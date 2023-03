"INGU" จับมือ “EVEANDBOY” บุกตลาดออฟไลน์ ตั้งเป้าโกยรายได้ 100 ล้าน

"INGU" เดินหน้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์จาก Online มุ่งสู่ Offline เป็นครั้งแรก จับมือ EVEANDBOY เปิดชอป Physical Store แห่งแรก จับกลุ่มลูกค้าเทรนด์ยุคใหม่ ตั้งเป้ายอดขายจากตลาดออฟไลน์มูลค่า 100 ล้านภายในปี 2566นายชยธร กิติยาดิศัย กรรมการบริหารบริษัท อิ๊ง ซีเค จำกัด (Co-Founder) กล่าวว่า สำหรับ INGU (อิงกุ) : INGredients for yoU แบรนด์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสม ที่เน้นการใช้งานวิจัยและความต้องการพื้นฐานของผิวมากกว่าการทำการตลาด ซึ่งปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์ ประกอบด้วย 1. Essential Series ได้แก่ คลีนเซอร์, มอยส์เจอไรเซอร์, ครีมกันแดด 2. Supplement Series ผลิตภัณฑ์กลุ่มโทนเนอร์ 3. Lip Care ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก และ 4. Skin Accessories มาสก์ใต้ตา, ช้อนตวง, ร่มกันแดด เป็นต้น โดยระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมาเราจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด มีคำสั่งซื้อมากถึง 170,000 ออเดอร์ มีลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่า 60,000 คน และกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอยู่ที่ 40-50% ในทุกๆ เดือน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน จนทำให้ลูกค้ามีการแชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้จริงบนโซเชียลมีเดีย ตอบโจทย์ Consumer Insight ในการนำเสนอความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน มีระบบสมาชิก (INGU Skin Club) เป็นสมาชิกมากถึง 7,000 เมมเบอร์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนแบรนด์กลายเป็นความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน และมียอดเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ Business Core Value ในการพัฒนาโปรดักต์และธุรกิจของ INGU มีด้วยกัน 5 อย่าง คือ 1. Simplicity สกินแคร์ที่ดีจะต้องมีความเรียบง่าย และมีส่วนผสมจำเป็นต่อผิวเท่านั้น 2. Transparent Science การพัฒนาสูตรโดยใช้งานวิจัยคุณภาพและวิทยาศาสตร์ที่ดีเป็นตัวตั้งต้นเสมอ 3. Empower Local Producers เลือกใช้สารสกัดท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนผสม และการให้ลูกค้าได้ใช้สารสกัดที่ดี 4. Realistically Sustainable ทุกบรรจุภัณฑ์ของ INGU จะใช้วัสดุรีไซเคิล รังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด PCR (Post-Consumer Recycled) เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการสร้างพลาสติกใหม่และใช้ซ้ำอย่างยั่งยืน 5. Facts without Fear การสื่อถึงความจริงใจ ไม่ใช้คำเคลมเกินจริงเพื่อโน้มน้าวใจ มีการให้ความรู้และความเข้าใจถึงผลลัพธ์ของสกินแคร์อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันนี้ INGU ได้มีการผลักดันสินค้าทุกตัวสู่ตลาดสกินแคร์อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกาย รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปัญหาผิวเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นนายชยธรกล่าวว่า แนวทางการตลาดของ "INGU" ในรูปแบบออฟไลน์ ทางแบรนด์ได้จับมือร่วมกับ Beauty Multiple Brand Store อย่าง “EVEANDBOY” (อีฟแอนด์บอย) บิวตี้มัลติแบรนด์สโตร์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดและมีตลาดที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น Beauty Destination ของผู้บริโภคยุคใหม่ ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยทำงาน ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ INGU พร้อมเปิดชอป Physical Store แห่งแรกอย่างเป็นทางการ ทั้ง 11 สาขาที่ร้าน EVEANDBOY ทั่วประเทศ รวมไปถึงสาขาใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อนำเสนอ Brand Experience ของแบรนด์ชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากการจับมือร่วมกันแล้วยังช่วยกันผลักดันการตลาดในรูปแบบ Business Partner ผ่านช่องทางแคมเปญต่างๆ เช่น โค้ดส่วนลด, คูปองส่วนลด, วัน Payday, Monthly Campaign, โปรโมชันสะสมแต้ม และการจัดอีเวนต์ต่างๆ ซึ่งหลังจากเปิดตัว Physical Store ทาง INGU ยังมีการตั้งเป้ายอดขายช่องทางออฟไลน์ไว้ที่มูลค่า 100 ล้านบาท โดยมีการแบ่งสัดส่วนออนไลน์อยู่ที่ 60% และออฟไลน์ 40% จากยอดขายการเติบโตทั้งหมดภายในปี 2566 และพร้อมจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และเกาหลี เนื่องจากมีตลาดรองรับขนาดใหญ่ ซึ่งภาพรวมของธุรกิจในปีนี้เราประมาณการเติบโตของยอดขายไว้ที่ 500% จากปี 65ด้าน นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด กล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ "INGU" แบรนด์สกินแคร์ที่เน้นการใช้งานวิจัยและความต้องการพื้นฐานของผิวจริงๆ มาเปิด Physical Store ที่ร้าน EVEANDBOY ทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศ รวมไปถึงสาขาใหม่ๆ ในอนาคตที่เราวางแพลนไว้ด้วย ซึ่งการร่วมงานกับ INGU ในครั้งนี้นอกจากผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่บนเชลฟ์วางสินค้าของสโตร์ที่ทางลูกค้าจะได้สัมผัสผลิตภัณฑ์แบบจับต้องได้ ทดลองสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าได้ทันทีโดยไม่รอสินค้าจากการสั่งออนไลน์ ถือว่าสะดวก รวดเร็ว และไม่สะดุด รวมถึงลูกค้ายังจะได้พบกับ Skin Assistant ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์ของแบรนด์อีกด้วย จะเป็น Experience อีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกค้ายุคใหม่ นอกจากนี้ทางเรากับ INGU ยังมีการทำแคมเปญพิเศษต่างๆ ภายในร้าน และร่วมโปรโมชันอีกมากมาย และที่สำคัญ INGU ได้จัดความเอ็กซ์คลูซีฟผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของบอดี้และเซรัมมาวางจำหน่ายผ่านช่องทางออฟไลน์ ให้กับลูกค้าของ EVEANDBOY ได้สัมผัสที่นี่ก่อนใคร ซึ่งบอกเลยครับว่าการมาแวะที่ Physical Store ของ INGU จะได้สินค้าที่ถูกใจและเข้าใจผิวของลูกค้าอย่างแท้จริง"อย่างไรก็ตาม สามารถแวะไป Physical Store ที่ร้าน EVEANDBOY ได้ทั้ง 11 สาขา ได้แก่ The Underground Siam Square 1, Mega Bangna, Zpell Rangsit, Terminal 21Asoke, The Mall Ngamwongwan, Fashion Island, Samyan Mitrtown, Seacon Square, MBK, Terminal 21 Pattaya, Maya Chiangmai และ www.eveandboy.com