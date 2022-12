“หมอหมู” เผยกัญชากับสมองเด็กส่งผลเสียต่อชีวิตอย่างไร หวั่นเกิดอันตรายต่อสมอง

จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้แชร์ภาพ 2 เด็กชาย วัย 9 กับ 10 ขวบ นั่งสูบกัญชากลางเมืองพัทยา มีวัยรุ่นชายวัย 25 ยำสดๆ ให้วนกันสูบ เมื่อเข้าไปตักเตือนอ้างพ่อเป็นทหาร หวั่นทำลายอนาคตเด็ก-ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว วอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือต่อมา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. เฟซบุ๊ก “หมอหมู วีระศักดิ์” หรือ รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ออกมาโพสต์ให้ความรู้ในเรื่องกัญชากับสมองเด็กและวัยรุ่น โดยระบุว่า “สมองของเด็กและวัยรุ่นอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงอายุประมาณ 25 ปี การใช้กัญชาในช่วงเด็กและวัยหนุ่มสาวอาจเป็นอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนา (1, 2) ผลเสียของการใช้กัญ...ในวัยรุ่น ได้แก่ (1):1. ปัญหาเกี่ยวกับการคิดและการแก้ปัญหา2. ปัญหาเกี่ยวกับความจำและการเรียนรู้3. การทำงานประสานร่วมกันระหว่างมือ ตา และขา ลดลง4. ไม่มีสมาธิรักษาความสนใจได้ยาก5. ปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนและชีวิตทางสังคมกัญ...ส่งผลต่อชีวิตวัยรุ่นอย่างไร : เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต การใช้กัญ...เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตหลายอย่าง เช่น ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลทางสังคม (1) ผู้ที่ใช้กัญ...มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคจิตชั่วคราว (ไม่รู้ว่าอะไรจริง ประสาทหลอน และหวาดระแวง) และความผิดปกติทางจิตที่เป็นมานาน รวมถึงโรคจิตเภท (ความเจ็บป่วยทางจิตประเภทหนึ่งที่ผู้คนอาจเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริง) (3) ความสัมพันธ์ระหว่างกัญ...กับโรคจิตเภทมีมากขึ้นในผู้ที่เริ่มใช้กัญ...ตั้งแต่อายุยังน้อยและใช้กัญ...บ่อยขึ้น พบว่าเด็กและวัยรุ่น ประมาณ 3 ใน 10 คน จะมีอาการเสพติดกัญ... เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง (4)อ้างอิงจาก:1) National Academies of Sciences Engineering and Medicine, “The health effects of cannabis and cannabinoids: Current state of evidence and recommendations for research,” Washington, DC, 2017.2) Batalla A, Bhattacharyya S, Yücel M, Fusar-Poli P, Crippa JA, Nogué S, Torrens M, Pujol J, Farré M, Martin-Santos R. Structural and functional imaging studies in chronic cannabis users: a systematic review of adolescent and adult findings. PLoS One. 2013;8(2):e55821.3) Volkow ND, Swanson JM, Evins AE, DeLisi LE, Meier MH, Gonzalez R, Bloomfield MA, Curran HV, Baler R. Effects of Cannabis Use on Human Behavior, Including Cognition, Motivation, and Psychosis: A Review. JAMA Psychiatry. 2016 Mar;73(3):292-7.4) Hasin DS, Saha TD, Kerridge BT, Goldstein RB, Chou SP, Zhang H, Jung J, Pickering RP, Ruan WJ, Smith SM, Huang B, Grant BF. Prevalence of Marijuana Use Disorders in the United States Between 2001-2002 and 2012-2013. JAMA Psychiatry. 2015 Dec;72(12):1235-42.”