Evolt Technology คว้ารางวัลใหญ่จาก The Global Economic Awards 2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำผู้ให้บริการสถานีชาร์จแบบครบวงจร

บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด (Evolt Technology) หนึ่งในผู้ให้บริการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย นายพูนพัฒน์ โลหารชุน ประธานกรรมการบริหาร ขึ้นรับรางวัลบนเวทีสากลในด้าน Most Innovative Turnkey EV Charging Provider-Thailand 2022 จากงาน The Global Economics Awards 2022 จัดโดย The Global Economics นิตยสารการเงินชั้นนำ จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ในฐานะผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) แบบครบวงจรที่มีความโดดเด่นด้วยบริการหลักทั้ง 4 ส่วน ประกอบด้วย ผู้ให้บริการธุรกิจสถานีชาร์จแบบครบวงจร (End-to-End Service), จัดจำหน่ายเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า, ระบบการจัดการและแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งาน, บริการด้านวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Ecosystem และ Infrastructures

ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลัก ESG ด้วยดีมาโดยตลอดงานนี้จัดขึ้น ณ Avani Plus Riverside Bangkok Hotel เมื่อเร็วๆ นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวของเราผ่านทาง FB: https://www.facebook.com/EVolt.TH/ Website: www.evolt.co.th