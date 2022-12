เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ส่งความสุขสู่ผู้คนในชุมชนด้วยงานคริสต์มาสยิ่งใหญ่

หากพูดถึงโรงเรียนนานาชาติที่ถูกจัดอันดับต้องมีชื่อภายใต้การบริหารของอยู่ด้วยอย่างแน่นอน ด้วยจุดแข็งของโรงเรียนที่มีหลักสูตรส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ และแคมปัสที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และในช่วงเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้จัดงานซึ่งมีแม่งานเป็นเหล่าสมาชิกอาสาของสมาคมผู้ปกครองของเวลลิงตัน หรือที่เรียกว่านำโดยหัวเรือใหญ่อย่างผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในฐานะประธานกลุ่ม Friends of Wellington และรองประธานและหัวหน้าฝ่าย CSR เนรมิตพื้นที่จัดงานคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่ ขนขบวนร้านอาหาร เครื่องเล่นสุดอลังการ ร้านค้าของขวัญของที่ระลึก เกมและกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม ไม่เฉพาะเด็กๆ และผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนนี้เท่านั้น แต่ยังเปิดบ้านต้อนรับทุกครอบครัว เพื่อร่วมกันสร้างครอบครัวใหญ่และชุมชนที่มีความสุขร่วมกันครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ กล่าวว่า Friends of Wellington ถือเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของเวลลิงตัน เป็นคอมมิวนิตี้ผู้ปกครอง ที่ช่วยนำพาให้บรรดาผู้ปกครอง ครู และสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนโรงเรียนได้มาร่วมกันแบ่งปัน เรียนรู้ และสังสรรค์ร่วมกัน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ การ สนับสนุนสมาชิกทุกคนในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมสร้างเพื่อนใหม่ พัฒนาเครือข่ายชุมชนโรงเรียนและอื่น ๆ ซึ่งชุมชน โรงเรียนที่ดี ต้องเป็นชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยพลังบวกและความสร้างสรรค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ “บอกว่า รู้สึกดีใจมากที่พื้นที่ของโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างความสุขให้กับนักเรียน ครอบครัว และชุมชนโรงเรียนได้ โดยโรงเรียนได้เรียนรู้จากช่วงโควิด-19 อย่างมากซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดในช่วงเวลานั้นไม่ใช่การศึกษา แต่เป็นการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (human contact) และเมื่อกลับมาสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในชีวิตจริงได้อีกครั้ง ทำให้เรารู้ว่าชุมชนนั้นมีความสำคัญมากเพียงใด การจัดงาน Christmas Fayre ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีที่ได้กลับมาใช้เวลาทำกิจกรรมด้วยกัน และร่วมกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสุข”ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในฐานะประธานกลุ่ม Friends of Wellington บอกว่า “กิจกรรม Christmas Fayre ในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เราเคยจัดมา เราต้องการสร้างชุมชนที่มีความสุขและเป็นมิตร และเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมให้เด็กๆ ครอบครัว และสมาชิกของชุมชนได้มีโอกาสได้ใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เราต้องการให้เด็กได้รับรู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าและเมื่อเติบโตขึ้น สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำในวัยเด็กที่ดี ที่ไม่ใช่แค่เพียงการเรียนในโรงเรียน แต่เป็นช่วงเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครู เพื่อน ผู้ปกครองตัวเอง และผู้ปกครองของเพื่อนๆ ด้วย”เล่าว่า “งาน Christmas Fayre ที่จัดขึ้นปีนี้โดยโรงเรียนและกลุ่ม Friends of Wellington ทุกคนได้มาร่วมกันสร้างรอยยิ้ม เด็ก ๆ มีความสุขมาก อีกทั้งยังได้เห็นว่าโรงเรียนสามารถเป็นสถานที่ที่ทำให้พวกเขามีความสุข โรงเรียนเรียนเป็นมากกว่าสถานที่ที่มาเรียนหนังสือ เป็นสนามเด็กเล่นไม่ใช่ว่าในแต่ละวันมาเพียงเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียว แต่โรงเรียนสามารถเป็นสถานที่ที่สร้างความรู้สึกดี ๆ ร่วมกันได้ การที่ได้เห็นลูก ๆ ของเรามีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถือว่าโอเคมาก ๆ เลย”ส่วน เบคกี้-ริสา หงษ์หิรัญ ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่ลูกเรียนที่โรงเรียนนี้ กล่าวว่า “การที่ลูกเรียนอยู่ใน โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี คอมมิวนิตี้ที่ดี ทำให้ลูกมีความสุข เราสังเกตจากการที่ลูกมาเล่าให้ฟังว่าเค้ากล้าที่ จะเข้าหาคุณครูเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆ นั่นแสดงว่าเค้ารู้สึกว่าครูและโรงเรียนคือเซฟโซนของเค้า ซึ่งถือเป็นสิ่ง ดีมากที่จะทำให้เค้าสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่”