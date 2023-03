ซึ่งผู้ผ่านคุณสมบัติจากการเก็บคะแนน และมีโอกาสไปท่องเที่ยวเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็น Brand partner ผู้ทำคุณสมบัติจนพิชิต Incentive Hanoi trip ที่มีมากกว่า 100 ท่านจากทั่วภาคพื้นเอเชีย โดยกิจกรรม Lifewave Travel Incentive Trip Hanoi 2023 ครั้งนี้มี Brand Partner คนไทย 30 คนที่ได้ร่วมเดินทางไปเก็บความประทับใจกับอ่าวฮาลองเบย์ พร้อมรับประทานอาหารและที่พักระดับ 5 ดาวทั้งนี้ LIFEWAVE Thailand ยังมีกิจกรรมใหญ่งานฉลองครบรอบ 1 ปี ไลฟ์เวฟ ไทยแลนด์ (1Year GRAND CELEBRATIONS 2023) ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงละคร kbank สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 7คุณศุภราภรณ์ เอสซี เปา (LifeWave Thailand General Manager) เปิดเผยว่า ภายในงาน 1 Year GRAND CELEBRATIONS 2023 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคมนี้จะมีการสัมมนาหัวข้อ Why LifeWave โดยมิเคล ชีว (LifeWave Asia | Regional Network Development & Training Manager) พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณจิตรีย์ รุ่งวิจิตร์ศิริ และสัมมนาหัวข้อ ปรากฏการณ์ใหม่แห่งไลฟ์เวฟ โดย อนุป โทมัส นักวิจัยพลังงานไฟฟ้าชีวภาพจากภายในร่างกาย (Bio Photon Energy) พร้อมแชร์ประสบการณ์จากแบรนด์พาร์ตเนอร์ ไลฟ์เวฟ คุณธัญญ์ธนัต สิริอัคราภัสร์ และคุณชญชล ห้อยระย้า รวมถึงการเสวนาหัวข้อ "1 ปีกับแผ่นกดจุดไลฟ์เวฟ" จากแขกรับเชิญเสวนาพิเศษ พญ. สาริศา ภูกิจวิณิชญาณ์ (หมออ๋า) พร้อมแขกรับเชิญ รัฐาพร อังกูรมหาสุข และกัญฐ์ภิญญา จงยันต์ธนกุลส่วนการสัมมนาหัวข้อ LifeWave the way for success ได้รับเกียรติจากคุณโยชิฮิโระ มิซุโอชิ (Senior Presidential Director I LifeWave USA) มาให้เคล็ดลับ โดยมี คุณบุญรักษ์ ชาญวิศณุรักษ์ (Brand Partners | LifeWave Thailand) บรรยายภาษาไทยนอกจากนี้ยังมีการสัมมนาหัวข้อ "แด่คุณผู้ไม่แพ้" โดยคุณเอกชัย วรรณแก้ว ที่รู้จักกันในฉายา "มนุษย์เพนกวิน" ชายผู้ไม่มีแขนขา แต่ท้าทายชีวิตด้วยการพิชิตเทือกเขาคีรีมันจาโร และสัมมนาหัวข้อ "นักสร้างองค์กร กับความสำเร็จ" โดยคุณภกุชา อติพรวณิชย์ (Executive Director | LifeWave Thailand)ก่อนที่จะปิดงานฉลองครบรอบ 1 ปี ไลฟ์เวฟ ไทยแลนด์ (1Year GRAND CELEBRATIONS 2023) ด้วยการประกาศเกียรติคุณสำหรับ Brand Partners ที่ขึ้นตำแหน่งได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566จากนั้นมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจหัวข้อ "ไลฟ์เวฟ จากมุมมองของ PD" สร้างแรงบันดาลใจโดย ร.ท.กัษณ สุกใส, คุณธภัสสรณ์ ชยพลวิสิทธิ์, คุณภารดี รักษ์ทองใย, คุณสุทธิภัทร สิงห์ธวัช และร่วมปิดงานกับกิจกรรมสร้างสัญลักษณ์ร่วมกัน พร้อมๆ กับนักธุรกิจระดับโลกที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. ณ โรงละคร kbank สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 7