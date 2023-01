เปิดตำนาน 129 ปี เอสโซ่ ประเทศไทย จับเสือใส่ถังพลังสูง ก่อนบางจากจะเทกโอเวอร์

วันนี้ (12 ม.ค.) จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เห็นชอบการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO เจ้าของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 780 แห่งทั่วประเทศ เครือข่ายคลังน้ำมัน 10 แห่งทั่วประเทศ ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและอะโรเมติกส์ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์เอสโซ่และโมบิล จากเอ็กซอนโมบิล เอเชีย โฮลดิง พีทีอี ลิมิเต็ด (ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd.) สัดส่วน 65.99% ด้วยมูลค่ากิจการ 55,500 ล้านบาท และเตรียมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ (Tender Offer) เพื่อซื้อหุ้นเอสโซ่ทั้งหมดต่อไปบริษัท แสตนดาร์ดออยล์แห่งนิวยอร์ก เปิดสาขาในประเทศไทยที่ตรอกกัปตันบุช (ซอยเจริญกรุง 30) จำหน่ายน้ำมันก๊าดตราไก่ และตรานกอินทรีบริษัท แสตนดาร์ดออยล์แห่งนิวยอร์ก และบริษัท แว๊คคั่มออยล์ ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท โซโกนีแว๊คคั่ม คอร์ปอเรชั่น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตรา “การ์กอยส์”ร่วมทุนกับบริษัทแสตนดาร์ดออยส์ (นิวเจอร์ซีย์) และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สแตนดาร์ดแว๊คคั่มออยล์ จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้า “ม้าบิน”รับชื้อกิจการคลังน้ำมันช่องนนทรีจากกรมเชื้อเพลิงมาดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด อีสเทอร์น จำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2505 และเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าจาก “ตราม้าบิน” มาเป็น “ตราเอสโซ่” ในวงรีรูปไข่เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัดซื้อโรงงานจาก บริษัท ยางมะตอยไทย เพื่อจัดตั้ง โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชาขยายโรงกลั่นครั้งแรก เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 35,000 บาร์เรลต่อวันย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังเลขที่ 1016 ถนนพระราม 4 ตรงข้ามสวนลุมพินี (ปัจจุบันคือ อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง)ขยายโรงกลั่น ครั้งที่ 2 เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 46,000 บาร์เรลต่อวันจัดตั้งบริษัท เอสโซ่ เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ โดยได้รับสัมปทานการสำรวจและขุดเจาะหาพลังงานบนแหล่งที่ราบสูงโคราช และพบก๊าซธรรมชาติที่หลุมน้ำพอง จ.ขอนแก่น ภายหลังบริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ขยายโรงกลั่นเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 63,000 บาร์เรลต่อวันได้รับการอนุมัติให้ขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาเป็น 185,000 บาร์เรลต่อวัน และร่วมมือกับบริษัทน้ำมันชั้นนำต่างๆ จัดตั้ง บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เพื่อวางท่อขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นศรีราชาไปยังลำลูกกา ดอนเมือง และสระบุรีเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราครุฑ แก่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเริ่มการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์ในบริเวณโรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ศรีราชาได้มาซึ่งกิจการของบริษัท โมบิลออยล์ไทยแลนด์ จำกัด และดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)จัดตั้งบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เพื่อให้บริการแก่บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจกรุงเทพอย่างเป็นทางการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉลองความสำเร็จ โครงการน้ำมันสะอาด ด้วยเงินลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาทดำเนินกิจการในประเทศไทยครบรอบ 120 ปี และปรับโฉมสถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่เปลี่ยนชื่อ ศูนย์บริการธุรกิจกรุงเทพ เป็น ศูนย์บริการธุรกิจระดับโลก พร้อมฉลองการดำเนินกิจการในประเทศไทย ครบ 125 ปีระบุว่า บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2551 ราคาไอพีโอ 10 บาท ราคาพาร์ 4.9338 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน ณ วันที่ 11 ม.ค. 2566 จำนวน 3,460.86 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 38,415.52 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17 มี.ค. 2565 จำนวน 20,310 ราย คิดเป็นสัดส่วน 34.01% สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ประกอบด้วย1. EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 2,283,750,000 หุ้น คิดเป็น 65.99%2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 322,627,820 หุ้น คิดเป็น 9.32%3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 128,610,450 หุ้น คิดเป็น 3.72%4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 128,610,450 หุ้น คิดเป็น 3.72%5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 58,926,277 หุ้น คิดเป็น 1.70%6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 29,505,500 หุ้น คิดเป็น 0.85%7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 27,704,900 หุ้น คิดเป็น 0.80%8. กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ 26,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.77%9. นาย ชาญ โสภณพนิช 14,680,000 หุ้น คิดเป็น 0.42%10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 12,797,540 หุ้น คิดเป็น 0.37%สำหรับสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ในอดีตมีสโลแกนที่ติดหูว่า "จับเสือใส่ถังพลังสูง" โดยเฟซบุ๊ก "ชมรมนักอ่านสามเกลอ" ได้เผยแพร่โฆษณา จับเสือใส่ถังพลังสูง เป็นการโฆษณาน้ำมันเบนซิน เอสโซ่ เอ็กซ์ตร้า สูตรใหม่ ในปี พ.ศ. 2509ขณะที่เฟซบุ๊กเพจ "ผ้าเก่าเล่าอดีต" เคยระบุว่า "จับเสือใส่ถัง พลังสูง" คือวลีเด็ดสุดโด่งดังในอดีตของโฆษณาปั๊ม Esso เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2525-2526 โดยทำเสื้อออกมาเป็นของสมนาคุณแก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ESSO ทุกชนิดครบ 200 บาท จะมีสิทธิแลกซื้อเสื้อยืด “พลังเสือ” ได้ 1 ตัว โดยมีให้เลือก 2 ขนาด คือ ไซส์ผู้ใหญ่ สกรีนลายหน้าเสือ และไซส์เด็ก สกรีนลายเสือวิ่ง โดยจะมีสกรีนวลีเด็ดด้านหน้าว่า “จับเสือใส่ถัง พลังสูง” และสกรีนด้านหลังว่า "Put A Tiger In Your Tank" บนเสื้อทั้ง 2 ขนาด