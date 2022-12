MGRTOP7 : ดุดันไม่เกรงใจโจร | น้องคะแนนเกม ชายไทยเรดาร์พัง | โดนัทยังมีรู แต่ก็อต จักรพันธ์ไม่อยู่แล้ว

รวบตึงทุกเรื่องราว คัดข่าวเด็ด เบ็ดเสร็จในที่เดียว

อันดับ 4 : มิ่งขวัญซบพลังประชารัฐ โพล่งแคนดิเดตนายกฯ ไม่มีปี่มีขลุ่ย / อุ๊งอิ๊งโพล่งค่าแรง 600 แม้วป้องคว้าอากาศเป็นเงิน

เหตุระทึกขวัญกลุ่มคนร้ายปล้นร้านทองเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12.55 น. วันที่ 8 ธ.ค. กลุ่มคนร้าย 4 คนเข้าปล้นห้างทองเยาวราช ตรงข้ามโรงเรียนตากพิทยาคม ต.สระแหง อ.เมือง จ.ตาก โดยใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่กระจกเพื่อเปิดทาง ก่อนจะใช้เครื่องเจียรตัดลูกกรง แต่ถูกเจ้าของร้านใช้อาวุธปืนยิงสวนจนหลบหนีไป แล้วหนึ่งในคนร้ายถูกยิงล้มลงริมถนนหน้าร้านบาดเจ็บสาหัส ทราบชื่อคือ นายวิชัย แซ่ว่าง อายุ 31 ปี ชาว อ.พบพระ จ.ตาก ต่อมาตำรวจจับกุมนายเต้อ แซ่ท้าว อายุ 23 ปี เป็นชาวม้ง อ.พบพระ จ.ตาก ขณะหลบหนีไปซ่อนตัวในพงหญ้า ส่วนคนร้ายอีก 2 คนยังหลบหนี เป็นชาวม้ง 1 คน และชาวเมียนมา 1 คนขณะที่โลกออนไลน์ต่างแชร์และชื่นชม นายพิสิฐ ระพิทย์พันธ์ อายุ 46 ปี เจ้าของร้านทองที่ใช้อาวุธปืนยิงสวนคนร้ายเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สิน โดยพบว่าเป็นคนชอบฝึกยิงปืน มีถ้วยรางวัลมากมาย อาวุธปืนที่ใช้ยี่ห้อเบเนลลี รุ่นเอ็มโฟร์ เอวัน เอนทรี ลำกล้องขนาด 14 นิ้ว บรรจุกระสุน 5 นัด น้ำหนัก 3,670 กรัม ใช้กระสุนปืนลูกซองขนาด 12 อีกด้านตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายอีก 2 คน ประสานหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดนเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีไปยังประเทศเมียนมา สำหรับนายวิชัยและนายเต้อ มีหมายจับคดีปล้นร้านทองที่ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อ 12 ก.พ. 2565 ได้ทองคำ 182 บาท ลูกค้าถูกลูกหลงเสียชีวิตเน็ตไอดอลถูกแฉว่าเป็นสาวประเภทสอง ก่อคดีขโมยบัตรประชาชน หลอกลวงรับงานผิดกฎหมายมานานถึง 8 ปี เกิดขึ้นเมื่อ น.ส.กนกญาดา จิตรอำพัน หรือจอย แจ้งความเอาผิดกับเน็ตไอดอล เอาชื่อและนามสกุลไปใช้ จุดเริ่มต้นจากตนรู้จักกับนายนัญพล บุญมี หรือคะแนน เพื่อนรุ่นพี่ ต้องการใช้ชื่อผู้หญิงและมีเอกสารยืนยัน จึงขอยืมบัตรประชาชนถ่ายรูปไว้ หลังเรียนจบก็ไม่ได้ติดต่อกัน ปี 2558 คะแนนขอถ่ายบัตรประชาชนใหม่แต่ก็ไม่ได้ให้ หลังจากนั้นมีหมายเรียกกองปราบปราม คดีเว็บพนัน หนังสือจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดีถ่ายรูปโฆษณาคู่กับเครื่องดื่ม และกรมสรรพากรขอเรียกเก็บภาษีต่อมารายการถกไม่เถียงทางช่อง 7 HD เรียกมาคุยกัน คะแนนยอมรับว่าเอาชื่อและนามสกุลไปใช้จริง อ้างหมอดูทักว่าถ้าเจอผู้หญิงหน้าตาแบบนี้และชื่อนี้ ให้นำชื่อของผู้หญิงคนนั้นมาใช้ 1 ปี จะดวงดีและได้เข้าวงการ ก่อนเปลี่ยนชื่อ แต่ใช้นามสกุลเป็นคำใกล้เคียงเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เรื่องนี้ทำเอาหนุ่มๆ เรดาร์พัง เพราะตั้งแต่เข้าวงการอ้างว่าตัวเองเป็นผู้หญิงมาตลอด กลายเป็นที่สนใจและคลั่งไคล้ของชายไทยทั้งหลาย และมีการขายมือถือไอโฟนพร้อมภาพและคลิปสยิวนับหมื่นรูปในราคา 3 แสนบาท ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คะแนนจะพูดคุยเรื่องเยียวยากับจอย และยอมที่จะเปลี่ยนนามสกุลให้ไม่เหมือนกับจอยอีกเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่กำลังติดหูในขณะนี้ สำหรับซิงเกิลแรก "Stand by หล่อ" ของกลุ่มศิลปินที่มีชื่้อว่า นิว คันทรี่ (New Country) ที่มีสมาชิกสี่หนุ่ม นุ เอ็มโบ ติณติณ และกีต้าร์ ซึ่งมีท่อนยอดฮิตอย่างเช่น "โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ you จะมีใจ" และท่อนฮุคที่ร้องว่า "วันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟน จะขอสแตนบายรอ วันไหนถ้ายอมเป็นแฟน จะไปสแตนบายหล่อ" ซึ่งเพลงนี้ ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ เป็นผู้ควบคุมการผลิตทั้งหมด ปรากฎว่าหลังจากเผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. พบว่ามีผู้เข้าชมเพลงนี้เกือบ 2 ล้านวิว และล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ได้ออกซิงเกิลที่ 2 ที่มีชื่อว่า "ติ่งค่ะ" ของสมาชิกสองสาว กิ๊ก และ มัทรีอย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ซิงเกิลกำลังติดหู ปรากฎว่า ก๊อท จักรพันธ์ ประกาศลาขาดจากค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ระบุว่าโปรเจกต์นิวคันทรี่ ตนสู้มา 3 ปี ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่ดนตรีโน้ตแรกยันถ่ายทำตัดต่อเสร็จส่งให้ค่าย แต่ค่ายแค่ลงระบบ บอกว่าพลิกวงการลูกทุ่ง ฝากพลิกวงการคนทำงานหน่อย ถือว่าได้ตอบแทนคุณ เต๋อ-เรวัติ พุทธินันท์ แล้ว ฝากไปถึงกลุ่มที่เรียกว่า "ทีมฟ้าทีมสวรรค์" ควรทำให้ถูกเรื่องก่อน กี่เรื่องที่ส่งไปนั้นไปไหน ก่อนจะลบข้อความและโพสต์ใหม่ว่า ขอไปตามเส้นทางของตนเอง โปรเจกต์นี้ส่งมอบเรียบร้อย ศิลปินเซ็นสัญญาอยู่ในค่ายแกรมมี่ ฝากเมตตาด้วย ตนส่งสุดทางแล้ว ถือว่าเลิกแล้วต่อกันฤกษ์งามยามดีดิถีเพ็ญ 6 ธ.ค. มีประเด็นการเมืองร้อนสองเรื่องติดกัน เริ่มจากพรรคพลังประชารัฐ แกนนำพรรคนำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค ต้อนรับนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ เข้าร่วมงาน ปรากฎว่านายมิ่งขวัญประกาศกลางวงแถลงข่าวว่า จะมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี สร้างความงุนงงให้แก่แกนนำพรรค หลังจากนั้นพบว่านายวีระกร คำประกอบ รองผู้อำนวยการพรรค และนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช ประสานเสียงว่าต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคก่อนอีกด้านหนึ่ง ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งหากได้เป็นรัฐบาล หนึ่งในนั้นระบุว่า ภายในปี 2570 ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท เรียกเสียงวิจารณ์จากฝ่ายการเมืองและผู้ประกอบการจำนวนมาก ภายหลัง น.ส.แพทองธารแถลงอ้างว่า ต้องทำเศรษฐกิจให้ดีทั้งระบบก่อน แล้วค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นโดยธรรมชาติ ส่วนนายทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นบิดา กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ว่า คนที่ออกมาค้านเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไป ตนรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงิน ดังนั้นเงินมีทุกที่ ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมดเหตุลอบวางระเบิดทางรถไฟเชื่อมไทย-มาเลเซียสองครั้งซ้อน เริ่มจากเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. เกิดเหตุระเบิดรางรถไฟระหว่างสถานีคลองแงะ-ปาดังเบซาร์ บ้านท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา ทำให้ขบวนรถสินค้าบรรทุกยางพาราที่ 707 ตกราง หลังจากนั้นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปเก็บกู้และเคลียร์พื้นที่ ก่อนให้เจ้าหน้าที่รถไฟเข้าไปกู้ซากรถไฟ โดยยกขบวนรถไฟที่ตกรางออกมาได้แล้ว 6 คัน กระทั่งเตรียมเข้าไปซ่อมแซมราง ปรากฎว่าวันที่ 6 ธ.ค. เกิดเหตุระเบิดซ้ำห่างจากจุดเดิม 250 เมตร เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 4 คน ต้องปิดเส้นทางชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ออกไปไม่มีกำหนดล่าสุด การรถไฟฯ จะเริ่มแผนเข้ากู้ตู้ขบวนรถไฟที่ตกรางและตู้สินค้ารวมทั้งซ่อมแซมรางที่เสียหายอีกครั้งในวันที่ 11 ธ.ค. โดยให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรืออีโอดีของทหารชุดอโณทัย เข้าไปดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะแล้วเสร็จรายงานข่าวแจ้งว่า การก่อเหตุดังกล่าวต่อเนื่องจากการลอบวางระเบิดแฟลตตำรวจ จ.นราธิวาส เป็นฝีมือของขบวนการแบ่งแยกดินแดนบางกลุ่มที่ต้องการทำลายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยขยายพื้นที่จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มายัง อ.สะเดา ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย โดยเลือกห้วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ส่วน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เปิดเผยว่า ผู้แทนคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยจะมีการไปพูดคุยที่ประเทศมาเลเซีย ส่วนทหารจะเพิ่มการระวังป้องกัน วอนทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ ช่วยกันเฝ้าสังเกตสิ่งผิดปกติการตรวจยึดอายัดรีสอร์ตหรูแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสะปัน-บ่อเกลือ จ.น่าน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน นำฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าตรวจค้นรีสอร์ตหรูแห่งหนึ่ง แยกห้วยหมีห้วยโทน บ้านนาโป่ง หมู่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน หลังก่อสร้างห้องพัก 12 ห้อง เนื้อที่กว่า 3 ไร่ บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง แม้จะถูกตรวจยึดไปแล้วแต่เจ้าของยังฝ่าฝืน ขายห้องพักให้นักท่องเที่ยว 3,000-10,000 บาท แถมยังนำดาราชื่อดังเป็นพรีเซ็นเตอร์เข้าพักที่รีสอร์ต และนำชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ มาแอบอ้างเป็นหุ้นส่วน สร้างความน่าเชื่อถือภายหลังมีรายงานว่า พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ สั่งการให้พนักงานสอบสวน สภ.บ่อเกลือ ออกหมายเรียก ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ นักแสดงสาวชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรุกพื้นที่ป่าดังกล่าวหรือไม่ เพราะได้รีวิวที่พักที่ทำผิดกฎหมาย ทำให้ผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นชี้แจงว่า ช่วงดังกล่าวไปเที่ยวปกติ ที่พักหามาจากอินเทอร์เน็ต ไม่เคยรับงานรีวิวที่พักหรือการเที่ยว ส่วนเรื่องเช็กอินถ้าใบเฟิร์นสะดวกใจก็จะเช็กอิน ไม่เคยได้รับการร้องขอจากรีสอร์ตใดๆ ตกใจนิดหน่อย แต่ว่าไม่เครียด ยินดีเข้าไปชี้แจง ส่วนรีสอร์ตดังกล่าวได้ประกาศหยุดพักดำเนินการชั่วคราวแล้ว เนื่องจากมีคำสั่งจากทางการศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ มาถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย เริ่มจากโครเอเชีย พบกับบราซิลแชมป์ 5 สมัย พบว่าเสมอกัน 1-1 ก่อนยิงจุดโทษ โครเอเชียชนะบราซิล 4-2 ตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์ พบกับอาร์เจนตินาแชมป์ 2 สมัย พบว่าเสมอกัน 2-2 ก่อนยิงจุดโทษ เนเธอร์แลนด์แพ้อาร์เจนตินา 3-4 ทำให้อาร์เจนตินาพบกับโครเอเชียรอบรองชนะเลิศในวันที่ 14 ธ.ค. อีกคู่หนึ่ง โมร็อกโก พบกับโปรตุเกส ปรากฎว่าโมร็อกโกชนะโปรตุเกส 1-0 ส่วนอังกฤษแชมป์ 1 สมัย พบฝรั่งเศสแชมป์ 2 สมัย พบว่าอังกฤษแพ้ฝรั่งเศส 1-2 ทำให้ฝรั่งเศสพบกับโมร็อกโกรอบรองชนะเลิศในวันที่ 15 ธ.ค. เพื่อหาคู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปส่วนเรื่องวุ่นๆ ของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 พบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. มีมติให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คืนเงินที่ กสทช. นำมาจากกองทุนวิจัยพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สนับสนุนค่าซื้อลิขสิทธิ์ 600 ล้านบาทภายใน 15 วัน หลังไม่สามารถดำเนินการตามกฎมัสต์แครี่ กล่องไอพีทีวีไม่สามารถรับชมได้ แต่นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าฯ กกท. ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดกฎมัสต์แครี เพราะส่งสัญญาณไปยังดิจิทัลทีวี ทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียมต่างๆ ถ้ายังยืนกรานเรียกเงินคืนให้ไปฟ้องศาลเอา