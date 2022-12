ททท. ผนึกกำลัง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 จัดโครงการ “เที่ยวเมืองรอง แลกพอยต์ แทนความสุข” มอบสิทธิพิเศษกว่า 1.3 หมื่นสิทธิ์ กระตุ้นคนไทยเที่ยวเมืองรอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เปิดตัวโครงการ “เที่ยวเมืองรอง แลกพอยต์ แทนความสุข” เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้แนวคิด “เปิดประสบการณ์ใหม่...เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม” ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ โดยมีคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. คุณมัทนี จันทร์ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสมาชิก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณธนสร จิรายุวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เข้าร่วมงานชวนนักท่องเที่ยวช้อปปิงที่ Big C และ แลก Point รับสิทธิพิเศษส่วนลดที่พัก โรงแรม ร้านอาหารและส่วนลด ช้อปปิงสินค้า ในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า โครงการ “เที่ยวเมืองรอง แลกพอยต์ แทนความสุข” เป็นอีกหนึ่งกิจรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด “เปิดประสบการณ์ใหม่...เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม” มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพคนรุ่นใหม่ Gen X-Y วัยทำงาน ครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง โดย ททท. ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษส่วนลดในการจองที่พักและใช้จ่ายสินค้าในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากการแลก Point ผ่านแอปพลิเคชั่น Big C Plus , Line Official : Big C TH หรือ USSD (โปรโตคอล) แลกรับสิทธิประโยชน์ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ และกระจายนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่เมืองรองทั่วประเทศ ตลอดจนกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มวันพักค้างของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในประเทศอย่างยั่งยืนตามหมุดหมายของการ “พลิกโฉม” และ “ฟื้นฟู” อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2565-2566 ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองอันงดงามและมีเอกลักษณ์ในหลากหลายมิติ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์อีกด้วยคุณมัทนี จันทร์ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสมาชิก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “เที่ยวเมืองรอง แลกพอยต์ แทนความสุข” ถือเป็นการเอาใจและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายชิลสายช้อป ทำให้ทุกๆ การช้อปสินค้าที่ Big C สามารถแลก Point ผ่านแอปพลิเคชั่น Big C plus / Line Big C TH / USSD (โปรโตคอล)เพื่อรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ ในการท่องเที่ยวได้อย่างสุดคุ้ม โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 แลก 1 Point เพื่อรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 180 บาท สำหรับจองโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่เมืองรอง ขั้นต่ำ 800 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/amazingthailand โดยกรอกโค้ดส่วนลดที่หน้าชำระเงินของเว็บไซต์ จำกัดจำนวน 3,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ (โค้ดส่วนลดมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันแลกรับ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ทุกกรณี) และ วิธีที่ 2 แลก 1 Point เพื่อรับคูปองส่วนลดมูลค่า 30 บาท สำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Auntie Ann’s และ Mister Donut ในพื้นที่พลาซ่าของ Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเมืองรอง 55 จังหวัด จำกัดจำนวน 3,000 สิทธิ์นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมสนุกเล่นเกมส์ตอบคำถามผ่าน QR Code หรือ Link Landing Page รับคูปองส่วนลดมูลค่า 60 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินใน Big C จำนวนกว่า 525 สาขา ในพื้นที่เมืองรอง จำนวน 55 จังหวัดทั่วประเทศ จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์ โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญ “เที่ยวเมืองรอง แลกพอยต์ แทนความสุข” ต้องเป็นสมาชิกของ Big C และทำการแลก Point เพื่อรับ Code ส่วนลดผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566คุณธนสร จิรายุวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือกันครั้งนี้ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีความยินดีและเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ อันมีนัยยะสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ นำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการ “เที่ยวเมืองรอง แลกพอยต์ แทนความสุข” ภายใต้แนวคิด เปิดประสบการณ์ใหม่...เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม ผ่านทางสื่อต่างๆ ของทางสถานีอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตลอดทั้งระยะการดำเนินงาน ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายของอมรินทร์และทั้ง 2 หน่วยงานพันธมิตรในโครงการมีความสอดคล้องกัน ทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Big C TH หรือ เว็บไซต์ www.amarintv.com