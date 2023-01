ท้าให้ลองความแรง Bangchak Hi Premium 97 พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ออกเทนสูงอันดับ 1 สมาชิกบางจากเติม 1,500 บาทขึ้นไป รับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี 1 แก้ว 16 ม.ค.-14 ก.พ. 66

โดยสมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมัน Bangchak Hi Premium 97 ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถนำสลิปสะสมคะแนนแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี 1 แก้ว (1 สลิป / 1 สิทธิ์ ) เฉพาะ 6 เครื่องดื่มเย็นยอดนิยม ได้แก่ เอสเปรสโซ อเมริกาโน โกโก้ ชาไทยลาเต ชาเขียวลาเต และชามะนาว ณ ร้านอินทนิลทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmiles.com หรือ โทร. 1651 กด 3Bangchak Hi Premium 97 เป็นน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ที่ดีที่สุดของบางจากฯ ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า ได้แก่มีค่าออกเทนสูงถึง 97 เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ประเภท E10 (กลุ่มเดียวกันกับแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95) ที่มีค่าออกเทนสูงสุดในไทย เหมาะกับรถยนต์ที่ต้องการน้ำมันค่าออกเทนสูงโดยเฉพาะ สามารถรีดประสิทธิภาพเครื่องยนต์ได้เต็มสมรรถนะ นอกจากจะเหมาะกับรถสมรรถนะสูงอย่างรถ Super Car และรถยนต์พรีเมียมแล้ว ยังเหมาะกับรถที่ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องและต้องการการดูแลเป็นพิเศษน้ำมันมาตรฐาน Euro 5 รองรับยานยนต์อนาคตที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งน้ำมันมาตรฐาน Euro 5 นอกจากจะช่วยยืดอายุอุปกรณ์ดักจับไอเสียและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของฝุ่นละอองสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษมาตรฐาน World Class ทำความสะอาดหัวฉีดได้หมดจด 100% ทั้งหัวฉีดเครื่องยนต์รุ่นใหม่และรุ่นเก่า ส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งได้แรงเต็มสมรรถนะอัตราเร่งเพิ่มขึ้น 4.1% จากการทดสอบโดยห้องทดสอบปฏิบัติการสหรัฐอเมริกา พิสูจน์คุณภาพ Bangchak Hi Premium 97 พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ออกเทนสูงได้แล้ววันนี้ ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจากที่จำหน่ายได้ที่ Bangchak App.