มายเมทเนทชนะ ยูทูบเบอร์อันดับ 1 ในไทย ชาวเน็ตขยี้ตา ก๊อปทุกดอกแล้วบอกครีเอต

วันนี้ (23 ก.พ.) บนโซเชียลฯ แชร์กรณีที่ยูทูบเบอร์ชื่อดัง มายเมทเนท (My Mate Nate) ได้รับรางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety ในการประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นว่า รางวัลที่มอบให้ค้านสายตา เพราะที่ผ่านมามีการคัดลอกเนื้อหาจากยูทูบเบอร์ต่างชาติมาเป็นของตัวเอง ขณะที่ยูทูบเบอร์ที่มีผลงานดีกว่ากลับไม่ได้รางวัล เช่น- Copy จนได้รางวัล ภูมิใจจังค่ะ- Best creator เฉย ลอกคอนเทนต์เขามาทั้งดุ้น- Best copypasta จะเชื่ออยู่- ก๊อปทุกดอกแล้วบอกครีเอต- ยังจำสมัยคอนเทนต์รังแกสัตว์ กับวางเหรียญบนรางรถไฟได้อยู่นะ โคตรไม่สร้างสรรค์ รู้สึกไม่ชอบมาตั้งแต่ตอนนั้น นี่ก็เพิ่งรู้ว่าก๊อปของต่างชาติมาอีก ได้รางวัลได้ไงก่อน- จริงๆ เรื่องเอาคลิปต่างประเทศมาทำคอนเทนต์มีเยอะแยะ แต่เขาไม่ได้ก๊อปมาทั้งดุ้นแบบนี้ นี่ก๊อปแม้กระทั่งปกคลิปอะ ฮ่าๆ- น่าจะ best copy มากกว่า best creator นะครับ- แฟนคลับคงไม่เคยดูคลิปต้นฉบับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาเพราะฟังภาษาอังกฤษไม่ออก ฯลฯด้าน เฟซบุ๊กเพจ "My Mate Nate" ได้โพสต์วิดีโอคลิป ระบุว่า "มายเมทเนทชนะ ยูทูบเบอร์อันดับ 1 ในไทย" พร้อมข้อความระบุว่า "อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับ ในภาษาอังกฤษมีคำพูดว่า "Behind every successful man Is a supporting and loving woman" แปลว่า เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายทุกคนต้องมีผู้หญิงที่ให้กำลังใจตลอดเลยครับ สิ่งแรกผมต้องขอบคุณแฟน น้องเอวา เพราะว่าเขาเป็นรอยยิ้มของผมทุกๆ วัน แล้วเขาทำให้ผมตั้งใจทำงานเพื่ออนาคตของเรา เขาเป็นกำลังใจให้ทุกๆ วัน รักหนูอะเคิ้บ (อะครับ) อันต่อไป ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ทีมงานที่อยู่หน้ากล้องและเบื้องหลัง ก็คือทุกคน ถ้าไม่มีพวกเขาเราจะไม่มีวันนี้ เราอยู่ด้วยกันในเวลามีความสุข เวลามีทุกข์ และก็เรารักกันที่สุด เพราะเราเป็นพี่น้องกัน ขอขอบคุณแฟนคลับ ขาดไม่ได้คือแฟนคลับ พวกเขาดูคลิปกดไลก์ กดติดตาม เป็นกำลังใจให้เราทุกคนตลอดเลย ขอบคุณมาก รางวัลนี้คือของเราทุกคน" ซึ่งพบว่ามีคนกดไลก์นับพันไลก์ คอมเมนต์แสดงความยินดีนับร้อยความเห็นสำหรับมายเมทเนท มีชื่อจริงคือนายนาธาน บาร์ทลิง ยูทูบเบอร์วัย 30 ปี เป็นชาวอเมริกัน เกิดที่รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เริ่มผลิตคอนเทนต์วิดีโอมาตั้งแต่ปี 2557 แนวแกล้งคน หรือแคนดิด (Candid) จนมีผู้ติดตามบนยูทูบจำนวนมาก แต่ก็มีวิดีโอคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น แมวผูกกับลูกโป่งลอยขึ้นฟ้า แมงป่องต่อยกับแมว และทดลองเอาเหรียญวางบนรางรถไฟ กระทั่งถูกดำเนินคดีมาแล้ว ปัจจุบันมีผู้ติดตามในยูทูบ 12.9 ล้านบัญชี และมีบริษัทแห่งหนึ่งสนับสนุนการตลาด