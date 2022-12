EcoFlow DELTA 2 ใหม่! เป็นมากกว่าพาวเวอร์สเตชั่นพลังไฟฟ้าสูง

drive/folders/ 1egY6pws5mJzk58n4- sMCanVHchA3cUPg?usp=sharing

drive/folders/ 1egY6pws5mJzk58n4- sMCanVHchA3cUPg?usp=sharing

delta-2-portable-power-station

d/1BtT9dlX_ o0dh19ibBfYDTOcQZxuTaFUr/view? usp=share_link

ef-ecoflow?path=index.htm& lang=en&pageTypeId=1

แบตเตอรี่สำรองพกพาพลังงานสะอาดที่สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ได้ตลอดเวลาทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เปิดรับพรีออเดอร์ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปพาวเวอร์สเตชั่นที่ง่ายต่อการพกพา สามารถจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชนิด เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การใช้งานที่บ้าน การตั้งแคมป์ การเดินทางด้วยรถบ้าน (RVs) หรือระหว่างการเดินทางประเภทอื่นๆบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ให้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุกขยายตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวพาวเวอร์สเตชั่นหรือแบตเตอรี่สำรองพกพารุ่นใหม่ ซึ่งมีความจุไฟฟ้าสูงและให้พลังงานสะอาด DELTA 2 เป็นพาวเวอร์สเตชั่นที่ง่ายต่อการพกพา สามารถนำติดตัวไปได้ในทุกที่ และจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลายชนิด เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานไม่ว่าจะใช้เป็นไฟฟ้าสำรองสำหรับที่บ้าน การเดินทางด้วยรถบ้าน (RVs) การไปแคมป์ปิ้ง หรือระหว่างการเดินทางประเภทอื่นๆ DELTA 2 เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักของ EcoFlow ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ได้ EcoFlow DELTA 2 ใหม่ จะเปิดรับพรีออเดอร์ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปEcoFlow DELTA 2 เป็นพาวเวอร์สเตชั่นที่ต้องมีสำหรับทุกบ้าน เพื่อความสะดวกสบายของการใช้ชีวิตและมั่นใจได้ว่าจะมีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่ต้องการ DELTA 2 จะช่วยให้ผู้ใช้งานพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้า และเชื่อมั่นได้ว่าจะมีไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันอีกด้วย DELTA 2 เป็นพาวเวอร์สเตชั่นที่สามารถเพิ่มเติมความจุไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 1024Wh ถึง 3040Wh ตามขนาดของแบตเตอรี่ เช่น แบตเตอรี่มาตรฐานความจุ 1024Wh แบตเตอรี่รุ่น DELTA 2 Extra ความจุ 2048Wh และแบตเตอรี่รุ่น DELTA Max Extra ความจุ 3040Wh เพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้ใช้งาน และยังสามารถจ่ายไฟฟ้าผ่านช่อง AC (AC Output) ได้ 1800W ในการใช้งานปกติ และสามารถเพิ่มได้สูงถึง 2400W เมื่อเปิดโหลด X-Boostนอกจากจะให้กระแสไฟฟ้าที่แรงและสม่ำเสมอแล้ว DELTA 2 ยังสามารถชาร์จไฟได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยเทคโนโลยี X-Stream ทำให้การชาร์จด้วยไฟบ้าน (AC Charging) สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วจาก 0-80% ในเวลา 50 นาที และ 100% ในเวลา 80 นาที นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (500W) ได้ภายใน 3-6 ชั่วโมงอีกด้วย ทำให้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตกลางแจ้งในประเทศไทย และจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ชื่นชอบการเดินทางแคมป์ปิ้งด้วยรถบ้านDELTA 2 ใช้แบตเตอรี่ LFP ระดับพรีเมียมที่มีรอบชาร์จแบตเตอรี่ (life cycles) 3000X ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าพาวเวอร์สเตชั่นอื่นถึง 6 เท่า หรือนานกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 6 เท่า ด้วยอายุการใช้งานยาวนาน มีความคงทนสูง และให้กระแสไฟฟ้าที่แรงและสม่ำเสมอ ทำให้ DELTA 2 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ในระยะยาว และไม่เพียงแค่ใช้งานได้นานหลายปีเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายชั่วโมงอีกด้วย เช่น การใช้ไฟ 10W ได้นาน 31 ชั่วโมง การใช้พัดลม 40W ได้นาน 16 ชั่วโมง และใช้กับตู้เย็นได้ตั้งแต่ 7-14 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการตั้งอุณหภูมิ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตกลางแจ้งอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการชาร์จกล้องถ่ายรูปได้ 60 ครั้ง การชาร์จเครื่องบินบังคับหรือโดรนได้ 25 ครั้ง หรือการชาร์จสมาร์ทโฟนได้มากถึง 89 ครั้งสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่พาวเวอร์สเตชั่นยังให้ความสะดวกเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องทำงานนอกสถานที่ เช่น การใช้เครื่องเจาะไฟฟ้า (1260W) เลื่อยวงเดือน (1400W) สว่านไฟฟ้า (1080W) หรือเครื่องตัดเหล็ก (1100W) ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าครึ่งชั่วโมงสำหรับการชาร์จแต่ละครั้ง นอกจากนี้ EcoFlow DELTA 2 ยังสามารถชาร์จไฟให้กับแล็ปท็อปได้มากถึง 16 รอบชาร์จแบตเตอรี่ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้ง ท่องเที่ยว หรือทำงานนอกสถานที่ ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานโดยไม่กังวัลเรื่องการชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยความจุแบตเตอรี่ (Capacity)ระหว่าง 1024Wh - 3040Wh ตามขนาดแบตเตอรี่1024Wh แบตเตอรี่มาตรฐาน, 2048Wh แบตเตอรี่ DELTA 2 Extra, และ 3040Wh แบตเตอรี่ DELTA Max Extraช่องจ่ายไฟ AC (x4)4 ช่อง, 1800W (surge 2700W), X-Boost 2400Wช่องจ่ายไฟ USB-A (x2)5V, 2.4A, 12W Maxช่องจ่ายไฟ USB-A Fast (x2)5V, 2.4A / 9V, 2A /12V, 1.5A, 18W Maxช่องจ่ายไฟ USB-C (x2)5/9/12/15/20V, 5A, 100W Maxช่องจ่ายไฟ Car Power (x1)12.6V, 10A, 126W Maxช่องจ่ายไฟ DC5521(x2)12.6V, 3Aชาร์จด้วยไฟบ้าน AC Charge1200Wชาร์จผ่านโซล่าเซลล์ Solar Charge500W Max, 11-60V, 15Aชาร์จผ่าน Car ChargeSupports 12V/24V Battery, default 8Aชนิดแบตเตอรี่LFP (LiFePO4 battery)รอบชาร์จแบตเตอรี่ Cycle Life3000 cycles to 80%+ capacityการเชื่อมต่อWi-Fi & Bluetoothขนาดเครื่อง15.7 x 8.3 x 11 นิ้ว / 400 x 211 x 281 มม.น้ำหนัก27 ปอนด์ / 12 กก.พาวเวอร์สเตชั่น DELTA 2, สายชาร์จ AC, สายชาร์จสำหรับรถยนต์, สายชาร์จ DC5521-DC5525, คู่มือการใช้งาน, คู่มือการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน, และใบรับประกันชาร์จด้วยไฟบ้าน AC Wall Outlet0-80% in 50 min, 0-100% in 80 min (1200W Max)ชาร์จด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Smart Generator0-80% in 50 min, 0-100% in 80 min (1100W Max)ชาร์จผ่านโซล่าเซลล์ Portable Solar Panel3-6 hours (1*400W / 2*220W)ชาร์จผ่านรถยนต์ Car Charger11 Hours (96W)สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DELTA 2 กรุณาคลิกหรือดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่พิเศษ! โปรโมชั่น Double 12 สำหรับลูกค้าในประเทศไทยประหยัดสูงสุดถึง 50% พร้อมรับคูปองพิเศษในช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ DELTA 2 และโปรโมชั่น Double 12 ใหม่ กรุณาคลิกEcoFlow เป็นบริษัทด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2017 EcoFlow ได้มอบความอบอุ่นใจให้กับลูกค้ากว่า 100 ตลาดทั่วโลกด้วยพาวเวอร์สเตชั่นรุ่น DELTA และ RIVER ตลอดจนอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อีกมากมาย พันธกิจของ EcoFlow คือการคิดค้นวิธีการสร้าง กักเก็บ และใช้พลังงานของโลกขึ้นใหม่ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเว็ปไซต์: www.ecoflow.com