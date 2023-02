องค์กรฝึกสุนัขกู้ภัยสากลชื่นชมซาฮาร่า-เซียร่า ชี้ไม่ใช่แค่ช่วยชีวิต แต่ได้สร้างรอยยิ้มให้เด็กด้วย

วันนี้ (20 ก.พ.) เพจ "มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม : Environmental and Social Foundation" ได้โพสต์ภาพซาฮาร่า และเซียร่า สุนัข k9 ซึ่งได้รับคำชมจากองค์กรฝึกสุนัขกู้ภัยสากล โดยระบุข้อความว่า "ซาฮาร่า และเซียร่า ได้รับคำชมจากองค์กรฝึกสุนัขกู้ภัยสากล องค์การ International Search and Rescue Dog Organisation (IRO) แชร์ภาพและคำบรรยายของ @k9 USAR Thailand Dogs are a heart on four paws. Not only do they save lives, but they also provide comfort and bring a smile to children's faces. สุนัขเป็นหัวใจบนอุ้งเท้าสี่ข้าง ไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตคน แต่พวกเขายังให้ความสบายใจและสร้างรอยยิ้มให้กับใบหน้าของเด็กๆ"ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่มีชาวเน็ตให้ความสนใจจำนวนมาก และต่างเห็นด้วยกับองค์กรฝึกสุนัขกู้ภัยสากล พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นชื่นชม 2 สุนัขซาฮาร่า และเซียร่า ที่เป็นตัวแทนของคนไทย ในการนำพาชื่อเสียงที่ดีมาสู่ประเทศ