ททท.เซอร์ไพรส์ปีใหม่ 2023 ด้วย Voucher ราคาพิเศษ พร้อมส่วนลดมากมาย กับโครงการ Save Partner New Year Big Surprise

อย่างไรก็ตาม แม้การเปิดประเทศและแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก แต่ก็นับว่าช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นทำให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการเสียโอกาสในการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในมิติต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกิจกรรม Save Partner New Year Big Surprise เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษ พร้อมสิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ ผ่าน Voucher ที่จะเปิดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่1) ประเภทโรงแรมที่พัก เช่น แพกเกจที่พัก จากโรงแรมเขาใหญ่ลากูน่า ภูเก็ต, ริเวอร์แคว รีโซเทล, และโรงแรม ยู เชียงใหม่ 2) ประเภทร้านอาหาร เช่น บัตรรับประทานอาหาร จากครัวเจ๊ง้อ, ครัวคุณกุ้ง, และแบล็คแคนยอน และ 3) ประเภทแพกเกจท่องเที่ยว เช่น บัตรเข้าร่วมกิจกรรม จากสยามอะเมซิ่งพาร์ค ซีไลฟ์ แบงคอก และมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ รวมไปถึงแพกเกจท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ เช่น เกาะห้อง กระบี่, เกาะล้าน ชลบุรี, และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานีการมอบสิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว และที่พักชั้นนำในราคาประหยัดแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นกิจกรรมที่เปรียบเสมือนของขวัญส่งท้ายปี และต้อนรับปีใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวไปพร้อมกันผู้ที่สนใจซื้อ Voucher ของกิจกรรม Save Partner New Year Big Surprise ในราคาสุดพิเศษ สามารถเข้าไปที่ www.nybigsurprise.com ตั้งแต่วันที่ 28-31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พร้อมชมรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage Sale Here ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.