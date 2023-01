ทำแบบนี้เกินไปไหม? "งานวิ่งเทรลเกาะช้าง" ประกาศยกเลิกกะทันหัน ทั้งที่นักวิ่งเดินทางไปถึงแล้ว

วันนี้ (20 ม.ค.) เพจ "Ultra-Trail Unseen Koh Chang" ได้โพสต์ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวิ่ง “อัลตร้า เทรล อันซีน เกาะช้าง” ที่ จ.ตราด ที่จัดแข่งขันขึ้นในวันที่ 21-22 ม.ค.นี้ แต่กลับประกาศยกเลิกวันที่ 20 ม.ค. และมีนักวิ่งเดินทางเพื่อไปเตรียมความพร้อมแล้ว โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม UTKC2023!! เราคาดว่า UTKC จะปิดจบที่ 7 ปี แต่แล้วปีที่ 7 ก็มาไม่ถึง ทีมงานต้องกราบขออภัยต่อเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้อย่างสุดหัวใจสำหรับการชดเชยสิทธิประโยชน์ใดๆ ต่อนักวิ่ง ทีมงานขออนุญาตประกาศภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 หากนักวิ่งมีคำถาม หรือ ต้องการช่วยเหลือใดๆ สามารถส่งข้อความได้ในอินบ็อกซ์ หรืออีเมล utkc100@gmail.com กราบขออภัยอีกครั้งAnnouncement to cancel the event UTKC2023!! We were expecting UTKC to close for 7 years, but the 7th year has yet to arrive. The team sincerely apologizes for this tragic incident. For compensation for any benefits to runners, the team asks for permission to announce by February 15, 2023. If runners have any questions or need any assistance, You can send messages in the inbox. or email utkc100@gmail.com We are sorry again."อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีบรรดานักวิ่งจากทั่วสารทิศคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงผู้จัดงานเป็นจำนวนมาก ที่ประกาศยกเลิกเพียง 1 วันก่อนวันจริง โดยนักวิ่งส่วนใหญ่จากในไทยและต่างประเทศได้เดินทางไปถึง เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว และต่างแสดงความคิดเห็น เช่น มีความรับผิดชอบอะไรให้บ้างไหมคะ , สวัสดีครับ เราถึงแล้วครับ ขอบคุณมากครับ , ผมเดินทางจากเวียดนามเพื่อมาวิ่ง ค่าเครื่อง ค่ารถ ที่พักก็จองแล้ว มาถึงเกาะแล้วด้วย , ชดเชยค่าสมัคร ค่าที่พักต้องจ่ายเองเหรอ ยกเลิกแบบกะทันหัน ไม่มีความเป็ยมืออาชีพเลย เข้าใจว่ามีดราม่าหลายเรื่อง แต่แบบนี้มันง่ายไป เป็นต้นนอกจากนี้ มีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าทางผู้จัดงานมีปัญหากับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหรือไม่ เพราะภายในงานได้มีป้ายประกาศเรื่องห้ามมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปในพื้นที่เปราะบางทางธรรมชาติ ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566