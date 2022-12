ขอกราบถวายพระพร พระองค์ภาฯ [คอลัมน์ #MGRTOP7 ข่าวฮอตในรอบ 7 วัน]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ ความว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 18.20 น.ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Cham pionship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10-19 ธ.ค. 2565 ณ สนามฝึก กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง จากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไปด้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทั่วไปเข้าลงนามถวายพระพร ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพากันตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรและถวายกำลังใจ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขณะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ทางออนไลน์ที่ www.royaloffice.th ผ่านไปยัง wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ตำรวจกองปราบปราม สนธิกำลังศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) จับกุมนายภูมิพัฒน์ หรืออั้ม ประเสริฐวิทย์ อายุ 42 ปี นายเชษฐ์ชัย หงส์คำ อายุ 38 ปี และ น.ส.ธมลพรรณ์ หรือแยม ประเสริฐวิทย์ อายุ 40 ปี อดีตนักแสดง ภรรยานายภูมิพัฒน์ ที่บ้านพัก หลังสืบทราบว่าเป็นเครือข่ายลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลโลก และคลิปลามกอนาจาร พบของกลางรถซูเปอร์คาร์ 6 คัน รถจักรยานยนต์ นาฬิกาหรู กระเป๋าแบรนด์เนม คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 18 เครื่อง เงินสด 42 ล้านบาท บ้านพักหรู 4 หลัง รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 700 ล้านบาทจากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่า นายภูมิพัฒน์ และ น.ส.ธมลพรรณ์ ได้รับผลประโยชน์จากการเก็บค่าสมาชิกและพนันฟุตบอล โดยระหว่างเดือน เม.ย. ถึง ก.ย. 2565 นายเชษฐ์ชัยถอนเงินออกจากบัญชีม้ากว่า 38 ครั้ง รวมกว่า 400 ล้านบาท ไปมอบให้นายภูมิพัฒน์ และ น.ส.ธมลพรรณ์เก็บไว้ที่บ้านพัก พบบัญชีลูกค้าผู้เล่นพนันกว่า 40,000 ราย มียอดการเล่นพนันหมุนเวียนต่อเดือนประมาณ 7,000 ล้านบาท และไม่พบข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการฟอกเงิน ต่อมาศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมด เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง ก่อนควบคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้าน พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร หรือหมอโอ๋ กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี เจ้าของเพจชื่อดัง "เลี้ยงลูกนอกบ้าน" โพสต์ข้อความชี้แจงว่า ครอบครัวไม่เคยรู้ว่าน้องชายและน้องสะใภ้ทำธุรกิจสีเทา ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฤกษ์งามยามดีดิถีเพ็ญ 16 ธ.ค. พรรคภูมิใจไทยเปิดที่ทำการพรรคย่านบางเขนโฉมใหม่ พร้อมกับต้อนรับ ส.ส. ที่ลาออกจากสังกัดเดิมมาสมัครสมาชิกพรรค ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ 13 คน พรรคเพื่อไทย 8 คน พรรคก้าวไกล 5 คน พรรคเศรษฐกิจไทย 2 คน พรรคชาติพัฒนา 1 คน พรรคประชาภิวัฒน์ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คน พรรครวมพลัง 1 คน และพรรคประชาธิปัตย์ 1 คน นอกจากนี้ ยังมีนักการเมืองที่น่าสนใจมาสมัครสมาชิกพรรค และเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม บุตรสาว นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม แกนนำกลุ่มปากน้ำ เป็นต้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า ส.ส.เหล่านี้พยายามนัดมาสมัครพร้อมกัน ให้เห็นถึงความมั่นใจในนโยบายพรรค ที่เปิดตัววันนี้ถือฤกษ์สะดวก ไม่เคยกดดันให้นายกฯ ยุบสภา เป็นความเต็มใจของทุกฝ่าย ไม่มีนัยทางการเมือง ซึ่งการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงส่งครบทุกเขต มั่นใจทุกคน ใช้คำว่าตอกเสาเข็ม อยู่อย่างมั่นคง ไม่ใช่แลนด์สไลด์ เพราะไม่มั่นคงไม่มีเสาเข็ม สำหรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้น เมตตาพวกเราเสมอ โดยเฉพาะเลขาธิการพรรค (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่เป็นหลานเลิฟขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ว่ามี ส.ส. สิ้นสุดสมาชิกภาพ คือ นายสุชาติ อุสาหะ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ และนายกนก วงษ์ตระหง่าน ทำให้ปัจจุบันมี ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ได้ 439 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่ง 220 คนเกิดดรามาทุกปี สำหรับเทศกาลดนตรีบิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 12 ที่รีสอร์ต ดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ กม.5 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นอกจากการจราจรติดขัด ขยะจำนวนมาก และจุดกางเต็นท์แห่งหนึ่งไม่ตรงปก ไม่ยอมคืนเงินมัดจำแล้ว ยังมีเรื่องผู้ค้าอาหารในงานกลับมาเจ๊ง โดยพ่อค้าเมนูเล้งแซ่บ เข้าร่วมออกบูทโดยเสียค่าเช่าที่ 55,000 บาท และลงทุนกว่า 200,000 บาท เพราะผู้จัดงานการันตีว่าต้องเตรียมสินค้าไว้วันละ 2,500 เสิร์ฟ แต่พบว่าขายไม่ได้ตามเป้า เพราะการจัดการเละเทะ ระบบน้ำ น้ำแข็ง ห้องน้ำ ที่นั่งลูกค้า ความสะดวกของร้านค้า ผลก็คือขาดทุนย่อยยับ เงินลงทุนที่กู้มาสูญเปล่าอีกรายหนึ่ง เป็นร้านหมูตุ๋น ยอมเข้าร่วมออกบูทเช่นกัน คาดหวังว่าจะต่อยอดธุรกิจและโปรโมตร้านไปในตัว คาดหวังกำไรเล็กน้อย ขอแค่ไม่ขาดทุนก็พอใจ ซึ่งผู้จัดการันตี 3,000 เสิร์ฟต่อวัน โดยลงทุนไปกว่า 3 แสนบาท ปรากฎว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เข้าไปด้านในลึกเข้าไปใกล้เวทีใหญ่ การ์ดไม่ให้รถขนสินค้าเข้ามา จะขนของต้องใช้รถเข็นหรือแบกเข้างานเอง รถเข็นโรงงานน้ำดื่มยางแตก งานวันที่ 2 ไม่มีน้ำส่งให้ร้านค้า หนำซ้ำจุดซักล้างน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ขยะไม่มีคนเก็บ หลังจบงานผู้ค้าบางคนถามหาความรับผิดชอบจากทีมงาน แต่กลับถูกไล่ลบทุกคนออกจากกลุ่มไลน์ร้านค้าโดยไม่มีการชี้แจงใดๆเรื่องอื้อฉาวในวงการตำรวจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยขบวนการโกงข้อสอบนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่ตำรวจ ถึงโรงเรียนกวดวิชา ผู้สมัครสอบต้องเสียเงินรายละ 500,000 บาท เพื่อแลกกับคำตอบ โดยพบว่ามีการใช้วิธีจ้างคนเข้าไปทำข้อสอบแล้วส่งสัญญาณหรือส่งโพยกันในห้องสอบ ที่ตะลึงคือการใช้วิธีใส่ไข่สั่นบริเวณอวัยวะเพศ แล้วกดส่งสัญญาณสั่นให้รู้ว่าต้องตอบข้อไหน อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 ชี้แจงว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นการสอบเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา ส่วนการสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พ.ย. และประกาศผลเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ไม่เกี่ยวกันสำหรับการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อผู้จ่ายเงินให้นายหน้าเพื่อซื้อข้อสอบและกลุ่มผู้จ่ายเงินที่สอบไม่ได้ เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองสงขลา ว่ามีการเรียกรับเงินหัวละ 500,000 บาท จากนั้นมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง พบหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการทุจริต 118 นาย และตำรวจภูธรภาค 9 สั่งประกาศให้พ้นจากการเป็นนักเรียนนายสิบไปแล้ว อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า หลังผลการสอบสวนหลุดออกจากคณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้เป็นข่าว และมีผู้คนให้ความสนใจ ทำให้ต้องเร่งสรุปสำนวนเพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ที่เป็นผู้เสียหายโดยตรง แจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องมาจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดโครงการประกวดศิลปกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand" ประจำปี 2565 ภาคกลาง ซึ่งได้ปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. และประกาศผลไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีชาวเน็ตแสดงความไม่เห็นด้วยถึงผลการตัดสิน และแชร์ภาพที่ไม่ได้รับรางวัล พบว่าเป็นภาพนักเรียนชายรายหนึ่งถือค้อนทุบพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทุจริต ฝีมือของทีมนักเรียนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้เทคนิคสีอะคริลิกบนกระดาษขนาด A2 โดยมีนายรัตน์ตพงษ์ เจริญงามสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทีมนักเรียนผู้เข้าประกวด เปิดเผยว่า สมาชิกในทีมมีทั้งหมด 5 คน ต้องการสื่อสารว่าสังคมทุกวันนี้ถูกกำแพงแห่งการทุจริตที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบขวางกั้นเอาไว้ โดยใช้ภาพพาดหัวข่าวที่เกิดขึ้นมาใส่ในภาพ รณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันทำลายกำแพงเพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างโปร่งใส ส่วนผลการตัดสินนั้นไม่ได้ผิดหวัง เพราะงานศิลปะทุกงานต่างมีคุณค่าในตัว เพียงแต่สงสัยการตัดสินของกรรมการและอยากทราบเหตุผลเพราะยังมีผลงานตกรอบไม่ใช่ของตน ส่วนนายรัตน์ตพงษ์ กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ และเชื่อว่าปัญหาการตัดสินผลงานในเวทีอื่นๆ จะค่อยๆ น้อยลงและหมดไปในที่สุดศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ มาถึงรอบชิงชนะเลิศ อาร์เจนตินา แชมป์ 2 สมัย พบกับฝรั่งเศส แชมป์ 2 สมัย ซึ่งจะมีการลงสนามค่ำคืนวันนี้ (18 ธ.ค.) เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ขณะที่การแข่งขันรอบชิงอันดับ 3 โครเอเชียพบกับโมร็อกโก เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาก่อนรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม F ซึ่งจบลงแบบไร้สกอร์ คราวนี้เริ่มต้นด้วยโครเอเชียนำในนาที่ที่ 7 จากยอสโก้ กวาร์ดิโอล ก่อนที่โมร็อกโกจะตีเสมอจากอาชราฟ ดารี่ ครึ่งหลัง นาทีที่ 41 โครเอเชียคว้าประตูมาเพิ่มจากการยิงของมิสลาฟ ออร์ซิช จบเกมส์โครเอเชียเอาชนะโมร็อกโก 2-1 คว้าอันดับ 3 กลับบ้านขณะที่ลิโอเนล เมสซี ซูเปอร์สตาร์จากทีมชาติอาร์เจนตินา วัย 35 ปี ได้ขึ้นไปรั้งอันดับ 6 ในทำเนียบดาวซัลโวตลอดกาล ร่วมกับ ซานเดอร์ คอชซิส (ฮังการี) และเยอร์เกน คลินส์มันน์ (เยอรมนี) หลังจากที่เมสซียิงจุดโทษในเกมที่ อาร์เจนตินา เอาชนะ โครเอเชีย 3-0 เป็นประตูที่ 11 ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเจ้าตัว จากการลงสนามทั้งหมด 25 นัด และเป็นประตูที่ 5 ในทัวร์นาเมนต์นี้ โดยอันดับ 1 ได้แก่ มิโลสลาฟ โคลเซ่ จากเยอรมนี ที่จารึกสถิติเอาไว้ 16 ประตู นอกจากนี้ 11 ประตูของเมสซี ทำให้เขาแซงหน้า กาเบรียล บาติสตูตา ยิงในฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาร์เจนติน่าอีกด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มิ.ย. ถึง 3 ก.ค. 2569 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า โดยจะมีประเทศแคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพร่วมกัน