ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) คว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” เป็นปีที่ 2 การันตีคุณภาพผู้ผลิตดีเด่นด้านอาหาร

เกี่ยวกับบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 12 มกราคม 2566ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack ’n Jill) ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้วยการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย สถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานเป็นเลิศด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลโดยมีเป็นตัวแทนในการรับรางวัลด้วย ผลิตภัณฑ์พัฟเค้กสอดไส้ครีมกลิ่นส้ม ตราดิวเบอร์รี่ (Dewberry Puff Cake Orange) โดยมีเป็นตัวแทนในการรับรางวัลกล่าวว่า “ในฐานะที่ยูอาร์ซีเป็นแบรนด์ผู้ผลิตขนมชั้นนำของประเทศไทย การได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นการตอกย้ำว่า ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญสูงสุดกับด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พนักงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ UR Green ซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะคงรักษามาตรฐาน และจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกคนผ่านขนมขบเคี้ยวของเราต่อไป”ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2535 ภายใต้การบริหารงานของ JG SUMMIT HOLDINGS. INC. ซึ่งเป็นบริษัทแม่และดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดย ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้ แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack 'n Jill) โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ฟันโอ, ทิวลี่, โรลเลอร์ โคสเตอร์, โลซาน, ดิวเบอร์รี่, ไดนาไมท์ และ ลัช เป็นต้น ซึ่งตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในคุณค่าหลักของพันธกิจ คือ การมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกคน หรือ Delight Everyone with Good Food Choice.