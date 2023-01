คว้าโอกาสจาก “การขายออนไลน์” ที่กำลังพุ่งกระฉูด ด้วย 5 เครื่องมือสู่ความสำเร็จสุดปังจาก “ไปรษณีย์ไทย”

“การขายออนไลน์” ถือเป็นตลาดที่กำลังเติบโตต่อเนื่องสะท้อนจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ามูลค่าตลาด B2C E-Commerce ในปี 2566 จะเติบโต 4-6% หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 606,000 – 618,000 ล้านบาทการเติบโตต่อเนื่องนี้เองทำให้มีการประเมินว่า ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ B2C E-commerce ในทุกหมวดสินค้า น่าจะขยับเพิ่มขึ้นจาก 8.5% ในปี 2562 (ก่อนเกิดโควิด-19) เป็น 16.0% ในปี 2566 เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดค้าปลีกสินค้ารวมท้ังหมดด้วยโอกาสที่มากล้นทำให้การแข่งขันในตลาดนี้รุนแรงไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าครองใจลูกค้าได้คือการ การบริหารจัดการตลอด Supply Chain ตั้งแต่การคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ลูกค้า ช่องทางการขายที่หลากหลาย รวมถึงการใส่ใจในการให้บริการลูกค้าที่ดีสม่ำเสมอ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างหรือรักษายอดขายอย่างไรก็ตามนอกจากการคัดเลือกสินค้าที่โดนใจแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ร้านค้าของเราโด่นเด่นเหนือร้านอื่น คือการมีมืออาชีพเข้ามาดูแลโดยเฉพาะใน “ด้านจัดการส่ง” ซึ่งเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆ หากลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าสักชิ้นหากถามว่ามืออาชีพด้านการขนส่งใครยืนหนึ่ง! แน่นอนคำตอบคงหนีไม่พ้น “ไปรษณีย์ไทย” ที่มีความเข้าใจและเครือข่ายที่คลุมด้วยทำเรื่องนี้มานานกว่า 140 ปีเพื่อสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การค้าขายออนไลน์ เราจึงอาสาพาเจาะ 5 เครื่องมือสู่ความสำเร็จสุดปังจาก “ไปรษณีย์ไทย” ที่จะเข้ามาเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังในการทำให้ธุรกิจเป๊ะ ปังกว่าใครๆสำหรับใครที่ทำงานประจำวันธรรมดาจนไม่มีเวลา หากวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ยังต้องรับบทเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ ก็เตรียมแพ็กของใส่กล่องแล้วเอาไปส่งในวันหยุดวีคเอนด์นี้ได้เลยนั่นเพราะไปรษณีย์ไทยเค้ามี “โปร EMS ลดเน้น ๆ ทุก WEEKEND” ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท น้ำหนัก 20 กรัม โดยคิดคำนวณราคาเดียวทุกปลายทางทั่วไทย ไม่บวกเพิ่ม ไม่มีเก็บค่าขนส่งในพื้นที่ห่างไกล ไม่จำกัดจำนวนชิ้น และส่งได้น้ำหนักสูงสุดกว่า 30 กิโลกรัมร้านค้าสามารถใช้บริการได้ถึง 26 มี.ค. 2566 ณ ไปรษณีย์ทุกแห่ง ร้านไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อนุญาตที่ร่วมรายการ รับประกันจัดส่งถึงด่วนภายใน 1-2 วัน ตามมาตรฐานการบริการส่งด่วน EMSสำหรับพ่อค้า-แม่ค้ามือใหม่ รวมถึงใครก็ตามที่กำลังตามหาผู้ช่วยมือขวาที่เป็นเสมือนเพื่อนคู่ธุรกิจที่ไว้ใจได้มาช่วยจัดการงานขายหลังบ้าน ไปรษณีย์ไทยมีบริการ “THP Fulfillment เก็บ - แพ็ก - ส่ง เก็บเงินปลายทาง” เช่าคลังสินค้าที่เบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนโดยไปรษณีย์ไทยจะเข้ามาดูแลตั้งแต่บริการ Pick Up Service รับสินค้าเข้าคลัง ระบบจัดการออเดอร์ ผนวกด้วยระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เป็นบริการที่รองรับสินค้า-ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม อุปกรณ์เพื่อความสวยความงาม สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ ตลอดจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่สำคัญมีระบบคัดกรองสินค้าและเลือกกล่องให้เหมาะสม รวมถึงสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ มีคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง 25 °C และสินค้าแช่เย็น 0 – 8 °C พร้อมมั่นใจได้เลยว่าสินค้าทุกชิ้นจะถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทุกขั้นตอนด้วยความที่การขนส่งที่รวดเร็วทำให้การสั่งซื้ออาหารสดกลายเป็นเทรนด์ของลูกค้าไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกันคือ หากส่งไปแล้วสินค้าจะมีการเสียระหว่างทางก่อนถึงมือลูกค้าหรือไม่แต่เรื่องนี้นั้นหมดกังวลได้เลยสำหรับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าอาหารสด อาหารทะเล ผัก ผลไม้สด และเบเกอรี่ หรือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องควบคุมอุณภูมิ ด้วยไปรษณีย์ไทยมี “ฟิ้วซ์ โพสต์ (Fuze Post)” บริการเพื่อธุรกิจการขนส่งและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน หรือ Cold Chain Expressบริการนี้มีจุดเด่นตรงที่นำเทคโนโลยี Cooling Box และกล่องพิเศษมาใช้ในการขนส่งภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิเย็นคงที่ตลอดเส้นทาง ทำให้สามารถคงคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าที่จัดส่ง การันตีความเชื่อมั่นด้วยการรับประกันความเสียหายของสินค้าพร้อมเซอร์ไพรส์ความสด เสิร์ฟตรงถึงหน้าบ้านด้วยบริการจัดส่งแบบ Next Day ครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัด 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย และพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังสามารถเรียกรถเข้ารับสินค้าถึงหน้าบ้านได้ด้วยการมีเงินทุนที่พร้อมกลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะทำธุรกิจของเราโดดเด่นเหนือใครๆ ซึ่งอยากมีเงินทุนหมุนเวียนไว้ทำธุรกิจ แต่ก็ติดปัญหาสารพัดร้อยแปดพันเก้าจนเริ่มท้อใจ เพียงสมัคร “สินเชื่อ COD ไปรษณีย์ไทย” ผ่าน Wallet@POST ช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ต้องการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องไปช่วยบริหารธุรกิจได้สะดวกขึ้นหมดปัญหาเรื่องกู้ยากได้เลย เพราะไปรษณีย์การันตีเรื่องกู้ง่าย กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แถมรับเงินเร็ว ไม่ต้องใช้เอกสาร หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมียอดขายผ่าน COD ไปรษณีย์ไทย เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป สามารถบริหารจัดการธุรกิจผ่านระบบ COD ได้เหมาะสม รับวงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 1.05% ต่อเดือน ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้เติบโต โดยจะเปิดรับคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินอยากส่งของไปให้ญาติที่ต่างแดน หรือจะเปิดตลาดขายออนไลน์ ก็ทำได้ง่ายๆ ไปรษณีย์ไทยมีบริการฝากส่งและนำจ่ายครอบคลุมมากกว่า 200 ปลายทาง และมีบริการขนส่งที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการทั้งเอกสาร จดหมาย พัสดุ จนถึงของชิ้นใหญ่ถึง 200 กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็น ePacket : ส่งออกคุ้มค่า ราคาประหยัด น้ำหนักเบาๆ บริการที่รองรับการค้าและส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ระหว่างประเทศ ครอบคลุมปลายทางสำคัญ 56 ประเทศ EMS World ส่งด่วนระหว่างประเทศ คิดค่าบริการตามน้ำหนักจริง ไม่มีบวกเพิ่ม มีซองและกล่องแจกฟรี พร้อมบริการนำจ่ายถึงผู้รับในปลายทางต่างประเทศแบบ Door-to-DoorCourier Post ส่งด่วนสุดคุ้ม ที่พร้อมดำเนินพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ โดยบริการส่งด่วนระหว่างประเทศมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล การันตีส่งด่วนทันใจ ส่งได้น้ำหนักสูงสุด 200 กก. สิ่งของถึงปลายทาง 2 - 4 วันทำการ ด้วยบริการ On Demand Delivery ที่ผู้รับสามารถเลือกรูปแบบการนำจ่ายได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้การจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง จาก “ไปรษณีย์ไทย” ที่ต้องบอกเลยว่ามีบริการที่หลากหลาย และได้มากกว่าแค่เรื่องการขนส่ง งานนี้รับประกันได้ว่าความคุ้มค่าอย่างแน่นอนติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดทวิตเตอร์ : @Thailand_Postไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand PostTikTok : @Thailandpost(บทความประชาสัมพันธ์)