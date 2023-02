“ไปรษณีย์ไทย” พลิกโฉมสู่ไลฟ์สไตล์แบรนด์ เปิดตัวเว็บฟิล์มชุด “DELIVER POWER OF YOUTH” นำพาคนรุ่นใหม่ให้สำเร็จทุกเส้นทาง

จากภารกิจให้บริการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติ “ไปรษณีย์ไทย” ได้มุ่งดำเนินงานด้วยแนวคิด Always all ways เป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างคนไทยทุกคน ทุกวัย ในทุกวัน ทุกเวลา ทุกความสัมพันธ์ และพร้อมคิดนอกกรอบ มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อเป็น Network of Sustainable Growth สร้างเครือข่ายการเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันเป็นกลุ่มที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่สู่สังคม อีกทั้งยังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันกลุ่มคนดังกล่าวทั้งที่เป็น Gen Milliennials และ Gen Z เป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากซึ่งมีทักษะที่สำคัญทั้งในด้านเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การสรรหาช่องทางใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นบนช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ ตลอดจนยังเป็นผู้เร่งให้เกิดโลกเศรษฐกิจใหม่“ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กร 140 ปี ที่มีการปรับตัวและเข้าถึงกลุ่มคนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเพื่อนแท้ที่รู้ใจ ช่วยสนับสนุนทุกความฝันและความต้องการด้วยการส่งมอบโซลูชัน บริการที่ครอบคลุม พร้อมก้าวไปกับสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ” ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดการปรับตัวของ “ไปรษณีย์ไทย” มาครบทั้งคุณภาพที่มาพร้อมกับความรวดเร็วด้วยบริการส่งด่วน EMS เทคโนโลยีชาญฉลาดที่สามารถช่วยให้ทุกคนจัดการการส่งสิ่งของได้ด้วยตัวเอง เช่น บริการ iPost รับฝากพัสดุผ่านตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ line official ที่สามารถเรียกใช้บริการ pick up service และสร้างใบจ่าหน้าได้ง่าย ๆการรับเทรนด์สินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแสตมป์ NFT โปรโมชันที่เพิ่มคุณค่าให้กับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ฯลฯ โดยไปรษณีย์ไทยมุ่งมั่นให้บริการคนไทยด้วยความเชี่ยวชาญที่พร้อมส่งถึง – Everyday เข้าถึง - Everywhere และ วางใจ - Every Momentsเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ไทยที่เข้าใจคนไทยในทุกยุคสมัย ล่าสุดจึงได้ร่วมกับ GREYnJ UNITED ครีเอทีฟเอเจนซี่ชั้นนำของไทย ปล่อยภาพยนตร์สั้นออนไลน์ “Bubble - DELIVER POWER OF YOUTH” …ส่งพลังความฝัน ให้ไปไกล ที่สื่อถึงการพลิกโฉมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความโมเดิร์นและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริการของไปรษณีย์ไทยที่สอดรับกับพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์และพร้อมจะนำความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ให้ถึงทุกเป้าหมายภาพยนตร์สั้นออนไลน์ดังกล่าวมีความยาว 45 วินาที บอกเล่าเรื่องราวการสานฝันให้กับคนรุ่นใหม่ ที่มี “ไปรษณีย์ไทย” อยู่เคียงข้างผ่านบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ตลอดจนจุดยืนที่พร้อมจะเป็นเพื่อนที่ช่วยเปิดทาง นำทาง และส่งเป้าหมายของทุกคนให้ถึงทุกเส้นทาง เติมเต็มและสานต่อทุกความฝันคนรุ่นใหม่ที่มีความชื่นชอบส่วนตัวและแพชชันของตนเองให้กลายเป็น ‘อาชีพ’ ที่สามารถประสบความสำเร็จได้ให้โลกใบใหญ่ ได้รู้ว่าพลังคนรุ่นใหม่เจ๋งแค่ไหน ให้โลกของทุกคนได้เปล่งประกายสว่างสดใส ไปรษณีย์ไทยจะคอยดูแลอยู่ เหมือนที่ทำมาตลอดและจะยิ่งดูแลให้ทันกับโลกที่หมุนไวใบนี้ ด้วยกันกับทุกคน ทุกเส้นทาง รับชมพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางช่องยูทูป Thailandpostchannel และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด (Advertorial)