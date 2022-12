MEA มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคงด้วยเทคโนโลยีควบคุมจัดการระบบไฟฟ้า พร้อมร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ร่วมเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าภายในงานกาชาดประจำปี 2565 “MINI RED CROSS FAIR” ที่จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565ผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเตรียมความพร้อม MEA ได้ร่วมติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำจุดต่างๆ ภายในงาน รวมกว่า 90 บูท 370 ร้านค้า พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง และไฟประดับรวมกว่า 35,000 ชุด เพื่อให้เกิดความสวยงาม และมั่นใจในด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่สวนลุมพินี ถือเป็นเขตนำร่องโครงการ Smart Metro Grid ของ MEA มีการติดตั้งระบบบริหารจัดการใช้งานหม้อแปลงจำหน่าย หรือ Transformer Load Monitoring (TLM) ที่จะทำให้สามารถมอนิเตอร์ และควบคุมการทำงานของหม้อแปลงได้ ส่งผลให้การจ่ายไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงในระหว่างการจัดงานครั้งนี้ MEA ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าติดตาม และมีการใช้เทคโนโลยี Thermovision ช่วยตรวจจับความร้อนของอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อป้องกันการขัดข้องของระบบไฟฟ้าตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานนอกจากนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้ร่วมออกร้านกาชาด ซึ่ง MEA ได้รับรางวัลการออกร้านในระดับชมเชยประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และเอกชน โดยสามารถเยี่ยมชมในรูปแบบ On ground ณ บูทเลขที่ 7.2 โซนพลังงาน สวนลุมพินี และ Online บนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com โดยแบ่งเป็น 4 โซน สำหรับ On ground ได้แก่- โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี 2565 ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ซึ่งรวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านไว้ในนิทรรศการนี้- โซนนิทรรศการของ MEA ที่ได้รวบรวมภารกิจ และผลงานของ MEA ได้แก่ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการ Smart Grid โครงการ Digital Service และโครงการ CSR- โซน Landmark จุดเช็กอินของบูท MEA ภายใต้แนวคิดมหานครไร้สาย ที่ได้เพิ่มความน่าสนใจด้วยมุมมองภาพ 3 มิติ เสมือนจริง- โซนเล่นเกม ที่มาพร้อมความสนุก กับเกมจับคู่ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายการออกแบบภายนอกร้านกาชาดของ MEA ยังรวมถึงการจัดในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด MEA Fun Fest โดยจะเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบกาชาด MEA On groundMEA ขอเชิญผู้สนใจเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565 ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน (OTOP) สินค้าบริโภคจำหน่ายครึ่งราคา พร้อมร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการพกถุงผ้าเที่ยวงานกาชาด และสามารถเดินทางมาร่วมงานด้วยรถโดยสารสาธารณะ (ตรวจสอบวิธีเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้ที่ http://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/7264) ร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ รวมถึงสามารถลุ้นรับรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจะประกาศผลสลากในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยรายได้จากการขายสลากทั้งหมด MEA มอบให้กับสภากาชาดไทยต่อไป