ในความทรงจำ คุณค่าและความหมาย ของ ‘บุษบา เตชศรีสุธี’ ทายาทและผู้กุมบังเหียน ‘Starpics’

เด็กน้อยได้อ่านหนังสือ ได้ชมภาพสวยๆ เหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจ เป็นสิ่งที่ปลูกฝังความรักและหลงใหลที่เธอมีต่อศิลปะหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทย เธอตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศในด้าน โปรแกรม 3D Animation and Visual Effect ที่ Vancouver Film school (VFS)เมื่อเรียนจบ กลับมาเมืองไทย ก็ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์การทำงานบริษัทอื่นๆ จากนั้น จึงกลับมาทำงานที่ Starpics อย่างจริงจัง ค่อยๆ เรียนรู้งานกองบรรณาธิการด้านต่างๆ กระทั่งก้าวสู่การเป็นบรรณาธิการบริหารในวัยราว 28 ปีStarpics ภายใต้การดูแลของเธอ บรรยากาศการทำงานที่สบายๆ เว้นช่วงเวลาปิดเล่ม การหารือ นำเสนอไอเดียที่สร้างความแปลกใหม่ และน่าสนใจ โดยที่ยังคงจุดยืมดั้งเดิมนับแต่รุ่นคุณพ่อเอาไว้นั่นคือ การเป็นนิตยสารที่อ่านได้ทุกเพศวัย ทุกคนในครอบครัวอ่านด้วยกันได้บุษบาตอบว่า “สิ่งที่เห็นมาตั้งแต่เด็กคือ คือคุณพ่อคุณแม่ทำนิตยสาร Starpics เป็นธุรกิจครอบครัว ทำกันในบ้าน แล้วอาจจะไม่ได้มีลักษณะแบบบริษัทใหญ่ เพราะหลายๆ อย่างเราก็ทำกันเอง โรงพิมพ์ก็เป็นโรงพิมพ์ของญาติ เป็นลักษณะกงสี แล้วคุณพ่อจะดูแลการทำรูปเล่ม เนื้อหา เป็นบรรณาธิการดูแลกองบรรณาธิการ ส่วนคุณแม่ดูฝ่ายการตลาด โฆษณา“เราก็จะเห็นตั้งแต่เด็ก ตอนเป็นเด็กเราไม่อยากทำด้วยซ้ำ เพราะเราเห็นว่าพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลา กลับก็ดึก วันหยุดก็ต้องเข้าไปทำ เพราะเป็นธุรกิจส่วนตัว ไม่ได้ใหญ่มาก เราไม่ใช่บริษัทใหญ่แล้วบางครั้งเราก็ต้องช่วยกันทำหลายๆ อย่าง ทำเองเยอะ ตอนเป็นเด็กเรารู้สึกว่าปัญหามันเยอะ แล้วก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่ ในความรู้สึกของเราก็คือไม่น่าทำเลย ( หัวเราะ ) เพราะเราเห็นพ่อแม่เพื่อนที่เขาทำงานประจำ แล้วเขามีวันหยุดชัดเจน ไม่เครียด เรารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่า แต่ก็ด้วยความที่เราผูกพันกับหนังสือหรือหนัง เพราะเราอ่านมาตั้งแต่เด็กๆ คืออ่านรอคุณพ่อคุณแม่ เลิกเรียนแล้วเราก็ไปนั่งรอที่ออฟฟิศ ก็อ่านไปเรื่อยๆ ค่ะ หรือว่าบางครั้ง คุณพ่อคุณแม่ก็ให้ดูหนัง พาไปดูหนังบ่อยๆ บ้านอื่นเขาอาจไปเที่ยว แต่บ้านเรา คุณพ่อคุณแม่พาไปดูหนังบ่อยๆ และบางครั้งเราก็มีกิจกรรม เพราะเมื่อก่อน Starpics มีกิจกรรม ฉายหนังวันเสาร์ ให้สมาชิก ให้ผู้อ่าน เราก็ไปดู ไปแจกของ ก็กลายเป็นเป็นความผูกพัน และทำให้เราเป็นคนชอบอ่าน ชอบเขียนและชอบดูหนังด้วยค่ะ” บุษบาระบุและบอกเล่าเพิ่มเติมว่าเมื่อเติบโตขึ้น จึงตระหนักว่าความรักความชอบในการอ่านหนังสือ และชอบดูภาพยนตร์กลายเป็นความรักที่มีอยู่ในตนเอง เพราะถูกปลูกฝังมา จึงชอบดูภาพยนตร์ ในที่สุดเมื่อคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้น ต้องการคนที่จะมาช่วยดูแลนิตยสารเล่มนี้เธอจึงได้เข้ามารับไม้ต่อทว่าในช่วงแรกที่เข้ามาช่วยงานที่ Starpics นั้น ก่อนเรียนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอก็ได้เข้ามาช่วยคุณพ่อทำนิตยสาร โดยช่วยงานทำเล็กๆ น้อยๆ นิดหน่อย จากนั้นจึงไปเรียนต่อต่างประเทศในด้านที่เธอสนใจคือ โปรแกรม 3D Animation and Visual Effect ที่ Vancouver Film school (VFS)เมื่อเรียนจบ กลับมาเมืองไทย ก็ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์การทำงานข้างนอก จากนั้น จึงกลับมาทำงานที่ Starpics อย่างจริงจังบุษบาตอบว่า “หากถามว่ากดดันไหม ก็ไม่ถึงกับกดดันนะคะ เนื่องจากบรรยากาศในออฟฟิศสบายๆ เพราะว่าออฟฟิศมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นทางการอะไรมาก ตอนเราเข้าไปทำงาน โดยเริ่มจากเป็นกองบรรณาธิการในตอนนั้น คนที่เคยเป็นบรรณาธิการอยู่ เขาก็ใจดีค่ะ เขาก็สอนงานให้เรา แล้วบรรยากาศออฟฟิศ ไม่ได้ซีเรียส ไม่ได้เคร่งเครียดมาก เว้นแต่เวลาที่มีปัญหาเร่งๆ ช่วงปิดเล่ม แต่ด้วยความที่เป็นธุรกิจครอบครัว ไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่มีแผนกชัดเจน“ดังนั้น เราจึงไม่ได้กดดันมาก แต่หากถามว่าต่างจากรุ่นคุณพ่อยังไง คือคุณพ่อเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้อิสระกับคนทำงาน คุณพ่อจะปล่อยให้กองบรรณาธิการทำงาน คุณพ่อจะดูคร่าวๆ คุณพ่อจะค่อนข้างสนใจเรื่องภาพ เรื่องการพิมพ์มากกว่า เนื่องจากคุณพ่อชอบตั้งแต่สมัยแรกๆ ที่ทำ Starpics แล้วค่ะคุณพ่อจะคอยดูพวกการแยกสี การพิมพ์ สนใจในส่วนนั้น ส่วนเรื่องหนัง คุณพ่อก็ดูหนังค่ะ แต่อาจจะไม่ได้ดูแบบที่เป็นหนังอาร์ตมากๆ อะไรแบบนั้น คุณพ่อก็ดูหนังฮอลลีวู้ดนี่แหละค่ะ“คุณพ่อ recruit คนที่จะมาเป็นกองบรรณาธิการ ส่วนหนึ่งก็มาจากคนอ่านด้วย เพราะในหนังสือ มีคอลัมน์ ‘ที่ตรงนี้คุณเขียน’ คือให้คนทางบ้านเขียนมา ซึ่งคอลัมน์นี้มีมานานแล้ว แล้วคุณพ่อก็จะเห็นว่า ผู้อ่านคนนี้ชอบเขียนมา แล้วก็เขียนดี น่าสนใจ คุณพ่อก็จะดึงมาทำงาน เป็นกองบรรณาธิการ หรือ ขยับเป็น บรรณาธิการก็มีค่ะคุณพ่อใช้วิธีนี้ เพราะส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่าเมื่อผู้อ่านเขาสนใจเรา เขาติดตามอ่าน เขาเป็นคนอ่านมาก่อน เขามีความชอบ Starpics ของเรา ดังนั้น จึงมีนักเขียนหลายท่านที่คุณพ่อ recruit มาแบบนี้ค่ะ” บุษบาระบุ และกล่าวเพิ่มเติมว่าบุษบากล่าวว่า “คุณพ่อมีจุดยืนในการทำหนังสือ ท่านเคยบอกว่า อยากให้ Starpics เป็นหนังสือที่อ่านได้ทั้งครอบครัว เหมือนอย่างสมัยก่อน เคยมีนิตยสาร ‘คู่สร้างคู่สม’ หรือว่าหนังสืออะไรก็ตามที่วางอยู่ที่ร้านตัดผม ที่บ้าน คือเป็นหนังสือที่วางอยู่แล้วใครก็อ่านได้ อ่านกันได้ทุกเพศทุกวัยแต่นั่นเป็นยุคสมัยของคุณพ่อ ที่ถือว่าหนังสือถือเป็นสื่อกระแสหลัก ที่ยังไม่ได้มีสื่อประเภทอื่นเยอะนัก หนังสือยังมีความแมสเมื่อมาถึงในยุคของเรา ก็เริ่มมีสื่อที่แบ่งแยกตามกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เป็น Niche มากขึ้น จากเมื่อก่อน Starpics จะรวมไว้ทั้งหนังและเพลงอยู่ในเล่ม"คุณชอบอะไร ก็อ่านกันได้ทั้งบ้าน แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง คนในสังคมมีความชอบเฉพาะตัวที่แยกออกไปมากขึ้นก็จะสะท้อนออกมา เช่น คนที่ชอบเพลง เขาก็ไม่อยากจะอ่านในส่วนของหนัง เขาก็บอกมาว่าไม่อยากได้ส่วนของหนัง คนที่ชอบหนังไม่ได้ชอบเพลงก็ไม่ได้อยากอ่านในส่วนของเพลงคุณพ่อจึงตัดสินใจแยกเล่ม จึงมีช่วงหนึ่งที่แยกเป็นเล่มหนัง แล้วก็เล่มเพลงแต่ว่าเมื่อทำไปเรื่อยๆ ก็พบว่าในส่วนของเพลง ตลาดค่อนข้างแคบกว่า จึงไม่ได้ทำในส่วนของเพลงต่อแล้ว“ในยุคของเรา ส่วนหนึ่งเราก็ยังคงไอเดียที่อยากให้คนอ่านกันได้ทั้งครอบครัว เอาไว้ เป็นหลายช่วงวัยที่กว้าง เคยมีบรรณาธิการคนหนึ่งของ Starpics เคยบอกกับเราตอนที่เรายังเด็กว่า กลุ่มเป้าหมายของ Starpics คือช่วงวัย 15-50 ปีถือว่ากว้างพอสมควร ณ ตอนนั้นนะคะ คือเมื่อหลายสิบปีก่อน ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะเมื่อเราเข้าไปทำแล้ว มีคนที่เขียนจดหมายมาถึงกองบรรณาธิการ มีทั้งเด็กมัธยมที่เพิ่งเริ่มดูหนัง ดูหนังแบบดูหนังวัยรุ่น หนังแมสๆ แล้วก็จะมีคนที่เขาติดตามมานานแล้ว คือวัย 50 ปี เป็นคนรุ่นที่อ่าน Starpics มาตั้งแต่สมัยก่อน แล้วก็ยังคงอ่านอยู่ดังนั้น Range ของเราจึงกว้างมากบุษบาตอบว่า “หลังจากที่เรามีประกาศ ว่าเราจะหยุดไปในเล่มที่ 888ตอนนั้น เรียกว่าเราก็ Downsize ลง จำนวนพนักงานไม่ได้เยอะเหมือนเดิม ระยะหลังๆ อาจยังทำอยู่ แต่ก็เป็นราย 2-3 เดือน คือเรียกว่าไม่ต้องทำเยอะเหมือนเมื่อก่อน แล้วลักษณะการทำงานทุกวันนี้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศมากเหมือนเมื่อก่อน แต่ที่นั่นก็ยังเป็นโรงพิมพ์อยู่ คือคุณพ่อยังเข้าไปดูโรงพิมพ์ มีพนักงานที่อยู่ตรงนั้นไม่มาก และทุกวันนี้ คนทำหนังสือก็จะทำงานผ่าน คอมพิวเตอร์ เหมือนเป็นลักษณะฟรีแลนซ์ แล้วค่อยส่งโรงพิมพ์ ก็ยังมีคนเข้ามาที่ออฟฟิศบ้าง แต่วิธีการทำงานก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย มี Work from Home ด้วย” บุษบาระบุ และเล่าเพิ่มเติมว่านับแต่ช่วงที่เข้ามารับไม้ต่อ เป็นบรรณาธิการบริหาร จากนิตยสารรายเดือน กระทั่งปรับเป็น รายสองหรือสามเดือน คือเริ่มเข้ามาทำงานที่ Starpics อย่างจริงจังในช่วงอายุประมาณ 28 ปี ปัจจุบันอายุ 42 ปีแล้ว ก็นับว่านานพอสมควร กระทั่งฉบับรายเดือน ยุติลงที่เล่ม 888บุษบากล่าวว่า “ต้องบอกตามตรงว่า เราอาจจะหยุดทำตัวนิตยสารจริงๆ แล้วเราก็คิดว่าเราจะทำแบบไหน เนื่องจากว่าโลกเปลี่ยนไป นิตยสารก็ยากที่จะอยู่ได้ แต่ว่าคุณพ่อ มีความผูกพันกับ Starpics และก็ยังอยากทำอยู่ เราก็ ‘โอเค’ ถือว่าเราทำให้ท่าน เพื่อให้ท่านสบายใจ ดังนั้น ทุกวันนี้ ก็ยังทำ Starpics อยู่ แต่เป็นราย 2-3 เดือน ส่วนเล่มรายเดือน จบลงที่ 888 ส่วนเล่มพิเศษ ราย 2-3 เดือน ใช้ชื่อว่า ดาราภาพ Starpics มีพี่สาวเข้ามาช่วยทำด้วย” บุษบาระบุและเล่าเพิ่มเติมถึงการทำเล่มพิเศษว่าก่อนที่จะทำเล่มอะไรก็ตาม เกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น เริ่มด้วยการเลือกจากนักเขียน อาจมีนักเขียนมาเสนอ หรือเกิดจากไอเดียของกองบรรณาธิการ ว่ามีเรื่องนี้น่าทำ แล้วจึงค่อยหานักเขียน เป็นต้น“แต่ทั้งหมดทั้งมวล เราต้องคิดว่าเป็นเล่มที่ทำออกมาแล้ว ‘ขายได้’ (หัวเราะ) หมายถึงว่าเป็นเล่มที่มีคนซื้อ แต่บางเล่มที่เราทำออกมาแล้ว ‘แป้ก’ ก็มีค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวล เมื่อเราได้เล่มที่เราตัดสินใจจะทำออกมา อาจจะพอขายได้ แม้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่เราอยากทำ เราก็หานักเขียนที่ตรงกับเล่มนั้นๆบุษบาตอบว่า เธอเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง เธอชอบงานศิลปะตั้งแต่เด็กๆ ทั้งนี้ เพราะชอบอ่านหนังสือและดูภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็ก จึงถนัดภาษาอังกฤษ ส่งผลให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ว่าโดยความใฝ่ฝันที่แท้จริงแล้ว เธออยากทำอนิเมชั่น อยากเรียนศิลปะเมื่อเรียนจบนิเทศศาสตร์ เธอจึงมาทำงานที่ Starpics ช่วงหนึ่ง ทำหน้าที่ฝ่ายศิลป์ คุณพ่อให้จัด Artwork จากนั้นคุณพ่อก็ให้ทำงานกองบรรณาธิการด้วย เริ่มจากช่วยงานเล็กๆ น้อยๆเมื่อเรียนจบกลับมาไทย เธอก็ทำ Portfolio ไปสมัครงาน เพราะยังไม่อยากทำงานที่บ้าน อยากใช้วิชาที่เรียนมาจึงไปสมัครงานตามสตูดิโอ ในที่สุดก็ได้ทำงานที่บริษัทเกม เป็น Animator ทำเกมอยู่ประมาณ 1 ปี จากนั้นก็ไปทำงานที่บริษัทในเครือของสหมงคลฟิล์ม เป็นบริษัทรับทำ Effects ทำได้อีก 1 ปี คุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้มาช่วยทำงานที่ Starpics ครั้งนี้เอง จึงเป็นการทำงานหนังสือเต็มตัว"ดังนั้น จริงๆ แล้ว เราก็ไม่ได้ตีกรอบค่ะ อย่างนักเขียน เช่น อาจารย์ประวิตรท่านก็จะถามทุกเดือนนะคะ ว่าเขียนเรื่องอะไรดี ซึ่งในที่สุดแล้ว อาจารย์ประวิตร ท่านก็จะตัดสินใจได้เองทุกครั้งว่าจะเขียนอะไร อย่างเล่มล่าสุด ท่านก็เขียนถึง Series The Crown สืบเนื่องจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต เหล่านี้ เป็นต้น ดังนั้น เราก็ไม่ได้ Fix ว่าต้องเป็นหนังโรง”บุษบาตอบว่า “เป็นคำถามที่เราก็ถามตัวเองอยู่เช่นกัน ซึ่งคิดว่าหลายๆ คนในวงการตอนนี้ ไม่ว่าวงการภาพยนตร์ หรือค่ายหนังต่างๆ ด้วย เขาก็คงกำลังคิดคำถามนี้กันอยู่เพราะโลกเปลี่ยนไปเยอะมาก คนก็เปลี่ยน คืออย่างตัวเราเอง เราก็ไปโรงหนังน้อยลง และจริงๆ เรามีทั้ง Netflix, Streaming, Disney Plus เรายังดูไม่หมดเลย และทำให้นึกถึงตอนที่เรียนนิเทศฯ ปี 1 มีวิชาแรกที่เรียนเลย เขาบอกว่าจะมียุคที่ Information Overload ซึ่งเราว่ามันก็คือยุคนี้แหละ เพียงแต่ตอนนั้น เรายังนึกภาพไม่ออก คือเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นล้นเยอะ ยุคนี้ก็เป็นแบบนั้น คือมันเยอะ มันล้นเกินความต้องการ หรือเกินเวลาของคนที่จะบริโภคได้ แต่หนังก็ยังคงเป็นความบันเทิง หรือมหรสพที่ราคาถูกที่สุด แต่เราอย่าไปเทียบกับ Streaming ที่ไม่ต้องเดินทางนะ แต่ว่า ณ ตอนนี้ มีปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่องโรคภัย เรื่องการเดินทาง ที่ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไป ถ้าถามว่าหนังจะทำยังไง หนังแบบไหน อืม ยากจังเลย ( หัวเราะ ) ก่อนหน้านี้คือต้องเป็นหนังมี loyalty สูงๆ ที่พร้อมจะอุดหนุน เช่น Marvel หนังภาคต่อ Franchise หนังดัง"อีกส่วนหนึ่งก็อาจเป็น Niche Market คือ คุณหาไม่ได้จริงๆ Streaming ก็หาไม่ได้ หรือในอนาคตอาจจะมีหนังเก่าที่ไม่มีใน Streaming จะมีไหมไม่รู้ เขาอาจขุด ‘กรุ’ขึ้นมาก็ได้ แต่มันก็มีหนังบางเรื่อง ที่เราอยากให้ลูกดู แต่หาไม่ได้คือ มันอาจต้องทำให้เป็นอีเวนท์นะคะ ในความเห็นส่วนตัว คือ ต้องทำให้ไม่ใช่แค่การไปดูหนังเรื่องหนึ่ง แต่เป็นอีเวนท์ที่คนอยากไปดูกันเยอะๆ เช่น Harry Potter กลับมาฉายใหม่ เราก็พาลูกไปดูนะคะ เพราะลูกก็อ่านหนังสือนิยาย Harry Potter แล้วก็ได้เห็นว่ามีคนแบบเรา คือ เป็นพ่อแม่ที่พาลูกไปดูหนัง แต่ว่า คนก็ไม่ได้ถึงกับเยอะจนเต็มโรง เพราะส่วนหนึ่งเขาอาจจะกลัวโควิด-19 กันก็ได้“ดังนั้น ลำดับแรก ควรจะรอให้คนหมดความกลัวโรคนี้ คือเลิกกลัวโควิด-19 กลัวการไปโรงหนัง กลัวว่ามีเชื้อโรคซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่ลบมากหนังที่มาฉายอาจจะต้องมี 2 ทางเลย คือ เป็นหนังที่ดึงดูดคนที่กลุ่มใหญ่มากๆ หรือแบบแมสมากๆ เช่น รอดู Avatar 2 รอดูหนังดังๆ หนัง Marvel ที่พ่อแม่พี่น้องไปดูกันได้เยอะๆ กับหนังที่ Niche มากๆ หาดูยาก ก็อาจต้องดึงดูดกลุ่ม ‘ซีเนไฟล์’ มาเลย แล้วก็ทำให้การไปดูหนังเป็นอีเวนท์ เป็นกิจกรรมที่คนอยากไป”