ห่างหายไป 3 ปี กับ “Leo Presents Cat Foodival 6” ที่จัดย่านฝั่งธนฯ ครั้งแรก

แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงที่จัดงานในช่วงก่อนวันจัด สำหรับงาน ลีโอ พรีเซ็นต์ส แคต ฟูดดิวัล 6 เทศกาลอร่อยหู 1 เมนู 1 ศิลปิน ที่จัดขึ้นที่ โกดังแสงทองค้าข้าว ย่านราษฎร์บูรณะ เมื่อช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดงานของทางคลื่นในย่านฝั่งธนบุรีเป็นครั้งแรกของทางคลื่นอีกด้วย แต่ก็มีบรรดานักฟังเพลงของคลื่นมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง พร้อมกับอิ่มหนำสำราญจากหลากหลายเมนู สลับกับโชว์คอนเสิร์ตจากบรรดาศิลปิน ให้อิ่มทั้งพุงและหูจากเสียงเพลงตลอดทั้งงานสำหรับโชว์เด่นที่แสดงในครั้งนี้ คือ การกลับมาเล่นของวง The Ghost Cat ที่แก้ตัวจากงาน Cat Expo 9 เมื่อปลายปีที่แล้ว เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจในคราวนั้น, การกลับมาร่วมโชว์ของ Triumphs Kingdom & Y2K Superband พร้อมกับแขกรับเชิญของโชว์ คือ ใบปอ ธิติยา นางเอกจากหนังเรื่อง เธอกับฉันกับฉัน ในเพลงผ้าเช็ดหน้า และการแสดงคัฟเวอร์เพลง 'พอได้แล้ว' ของทางวง เพื่อระลึกถึงการจากไปของ โต้ง-มณเฑียร บุญกำเนิด อดีตสมาชิกวงพีโอพี และเจ้าของโปรเจกต์ Save Da Last Piece ผู้ล่วงลับ เป็นต้นขณะเดียวกัน นอกจากจะอิ่มอร่อยหลากหลายเมนูในงานแล้ว ก็มีคอนเสิร์ตให้ชมกันอย่างครบครันจากหลายแนวเพลง เช่น 4EVE, Atlas, Greasy Cafe, Moving And Cut, PiXXie x bamm,The Yers, Whal & Dolph, Wnrda, Yew เป็นต้นอีกด้วย