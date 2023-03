MGRTOP7 : นิกกี้-ก้อยวาระแห่งชาติ | 25 ชั่วโมงสยบตำรวจคลั่ง | สะพรึงสารกัมมันตรังสีโดนขโมย

รวบตึงทุกเรื่องราว คัดข่าวเด็ด เบ็ดเสร็จในที่เดียว

กลายเป็นประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลฯ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. คู่รักสายฮา “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” และ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมกันผ่านทางช่องยูทิวบ์ฝ่ายชายว่า ตอนนี้ได้เลิกกันแล้ว สาเหตุเกิดจากการลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมันเหนื่อย ยืนยันว่าเลิกกันด้วยดี ไม่มีการทะเลาะกัน เพียงแต่ทำงานเยอะด้วยกันทั้งคู่ และนิกกี้ยืนยันว่าไม่เคยนอกใจ ส่วนก้อยยืนยันว่าไม่มีมือที่สาม เป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวที่ปรับมาถึงจุดหนึ่งแล้วเข้ากันไม่ได้ ส่วนจะกลับมารีเทิร์นหรือไม่ นิกกี้ระบุว่า อนาคตตอบไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนก้อยขอเวลาอยู่กับตัวเองก่อนค่อยกลับมาทำงานร่วมกันสำหรับการเลิกกันของนิกกี้และก้อยนั้น ก่อนหน้านี้แฟนคลับมองว่าตอนแรกคิดว่าแค่งอนกัน แต่ทั้งคู่กลับบอกตรงกันว่าตอนนี้ได้เลิกกันแล้ว พากันช็อกไปตามๆ กัน ถึงกระนั้นก็มีกระแสพุ่งไปโจมตี “นุ่น สุทธิภา คงแนวดี” ที่ว่ากันว่าเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่เลิกกันก็ยังไม่ซา หลังเพื่อนสนิทก้อยออกมาฟาดว่ารำคาญผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก้อยไม่ให้เอ่ยชื่อ รวมทั้งมีการฟาดเรื่องที่อีกฝ่ายออกมาเผยว่านิกกี้ไม่กลับบ้านทำให้มีปัญหากับก้อย โดยมองว่าไม่ใช่เรื่องของนุ่นที่ต้องออกมาประกาศออกสื่อ ควรให้นิกกี้และก้อยเป็นคนออกมาพูดเอง และเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้เลิกกัน แต่ก็มีชาวเน็ตขุดกันไม่เลิกเมื่อเช้าวันที่ 14 มี.ค. เกิดเหตุ พ.ต.ท.กิตติกานต์ แสงบุญ อายุ 51 ปี สังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ยิงปืนออกมาจากบ้านซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในโครงการบ้านมั่นคงเลียบคลองสอง ซอยสายไหม 46 แขวงและเขตสายไหม กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ต้องอพยพชาวบ้านออกมาเพื่อความปลอดภัย แม้เจ้าหน้าที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว แต่ก็ถูกยิงปืนสวนกลับมา โดยเฉพาะเมื่อชุดอรินทราช 26 ปีนขึ้นมาประจำจุดตามกันสาดชั้น 2 บ้านใกล้เคียง จะยิงปืนออกมาตลอดเวลา ทำให้ตำรวจชุดอรินทราช 26 นายหนึ่ง (ขอสงวนชื่อ) ถูกยิงเข้าหมวกนิรภัย 1 นัด เดชะบุญกระสุนแฉลบหมวกไปเหตุการณ์ผ่านไป 25 ชั่วโมง ในที่สุดเมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 15 มี.ค. ชุดอรินทราช 26 บุกเข้าชาร์จจับกุม พ.ต.ท.กิตติกานต์ บริเวณชั้น 2 ของบ้าน มีการตอบโต้กันประมาณ 5 นาทีกระทั่ง พ.ต.ท.กิตติกานต์ เปิดหน้าต่างชั้น 2 ด้านหลัง ถือปืนและมีดโรยตัวตกลงมาที่พื้นชั้นล่างแล้วตกลงมา เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช แต่ถูกยิง 6 นัดเลือดท่วมตัว เสียชีวิตลงเมื่อช่วงค่ำวันเดียวกัน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. แสดงความเสียใจกับญาติ ยืนยันว่าชุดปฏิบัติการทำถูกต้องตามยุทธวิธี สาเหตุคาดว่ามาจากความกังวลเรื่องถูกวางยาพิษหรือถูกคนทำร้าย ไม่ใช่เพราะความเครียดจากการทำงานเกิดเรื่องสั่นสะเทือนที่ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค. มีกระแสข่าวท่อวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ได้หายไปจากโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1 ม.2 ถนนทางหลวง 3079 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ลักษณะเป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม โดยใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับของขี้เถ้าในไซโลของโรงไฟฟ้า คาดว่ามีผู้พบเห็นเก็บไปขายโดยไม่รู้ หากนำไปกำจัดไม่ถูกวิธี จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัมผัสถึงขั้นทำให้เนื้อเน่าภายใน 3 วัน บริษัทเจ้าของท่อกัมมันตรังสีดังกล่าวได้ตั้งรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส 5 หมื่นบาทหลังทางจังหวัดปราจีนบุรีจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมปูพรมค้นหาตามร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ กระทั่งไปตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ซึ่งเป็นโรงงานหลอมเหล็กที่ใหญ่ที่สุด จากตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยันว่าสารที่พบในโรงหลอมเหล็กเป็นวัสดุกัมมมันตรังสี ‘ซีเซียม 137’ สภาพถูกบีบอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมกองซ้อนกันเป็นชั้นสูง เตรียมนำหลอมตามรอบแต่พบเสียก่อน จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้ออกประกาศปิดโรงงานและกันพื้นที่ไม่ให้พนักงานทั้งหมดออกจากโรงงานเพื่อความปลอดภัยอนึ่ง ในวันที่ 20 มี.ค. ​นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรียังคงไม่มีความชัดเจนสำหรับโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางบำหรุ-มีนบุรี เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ซึ่งระบุว่าเป็นการประชุม ครม.นัดสุดท้าย ได้มีการถอนวาระการพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ชนะการประมูล ตามที่นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ได้เสนอวาระดังกล่าว เนื่องจากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ครม. ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ และหลายฝ่ายเห็นว่าควรรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ใกล้จะตัดสินแล้วอีกด้านหนึ่ง มีข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา มีมติแจ้งข้อกล่าวหา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าฯ กทม. และพวกรวม 13 คน ซึ่งรวมถึงนายคีรี กาญจนพาสน์ กรรมการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC กรณีต่อสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 3 เส้นทางไปจนถึงปี 2585 ในลักษณะล็อกสเปกฮั้วประมูล ทำให้ผู้บริหารบีทีเอสตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เท่านั้น บีทีเอสยังไม่ถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีแต่อย่างใด สงสัยว่าเอกสารหลุดได้อย่างไรงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 95 ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา ฮือฮามากที่สุด เมื่อ "มิเชล โหย่ว" นักแสดงหญิงชาวมาเลเซียวัย 60 ปี คว้ารางวัลออสการ์ 2023 สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress) จากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once (ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส) จากบทบาท "เอเวอลีน หวัง" ผู้อพยพชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ และเป็นเจ้าของร้านซักรีด ถือเป็นชาวเอเชียคนแรก คว้านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมออสการ์ นอกจากนี้ ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 7 รางวัล โดยเฉพาะผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แดเนียล กวัน และ แดเนียล ไชเนิร์ทมิเชล โหย่ว กล่าวสปีชบนเวทีขณะรับรางวัล ความว่า “สำหรับเด็กชายและเด็กผู้หญิงที่ดูเหมือนกับฉันและกำลังดูอยู่ในคืนนี้ นี่คือสัญญาณแห่งความหวังและความเป็นไปได้ นี่คือการพิสูจน์ถึงการมีฝันที่ยิ่งใหญ่ และความฝันนั้นได้กลายเป็นจริง และสำหรับสาวๆ อย่าปล่อยให้ใครหน้าไหนมาบอกคุณว่า คุณได้ผ่านช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดของคุณไปแล้ว อย่ายอมแพ้ค่ะ” ส่วนนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม เป็นของเบรนแดน เฟรเซอร์ จากภาพยนตร์เรื่อง The Whale และภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม เป็นของ All Quiet on the Western Front เป็นภาพยนตร์ภาษาเยอรมันเรื่องแรกที่คว้ารางวัลความเคลื่อนไหวทางการเมืองในรอบสัปดาห์ ใกล้จะถึงเวลาที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะครบวาระในวันที่ 24 มี.ค. ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ากลุ่มสามมิตร ที่นำโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม จะย้ายขั้วไปอยู่พรรคเพื่อไทย ปรากฎว่าวันที่ 16 มี.ค. นายสุริยะและนายสมศักดิ์เข้ากราบลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หลังตกลงใจย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทย และร่วมทานอาหารกลางวัน ก่อนที่วันถัดมาจะแถลงข่าวพร้อมแสดงใบลาออกจาก รมว.ยุติธรรม และใบลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรค และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ร่วมทานอาหารกลางวันกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีรายงานว่า ภายในวงอาหารดังกล่าว มีการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องขั้วใหม่ทางการเมือง รวมถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใคร โดยจะประเมินหลังเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มี.ค. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี และเครือไทยเบฟฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้จากไปด้วยอาการสงบ รวมอายุได้ 80 ปี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 17 มี.ค. โดยมีพระพิธีธรรรมสวดพระอภิธรรม 18-23 มี.ค. พิธีกงเต็ก 24 มี.ค. และพิธีคำนับศพ 25 มี.ค.สำหรับคุณหญิงวรรณา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซีหลายบริษัท มีบุตรด้วยกัน 5 คน คือ นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาคเนย์, นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไทยเบฟเวอเรจ, นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และนายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้