เกษรวิลเลจ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองตรุษจีนรับปีกระต่ายกับธีม The Sky Forest of Fortune ชวนท่องดินแดนแห่งส้มนำโชคบนฟากฟ้า พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย

ไลฟ์สไตล์เออร์บัน วิลเลจ ใจกลางกรุง ยังคงเดินหน้ายกระดับจากโครงการมิกซ์ยูสสู่การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยการปรับโฉมครั้งใหญ่ของเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของโครงการให้เป็นพื้นที่อันเต็มไปด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ ให้กลุ่ม like-minded community พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัว พร้อมปลุกพลังการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ให้มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างชีวิตชีวาให้ย่านราชประสงค์กลับมาเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ (Bangkok’s Capital of Lifestyle District) ต้อนรับการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยเฉพาะจากปัยจัยสนับสนุนที่สำคัญคือการเปิดประเทศที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ของจีน ซึ่งจากข้อมูลของบริษัทวิจัยชั้นนำหลายแห่งต่างประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน หรืออยู่ในระดับเกิน 60% ของปี 2562พร้อมกันนี้ยังเฉลิมฉลองรับเทศกาลตรุษจีนปีเถาะ 2566 กับแคมเปญหรือเชิญชวนทุกคนให้มาเพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับบรรยากาศแห่งสีสันอันเจิดจ้าของดินแดนบนฟากฟ้า ที่เต็มไปด้วยฝูงกระต่ายขาว ต้นส้มน้อยใหญ่ ก้อนเมฆหลากสี และเหล่าผีเสื้อโบยบิน ที่นำมาประดับประดาตามพื้นที่ต่าง ๆ ของเกษรวิลเลจ และเติมเต็มช่วงเวลาสุดพิเศษนี้กับกิจกรรม และโปรโมชั่นมากมายจากร้านค้าแบรนด์ชั้นนำ วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2566โดยผลงานศิลปะและการตกแต่งภายใต้แนวคิดนี้สะท้อนถึงจินตนาการแห่งดินแดนลึกลับที่ล่องลอยอยู่เหนือหมู่เมฆ ที่รู้จักกันในชื่อว่าอันเป็นสถานที่ซึ่งเหล่ากระต่ายขาวปลูกต้นส้มนำโชคไว้มากมาย และได้รับความช่วยเหลือจากฝูงผีเสื้อหลากสีนำเอาละอองเกสรจากทุ่งดอกไม้บานสะพรั่งจากเกษรวิลเลจไปผสมพันธุ์จนผลิดอกงอกงามและออกผลเป็นส้มแห่งโชคลาภสี่สายพันธุ์ คือ Hope, Health, Wealth, และ Happiness เพื่อให้ฝูงกระต่ายขาวได้เก็บเกี่ยวและมามอบให้กับชาวเกษรวิลเลจ เปรียบเสมือนการนำความเป็นสิริมงคลจากฟากฟ้ามาสู่ทุกคนที่ได้มาเยือนเกษรวิลเลจในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 นี้สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใครในเกษรวิลเลจ อิ่มอร่อยกับร้านอาหารเปิดใหม่ อาทิ ภัตตาคารอาหารจีน HEI YIN ร้านอาหารอิตาเลียน Isola by Signor Sassi และ Outdoor Bar สถานที่ hangout แหล่งใหม่ย่านราชประสงค์อย่าง The Cocoon พร้อมเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง อาทิ CLUB 21, COMME des GARCONS, CDGCDGCDG และ Diane Von Furstenberg เพลิดเพลินไปกับความผ่อนคลายตลอดวันที่ Gaysorn Urban Retreat แลนมาร์คแห่งสุขภาพและความงามใจกลางเมือง อาทิ PANPURI, THANN, Face Plus by Yamano และ CRYO Stay Young กับโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ที่เกษรวิลเลจตั้งอยู่ใจกลางย่านราชประสงค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า แหล่งช้อปปิ้งและย่านท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก อาคารสำนักงาน ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ โรงแรม และที่พักอาศัย โดยมี R Walk หรือ Ratchaprasong Walk เป็นจุดเชื่อมต่อรวมทั้งสิ้น 23 ตึก รวบรวมร้านค้าและแฟล็กชิพสโตร์ของแบรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งแบรนด์ลักชัวรีระดับโลก กว่า 30 แบรนด์ เช่น CLUB 21, COMME des GARCONS สาขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Biyan, Acne Studios, Balmain, Erdem, Dries Van Noten, Jacquemus, Jil Sander, Johanna Ortiz, Junya Watanabe, Rochas, The Row, Thom Browne, Victoria Beckham, Yohji Yamamoto, CDGCDGCDG, Boss, BOYY, Bang & Olufsen (B&O) แบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์จากเดนมาร์ก, Marie France Van Damme, RIMOWA, Steinway & Sons ตัวเลือกร้านอาหารและคาเฟ่อันมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแบบ One and Only ทั้งร้านที่มีแห่งเดียวในโลกและในประเทศไทย ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารในสไตล์ Casual Fine-Dining ศูนย์รวมบริการนวัตกรรมระดับโลกด้านสุขภาพ ความงาม เวลเนส ตลอดจน Watch Destination โซนนาฬิกาที่รวบรวมเรือนเวลาหรูที่หายาก และควรค่าแก่การเก็บสะสม และแบรนด์นาฬิกาสุดหรูหายากระดับโลกมากมาย พร้อมศูนย์บริการครบวงจรเกษรอัมรินทร์เป็นที่รู้จักในชื่อที่มีตำนานอันยาวนานกว่า 40 ปีของประเทศไทยในย่านราชประสงค์ กำลังเข้าสู่มิติใหม่ของความเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ในแนวคิด Immersive Experience สร้างสีสันและประสบการณ์ใหม่ที่เจิดจรัสบนย่านที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความงดงามที่สั่งสมจากหลายมิติ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การผสมผสานของความล้ำสมัย ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและระดับโลก