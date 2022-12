เปิดนิทรรศการ “ Chalood ความจริง ความดี ความงาม” ณ หอธรรมพระบารมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ Chalood ความจริง ความดี ความงาม” ณ หอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติและหอศิลป์ร่วมสมัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย ศิลปิน ดารา นักแสดงให้เกียรติร่วมเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากจัดแสดงผลงานอันทรงคุณค่าครั้งใหญ่สุด กว่า 500 ผลงาน ยังแสดงถึงแนวทางการสร้างสรรค์ การดำเนินชีวิตของความเป็นครู และความเป็นเป็นศิลปิน ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของชนบท และความลึกซึ้งในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ความจริง • ความงาม • ความรัก

นิทรรศการผลงานศิลปะของผู้มีความเข้าใจในธรรมมะภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นศิลปิน ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ เป็นนักทดลองในวัสดุ เทคนิค และขบวนการสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะแก่วงการศิลปะของไทย ผลงาน กว่า 500 ผลงานในทุกแนวความคิด ที่จัดแสดงครั้งนี้ สร้างขึ้นในหลากหลายเทคนิค หลากหลายวัสดุ และขบวนการสร้างสรรค์ ทำให้ประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการทำงานศิลปะโดยไม่ยึดติดในรูปแบบวิธีการด้วยความเข้าใจในธรรม ที่มีความเป็นไทยเป็นพื้นฐาน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงอัตลักษณ์ของชลูด นิ่มเสมอ หากแต่สะท้อนถึงความเป็นไทย ที่มีความปราณีต เรียบง่าย สงบ งดงาม ซึ่งเป็นวิถีแห่งคนไทยทุกคนDhamma • Art • LoveThe art exhibition of Prof.Chalood Nimsamer, a Thai local artist who truely understands the Dhamma practice. He’s an expert as well as an artist who creates art in many forms and always experiments with materials, techniques, and the process of creation all the time. He’s also the pioneer of art studies in the Thai art industry.His 500 pieces in every genre that are exhibited at this time were created through many techniques, materials, and processes of creation. This exhibition emphasizes his determination of creating art without depending on the format and medium.Prof.Chalood truly understands Dhamma of the foundation of Thainess which isn’t his only identity but they truly reflect on the delicacy, simplicity, peace, and beauty of Thainess which are parts of all Thais.สามารถเข้าชม นิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 มิถุนายน2566 ทุกวันเว้นวันจันทร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา Location : barameeofart นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อ