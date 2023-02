“AFbrother” แพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์แอดเวอร์ไทซิ่ง เปิดมิติใหม่ในการดีลงานระหว่าง Brand – Influencer ครบ จบในที่เดียว

นางสาวทิพยาภรณ์ พรมราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอฟบราเดอร์ ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า เนื่องจากเทรนด์การทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดเลือกใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปัจจุบันการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากมูลค่าตลาดอินฟลูเอนเซอร์ในช่วงที่ผ่านมา โดยปี 2021 มูลค่าของตลาดมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมากกว่า 42% หรือคิดเป็น 13,800 ล้านเหรียญ จากปี 2020 อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขในปี 2023 อาจทะยานขึ้นอีกมาก ซึ่งทุกคนทราบดีว่าการแข่งขันในตลาดสูงมาก ทุกธุรกิจต่างพร้อมใจกันงัดกลยุทธ์เด็ดออกมาใช้เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากที่สุด Influencer Marketing จึงเข้ามามีบทบาทในการโปรโมทธุรกิจและสร้าง Branding อย่างมากแพลตฟอร์มเว็บไซต์ AFbrother จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าลด pain point ในขั้นตอนการทำงานของแต่ละฝ่ายลง ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการสื่อสารการตลาดได้อย่างตรงใจมากขึ้น ในส่วนของ AFbrother ก็ใช้งานง่าย เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ให้นักการตลาด แบรนด์ และอินฟลูเอนเซอร์ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงแค่แบรนด์เข้าไปเปิดแคมเปญในแอปพลิเคชัน แล้วรอเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่สนใจจะเข้าร่วมได้ทันที โดยระบบจะสรุปข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ตัดสินใจในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการสรุปข้อมูลหลังจบแคมเปญโดยอัตโนมัติอย่างครบถ้วน ด้านอินฟลูเอนเซอร์เองก็สะดวก โดยสามารถเลือกดูแบรนด์ที่ตัวเองสนใจ แล้วกดสมัครร่วมงานกับแบรนด์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งฟังก์ชันและบริการทั้งหมดที่กล่าวมานั้น นักการตลาด แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ สามารถเข้าใช้บริการ AFbrother อย่างเต็มรูปแบบ ครบ จบได้ในที่เดียวทั้งนี้ AFbrother จัดว่าเป็น Marketing Technology หรือ MarTech คือ การทำการตลาดในรูปแบบใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดที่มี Business Model แบบ Two-Sided Market ที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงโฆษณา (Advertiser) ได้เจอกับ ผู้เผยแพร่โฆษณา (Publisher) โดยประโยชน์ที่จะได้จาก AFbrother ในมุมของนักการตลาดก็คือ•Transparency Commission / Incentive ทุกๆ ยอดการใช้จะเห็น Cost per transaction โปร่งใสชัดเจน ไม่ว่าจะ Cost per Impression, Cost per Click ต่างๆ ทำให้สามารถ Allocate Budget ได้ด้วยการดู Performance•Rocket Launch Social Campaign ลดเวลาในการสรรหา Influencer, การเจรจาต่อรองเงื่อนไข และลดเวลาการเข้าไป Analyze/Assessment จุดอ่อน จุดแข็งของ Influencers แต่ละคน"AFbrother ตั้งใจที่จะช่วยแบรนด์ในการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ ตามหา KOL ที่ตรงใจ ให้รองรับสเกลของธุรกิจ การ Implement Platform อย่างมีระบบ การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง ได้ครบ จบ ภายในที่เดียว" คุณทิพยาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AFbrotherAFbrother เป็น Platform ช่วยในการจัดหาพื้นที่ในการลงสื่อโฆษณาของคุณบนโซเชียลมีเดียของอินฟลูเอ็นเซอร์ และให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสร้างรายได้จากโซเชียลมีเดียของตัวเอง โดยการแสดงโฆษณาที่ตรงเป้าหมายต่อผู้ชม และผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับรายได้ทุกครั้งที่ผู้ชมเห็นโฆษณา