฉายแววความเป็นนักบริหาร และการจัดการได้อย่างดีเยี่ยมเชอรี่-อัญรินทร์ กรรมการบริหาร โครงการ The Spheres – เพชรเกษม เปิดใจให้ฟังว่า เธอเป็นลูกสาวคนโต ตอนนี้อายุ 32 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยน้องสาวและน้องชายคนเล็ก อายุห่างกัน 9 และ 10 ปี เชอรี่เติบโตขึ้นมาในช่วงที่พ่อแม่กำลังก่อร่างสร้างธุรกิจให้เติบใหญ่ เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวางตัวให้เป็นคนรับช่วงต่อกิจการของที่บ้าน ทำให้ถูกคุณพ่อคุณแม่ดึงเข้าไปสู่วงจรธุรกิจตั้งแต่เด็ก สอนให้รู้จักกับกิจการของครอบครัวที่เป็นโรงงานผลิตและผู้จัดจำหน่ายผ้าหนังเทียม ตั้งแต่กระบวนการผลิต งานขาย การบริหารจัดการ ไปจนถึงการทำบัญชี รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งช่วยให้เชอรี่มีความเป็นนักธุรกิจตั้งแต่ยังเด็ก รวมทั้งได้สั่งสมประสบการณ์จากการติดตามคุณพ่อกับคุณแม่ไปเจรจาทางธุรกิจอยู่เสมอ ซึ่งหล่อหลอมกลายมาเป็นเชอรี่อย่างทุกวันนี้“ในวัยเด็กเชอรี่ชื่นชอบกับการเรียนรู้ธุรกิจที่บ้าน โดยเฉพาะด้านงานขาย การติดต่อกับลูกค้า การอยู่หลังบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่บริหารงาน ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ ซึ่งหลังจากเรียนจบจากประเทศอังกฤษ ด้านบริหารธุรกิจ จาก Oxford Brookes University และปริญญาโท ด้านการผลิตสินค้าเครื่องหนัง จาก University of Northampton ก็กลับมารับช่วงต่อธุรกิจที่บ้านทันที โดยเริ่มจากต้องไปพบปะลูกค้าเจรจาธุรกิจ ติดต่อหาลูกค้าต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย เยอรมัน ฯลฯ ด้วยตนเอง พร้อมกับบริหารงานในส่วนต่างๆ ซึ่งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เนื่องจากเราเป็นคนเจนใหม่จึงมีมุมมองในการบริหารที่แตกต่างจากรุ่นคุณพ่อ คุณแม่ เช่น การจัดการภายในองค์ การหาลูกค้า เรามองเห็นโอกาสของธุรกิจที่บ้าน ที่สามารถบุกเบิกตลาดต่างประเทศได้ เป็นการทำให้เห็นว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพที่ดี ไม่แพ้ชาติใดในโลก“หากย้อนไปช่วงวัยเด็กที่ต้องย้ายครอบครัวจากในกรุงเทพมาอยู่ที่สมุทธสาคร ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงเสียเวลาให้กับการเดินทางที่ยาวนานโดยไม่มีจุดแวะพัก หรือแหล่งอำนวยความสะดวกใกล้บ้าน ช่วงเวลาที่ครอบครัวจะออกไปใช้ร่วมกันได้หายไปจากการเดินทาง หรือในวันที่เหนื่อยล้าหลังเลิกเรียน หลังทำงาน เราทุกคนในครอบครัวก็อยากได้รับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ที่ทุกคนจะได้มาใช้เวลาด้วยกัน คงจะดีไม่น้อยถ้ามีสถานที่ที่ใกล้บ้านเรา ให้เราได้ไปพักผ่อน ในช่วงวันหยุดเนื่องจากครอบครัวมักจะขับรถเข้าไปในกรุงเทพเสมอ ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าจากสมุทรสาครขับรถเข้าไปกรุงเทพต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้เวลาดีดีที่ได้อยู่ด้วยกันน้อยลง จึงคิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสพัฒนาพื้นที่ สำหรับทุกๆคนที่จะได้มาใช้เวลารวมกัน มาพักผ่อน มาทานของอร่อยๆ โดยไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเสียเวลาบนท้องถนนนานๆ คงจะเป็นทางเลือกที่ดีกับผู้คนโซนอ้อมน้อย”ตลอดระเวลาอันยาวนานกว่า 20 ปีที่เชอรี่ได้ได้สั่งสมประสบการณ์ในด้านธุรกิจ และได้รับความไว้ว่างใจจากครอบครัวในการดูแลกิจการของที่บ้าน รวมทั้งสั่งสมความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจจะทำโครงการที่เป็นความฝันมาตั้งแต่เด็ก คือโครงการ The Spheres ซึ่งเป็น Community Mall ในย่านเพชรเกษม อ้อมน้อย ที่มีแผนจะเปิดตัวกลางปี 2567“เชอรี่มองว่า เชอรี่เป็นคนในย่านเพชรเกษม อ้อมน้อย เติบโตและใช้ชีวิตมาในย่านนี้ จึงคิดว่าเข้าใจคนในพื้นที่ว่าน่าจะมีความต้องการอะไรบ้าง อย่างคอมมูนิตี้มอลล์สำหรับในหลายพื้นที่อาจจะมีการแข่งขันอย่างดุเดือด แต่สำหรับอ้อมน้อยแล้วตอนนี้ยังไม่มีแหล่งพักผ่อน ซื้อของมากนัก ซึ่งประกอบกับที่บ้านก็มีแลนด์แบงค์ที่ต้องการพัฒนา และสามารถขึ้นโครงการได้ จึงคิดว่าเป็นจังหวะที่จะสามารถสานฝันได้ พร้อมตอบโจทย์ชาวสมุทรสาคร และย่านเพชรเกษม อ้อมน้อยไปพร้อมๆ กัน โดยมีไอเดียและวางคอนเซปต์ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เนื่องจากบริเวณพื้นที่อ้อมน้อย 80% เป็นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่สีเขียวจึงน้อยมาก จึงอยากปั้นเดอะสเฟียรส์ (The Spheres) ให้เป็นอาณาเขตหรือแหล่งแห่งโอเอซิส แลนด์มาร์คแห่งธรรมชาติสำหรับทุกคน ตอบสนองจังหวะการใช้ชีวิตของทุกครอบครัวและกลุ่มทำงานได้ มีพื้นที่โซนอาหาร 80% และ 20% จะเป็นโซนไลฟ์สไตล์ ที่ทุกคนสามารถออกมาแฮงค์เอ้าท์ หรือใช้พื้นที่ส่วนกลางใกล้บ้านได้ และตั้งใจทำให้โครงการเป็นโครงการที่ยั่งยืน ทำประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางโครงการ ทั้งผู้เช่าพื้นที่ ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงพนักงานและชุมชนรอบข้างต่างๆด้วยลงทุนความรู้ ก้าวสู่วงการอสังหาฯ“ก่อนจะเริ่มสานฝันสำหรับโปรเจ็ค เดอะสเฟียรส์ (The Spheres) ได้ทำการศึกษาหาข้อมูล เก็บผลสำรวจความต้องการ และความจำเป็นสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้เวลาครึ่งปี นอกจากนี้ยังได้ลงคอร์สเรียนอสังหาฯ RE-CU ACADEMY, คอร์ส KPBA เสริมแกร่งทายาทธุรกิจรุ่นใหม่, คอร์ส Un-Frame for the future หลักสูตรคิดธุรกิจนอกกรอบ และคอร์ส YEC เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในธุรกิจได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการปั้นคอมมูนิตี้มอลล์มีความท้าทายในหลายด้าน”เชอรี่ยอมรับว่าแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีมากจากทั้งคุณพ่อ คุณแม่ ด้วยคำสอนที่ว่า ทำทุกอย่างบนความตั้งใจ และทุกอย่างจะออกมาดี“คุณพ่อค่อนข้างเป็นผู้นำ เก่งในด้านการบริหาร ส่วนเรื่องความเป็นระเบียบและการจัดการต้องเป็นคุณแม่ ซึ่งส่วนดีของทั้งสองท่าน ทำให้เวลาทำงาน เชอรี่ก็จะลุยๆ มีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจเด็ดขาด บริหารและจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่างดี และบนความตั้งใจของการทำธุรกิจ และการทำงาน เชอรี่อยากให้ทุกฝ่ายเติบโตไปพร้อมกัน ทั้งตัวเรา ลูกค้าเรา เพื่อธุระกิจที่มั่นคงในระยะยาว และสามารถทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้ ซึ่งถ้าจุดนี้สำเร็จเราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อไปในอนาคตเรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของค่ายภูมิพัฒน์ แมนเนจเม้นท์ ที่น่าจับตามมองจริงๆ