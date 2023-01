ไอคอนสยาม จัดงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2023” เฉลิมฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รับความเฮงปีกระต่ายมหามงคล

จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะแลนด์มาร์กและหมุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ยังคงเดินหน้าขานรับแนวทางภาครัฐในการพลิกฟื้นภาคการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมานับเป็นช่วงไฮซีซั่นของเทศกาลต่างๆ ทั้ง ลอยกระทง, Amazing Thailand Countdown 2023 และวันเด็ก ซึ่งในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ นั้น มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังไอคอนสยามเป็นจำนวนสูงมาก อย่างงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มายังไอคอนสยามสูงกว่า 200,000 คน สำหรับงานเฉลิมฉลองตรุษจีนยิ่งใหญ่ซึ่งไอคอนสยามได้ผนึกกำลังทั้งหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น จึงเป็นอีกงานที่โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้น นอกจากกลุ่มลูกค้าในประเทศแล้ว ส่วนของตลาดต่างประเทศ สัดส่วนหลักจะอยู่ที่ลูกค้าจากประเทศในแถบเอเชีย และจากประเทศจีน หลังรัฐบาลจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เพื่อเปิดประเทศ ในวันที่ 8 มกราคม 2566 หลังจากต้องปิดประเทศไปยาวนานกว่า 3 ปีเต็ม โดยประเทศไทยและกรุงเทพมหานครนับเป็นเดสติเนชั่นที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกที่จะเดินทางมาเยือน ซึ่งไอคอนสยามเองก็เตรียมกิจกรรมต้อนรับตรุษจีน รวมทั้งโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดอย่างพิเศษสุด สร้างบรรยากาศคึกคักในช่วงเวลาสุดพิเศษในเทศกาลปีใหม่จีน โดยเรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่เป็น “ที่สุด” และ “ครั้งแรก” ทั้งของไทย และของโลก เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าให้แก่ลูกค้าของไอคอนสยาม”ก้าวเข้าสู่ปีใหม่จีนอย่างเป็นสิริมงคล เชิญชวนคนไทยร่วมองค์เทพเจ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกวางโจวและฮ่องกง ขอพรตามความปรารถนา สุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภตลอดปี กระโดดรับความมั่งมีความรุ่งโรจน์อย่างไม่สิ้นสุด พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษนำโดยนักแสดงชื่อดังตื่นตาตื่นใจกับมังกรโคมไฟตัวแรกของไทย ความยาว 108 เมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย ที่ออกมาเชิดประทานพรให้มีแต่ความสุขร่มเย็นตลอดปี ผลงานความร่วมมือระหว่างคณะสิงโตมังกร Stamford Dragon Lion Arts and Cultural Troupe ของสิงคโปร์ และชมรมกีฬามังกร - สิงโต กังปักของไทย พร้อมโบกสะบัดพัดพาความรุ่งเรือง ความสุข ความเจริญ มั่งคั่งร่ำรวย,และ “การเชิดกระต่ายมหามงคล” ครั้งแรกในประเทศไทย อำนวยอวยพรให้อายุยืน ฉลาดปราดเปรื่อง สติปัญญาก้าวไกล แคล่วคล่องว่องไวอาทิ ขนม ผลไม้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน และต้นไม้มงคล เสริมฮวงจุ้ยรับทรัพย์ปีกระต่าย พร้อมด้วยจากโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อ.ไห่ หยาง ร่วมกับ สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ประเทศไทย ได้แก่ เขียนคำมงคลอักษรจีน, เขียนการ์ดอวยพร, ทำซองอั่งเปา, ทำโคมจีน และตัดกระดาษจีนอัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้านักช้อปให้สนุกสนานกับการจับจ่ายในช่วงเทศกาลสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นทองแท่งมูลค่า 1 บาท จำนวน 10 รางวัล หรือ VIZ Coins 3,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล และช้อปครบตามเงื่อนไข แลกรับ VIZ Coins สูงสุด 8,000 คะแนน รวมถึงแลกรับเครดิตงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครติดที่ร่วมรายการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในครั้งยิ่งใหญ่ได้ ตั้งแต่วันที่ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com