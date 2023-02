สร้างสรรค์ไอเดียที่แตกต่าง ตอบโจทย์ธุรกิจ ตรงใจผู้บริโภค มาสเก็ต คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้นำด้านสื่อการตลาดแบบครบวงจร

กว่า 7 ปี ที่บริษัท มาสเก็ต คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ดำเนินงานในฐานะธุรกิจด้านการตลาดและโฆษณาดิจิทัล เพื่อผลิตผลงานที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ให้หลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด ครีเอทีฟ การผลิตสื่อ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานโฆษณา เรียกได้ว่าเป็นการตลาดแบบครบวงจร เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจและตรงใจผู้บริโภค ภายใต้คอนเซปต์ MOVE US FORWARD เคียงข้างนักการตลาดและผู้บริโภคปลายทางให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันคุยกับหัวเรือใหญ่ถึงแนวคิดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความสำเร็จในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์มากมาย ตลอดจนทิศทางแนวโน้ม Digital Marketing Trend ในปี 2023โดยความเป็นมานั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเก็ต คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ได้เล่าว่า เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2016 จากการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อโซเชียลมีเดียให้กับเจ้าของธุรกิจเริ่มต้นด้วยการเป็นที่ปรึกษาและผลิตงานโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ แต่พอเข้าปีที่ 2 จนถึงปัจจุบัน เราได้รับโอกาสมาทำงาน Creative Campaign ผสมผสานกับ Social Media และ Digital Media อยู่เสมอ ด้วยความที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปีในบริษัทโฆษณา ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และในปี 2023 เริ่มได้ทำงานโฆษณาโดยใช้ Tech เข้ามามากขึ้น”“ทั้ง AR (Augmented Reality) และ AI (Artificial Intelligence) เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจทุกรูปแบบ ซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว”ณ ปัจจุบัน การบริการของมาสเก็ต คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ได้แก่ Social Platforms, Consumer Community, Conversation Intelligence, Strong Influencer Hub, Influencer for SMEได้แก่ Brand that Engage, Virtual & Meta, Creative Campaignได้แก่ วางแผนกลยุทธ์และซื้อสื่อที่มีประสิทธิภาพ, วิเคราะห์และวางแผนข้อมูล, กำหนดเป้าหมายผู้ชม, การตลาดเชิงประสิทธิภาพ, การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรทั้งก่อนและหลังการขาย เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการขยายการบริการชื่อว่า INFLU in CUP เป็นแพ็กเกจจัดหา Influencer ที่สะดวกรวดเร็วและอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ จัดเต็มทุกคัพ ในหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, TikTok, Instagram, และ Twitter มีไซส์ให้เลือกตั้งแต่แพ็คเก็จ S M L เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท/คน พร้อมจัดส่งภายใน 2 สัปดาห์ด้วยความเชื่อ MOVE US FORWARD คือหัวใจการทำธุรกิจของมาสเก็ต เราเชื่อในครีเอทีฟ เชื่อในเทคโนโลยี ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงแบรนด์ที่เห็นโอกาสนี้สามารถสร้างมิติใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่มีความเชื่อเดียวกันไว้วางใจเข้ามาใช้บริการ“เราคิดเสมอว่า จะทำอย่างไรให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ทั้งเจ้าของธุรกิจที่ได้ผลประกอบการ นักการตลาดที่ได้ผลงานและสัมผัสวิธีการใหม่ ๆ ได้เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและขับเคลื่อนแบรนด์ไปข้างหน้าอยู่เสมอ ทีมงานมาสเก็ตก็จะพัฒนาอยู่เสมอ หรือผู้บริโภคเองเมื่อแบรนด์พัฒนาขึ้นแล้ว เขาจะได้มีโอกาสในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับเขาด้วย พูดให้เข้าใจง่าย คือหากพูดถึงความสำเร็จขององค์กรที่ผ่านมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเก็ต คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด กล่าวด้วยรอยยิ้มและยอมรับว่า เติบโตขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีผลตอบรับที่ดีและเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งการันตีด้วยรางวัลที่ได้รับ“ความสำเร็จที่ผ่านมาถือว่าเติบโตขึ้นทุกปี เราขยายทีมงานมากขึ้นเรื่อยๆ เราไม่ได้โตก้าวกระโดดแต่มั่นคงแน่นอน ถ้าพูดในมุมมองที่เราเป็น Solution ให้แบรนด์ต่างๆ เรามีการนำเสนองานหลายๆ อย่างซึ่งเป็นที่ถูกใจ และมีผลตอบรับที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับรางวัล อาทิ Best Brand Thailand Zocial Awards, Best Green & Animal Rights Change Maker Influencer Campaign Thailand Influencer Award 2022 (2nd prize winner) และในปีนี้ก็มีเป้าหมายที่จะส่งรางวัลมากขึ้นด้วย”“ตัวอย่างผลงานที่ภาคภูมิใจ ยกตัวอย่าง NGO ชื่อว่า TRAFFIC เป็น NGO ต่อต้านการใช้เครื่องรางของขลังที่ทำมาจากการฆ่าสัตว์ป่า เช่น งาช้าง เสือ เป็นต้น ซึ่งโจทย์ที่ทางมาสเก็ตได้รับ คือ จะทำอย่างไรให้สิ่งที่อยู่ในใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน คือ การเช่าเครื่องราง ทำให้เขาหยุดถามทุกครั้งก่อนเช่าว่า เครื่องรางนี้มาจากการล่าสัตว์ป่าหรือไม่ เพื่อให้เปลี่ยนทัศนคติความเชื่อที่ไปเบียดเบียนสัตว์ป่า เราจึงคิดกลยุทธ์การสื่อสารว่า บุญที่ดีคือบุญจากการให้ชีวิตผู้อื่น เช่น สัตว์ป่า เราคิดไอเดียนี้เป็นเจ้าแรก ๆ ในการทำ Electronic Wallpaper ที่เป็นเหมือนยันต์ในมือถือไว้เป็นเครื่องเตือนใจ โดยแคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน รวมถึง พระภิกษุ ดารานักแสดง ผู้มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดีย มียอดการดาวน์โหลดจำนวนมาก เป็นแคมเปญที่เราได้รางวัลมาด้วยค่ะ”“หรือจะในเชิงธุรกิจการค้าเราจะเน้นสร้างคอมมูนิตี้ เช่น แบรนด์ยาชนิดหนึ่งมีขายตามร้านเภสัชกร ซึ่งเลือกที่จะสื่อสารผ่านคอมมูนิตี้ ส่วนนี้เราได้มีสร้างและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับคอมมูนิตี้เรากว่า 200,000 คน มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง สุดท้ายคอมมูนิตี้นี้แข็งแรงมาก กลายเป็นพื้นที่ออนไลน์ของทุกคนสนับสนุนกันและกัน แต่เราก็จะบอกว่า ถ้าคุณเจอปัญหาใหญ่ ๆ ต้องไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาที่มีป้ายนี้นะ เพราะเขาจะเข้าใจคุณ ผลตอบรับดีมากค่ะ”ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่ไว้วางใจเข้ามาใช้บริการของ มาสเก็ต คอมมูนิเคชั่นส์ มีตั้งแต่กลุ่มธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจห้างสรรพสินค้า, ธุรกิจอาหารและยา, ธุรกิจด้านการศึกษา, ผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม, ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหากพูดถึงแนวโน้มเทรนด์การตลาดปี 2023 คุณลิษา มองว่า เมื่อสถานการณ์โควิดซาลง ผู้คนเริ่มออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้น ซื้อของข้างนอกมากขึ้น การซื้อของจะไม่ใช้เวลาไปกับออนไลน์มากเท่าช่วงยุคโควิด-19 ซึ่งแนวโน้มการตลาดในปี 2023 ที่ทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกัน คือจะเป็นแบบ Digital Balancing เรื่องเทคโนโลยีจะยังคงมีความสำคัญอยู่ แต่จะเกิดสมดุลมากขึ้น โดยสื่อทั้งรูปแบบเดิมอย่างสื่อออฟไลน์ และสื่อรูปแบบใหม่อย่างสื่อดิจิทัล จะเข้ามามีส่วนร่วมกัน“เรื่องแรกเลย คือ DIGITAL BALANCE ปีนี้คนเริ่มถวิลหาชีวิตข้างนอก ในขณะเดียวกันออนไลน์ก็ขาดไม่ได้ คนกลับมาอยู่บนท้องถนนกันมากขึ้น บิลบอร์ดก็เริ่มกลับมา เริ่มมีดิจิทัลบิลบอร์ดที่ใช้ AI ทำโฆษณาให้ เห็นในบิลบอร์ดแล้วก็มาเห็นโฆษณาในเฟซบุ๊ก แล้วเอฟในช้อปปี้ได้ ผู้คนจะใช้ชีวิตแบบบูรณาการกันอยู่ตลอด”“ยกตัวอย่างการซื้อสินค้า เช่น เราอยากได้น้ำหอม เราอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าก่อนเพื่อไปทดลองกลิ่น ทดลองเสร็จเราอาจรอดูโปรโมชั่นออนไลน์เพื่อกดซื้อ หรือเราอาจจะดูสินค้าที่ออนไลน์ก่อนแล้วไปดูที่ออฟไลน์ก็ได้”“ณ เวลานี้ เรามีการวางแผนร่วมกับแบรนด์อยู่เสมอว่ากลุ่มลูกค้าอยู่ที่ออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งษาคิดว่าสื่อรูปแบบใหม่และสื่อรูปแบบเก่ายังคงต้องใช้แบบผสมผสานกันค่ะ”“ยุคนี้เป็นยุคของการสร้างแฟนคลับ หรือ คอมมูนิตี้ ซึ่งเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าแบรนด์อยากพูดในแบบที่เขาต้องการสื่อสาร พูดเป็นข้อความที่แบรนด์อยากจะบอก แต่หลังจากโควิด-19 สิ่งที่เกิดขึ้นและเราเริ่มเห็นกัน ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ทรงอย่างแบด โดนัทยังมีรู ซึ่งมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ผู้บริโภคเขาชอบอะไรสักอย่าง เกิดเป็นกระแสขึ้นมา แบรนด์สามารถสร้างโอกาสในการจับตรงนี้นำมาต่อยอดได้”“ดังนั้น มาสเก็ตจึงมีความเชื่อว่าปีนี้และปีต่อๆ ไป การตลาดจะเริ่มจาก Community เป็นหลัก ความเข้าใจว่าสินค้าของเราอยู่ใน Community ไหนบ้าง และข้อความไหนที่จะโดนใจผู้บริโภค ซึ่งเราจะหยิบตรงนี้ขึ้นมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ต่อ พร้อมทั้งหาเครื่องมือใหม่ ๆ ให้การทำการตลาดของเราง่ายขึ้น”“การสร้าง Community ของเราจะมีทีมสนับสนุนทั้งฝั่ง Business และฝั่ง Influencer และหลังจากที่ทำมาได้ระยะหนึ่ง ทุกครั้งเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสังเกตุว่าพอเราทำไปเรื่อย ๆ ใน Community ของเราแทบจะไม่ต้องมีแอดมินมาตอบคำถาม แต่จะมีลูกค้ามาตอบกันเอง อย่างสินค้าบางอย่าง เช่น รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่มาสเก็ตสร้าง Community มา เขาก็จะมีลูกค้าของแบรนด์มาตอบคำถามแทนแอดมินอีกค่ะ”“ปีนี้เป็นยุคของ AI เริ่มเห็นการตื่นตัวของบริษัทระดับโลก อาทิเช่น Google และ Microsoft หลังความสำเร็จของ ChatGPT และ MidJourney ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมาก ๆ ทั้งแชทบอทที่สามารถเขียนคอนเทนต์ แต่งเพลง เขียนโปรแกรม และทำดีไซน์ให้เรา”“ซึ่งปีที่ผ่านมามาสเก็ตเรามีสร้าง Virtual Influencer ชื่อว่า ‘พะพราว’ เป็น First Powerful Women Influencer ที่จะมาผนวกกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งในอนาคตน้องจะสามารถรีวิวสินค้าได้ทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงพูดตอบโต้ได้เสมือนคนจริง ๆ และเราสามารถถ่ายทำวิดีโอ 1 คลิป แต่เรานำ AI เข้ามาช่วยเปลี่ยนข้อความได้ ด้วยการขยับปากเปลี่ยนคำพูด ซึ่งเท่ากับว่าเราจะสามารถสร้างวิดีโอได้เป็นพัน ๆ ชิ้นในเวลาอันรวดเร็วได้เลย”คุณลิษา ผู้นำทัพมาสเก็ต เล่าถึง การวางแผนการทำงานขององค์กรให้ฟังว่า การทำงานนั้นจะเริ่มจากเป้าหมายของแบรนด์เป็นหลัก และหลังจากนั้นทางมาสเก็ตจะดูเชิงลึกในเรื่องสินค้า กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน“โดยเป้าหมายของมาสเก็ตในปี 2023 นี้ มาสเก็ตจะยังคงคอนเซ็ป MOVE US FORWARD ต่อไป เพราะที่ผ่านมาสำหรับษาแล้ว ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา อีกทั้งเรายังจะมุ่งมั่นพัฒนาบริการต่าง ๆ ทั้งการใช้เทคโนโลยี การสร้างสรรค์ไอเดียที่แปลกใหม่ สนุกที่จะเรียนรู้ไปกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้จะเน้นเรื่องของรางวัลให้มากขึ้นด้วยค่ะ เพราะเราพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์และทีมงานไปข้างหน้าอยู่เสมอ” นางสาวลิษา กล่าวทิ้งท้ายติดต่อ มาสเก็ต คอมมูนิเคชั่นส์ ได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ก Masket Communications : https://bit.ly/PRMasketFB1 อีเมล