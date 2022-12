On the Table x Drop by Dough ร่วมปั้นคาแรกเตอร์ ‘โต๊ะจัง’ สร้างโมเมนต์แห่งความสุขผ่านโดนัทรสชาติใหม่ ลิมิเต็ดเฉพาะช่วงเทศกาลนี้เท่านั้น

คุณมยุรี จิตรกร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การคอลแลบฯ ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการรวม 2 แบรนด์ที่มีแนวคิดเดียวกัน ทั้งเรื่องการรังสรรค์เมนูอาหารแบบ ฮาร์ตเมด (Heart-made) ความตั้งใจและใส่ใจในคุณภาพวัตถุดิบเฉกเช่นเดียวกัน มาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความสุขผ่านมื้ออาหารไปด้วยกัน จึงเกิดเป็นไอเดียในการครีเอตเมนูสุดเก๋ โดยการนำ ‘โต๊ะจัง’ คาแรกเตอร์ของแบรนด์ On the Table ผสมผสานกับโดนัทที่เป็นเมนูเด่นของแบรนด์ Drop by Dough จนได้โดนัท 2 รสชาติใหม่ คือคาราเมลบิสกิต (Caramel Biscuit) : โดนัทรสชาตินี้ อิงคาแรกเตอร์ของโต๊ะจัง ที่เป็นคนช่างพูด คุยสนุก คุยมัน เข้าสังคมเก่ง ทำให้รสชาติเต็มไปด้วยความเข้มข้นอย่างเต็มที่ มีทั้งความหอม หวาน มัน ของบิสคอฟครีมที่เป็นไส้อยู่ด้านในโดนัท ผสมผสานกับหน้าโดนัทที่จัดเต็มกับไวต์ช็อกที่เคลือบอยู่ด้านบน โรยด้วยบิสคอฟครัมเบิลกรุบกรอบ ราดด้วยซอสคาราเมลตบท้ายด้วยบิสคอฟคุกกี้ และไวต์ช็อกหน้าโต๊ะจังแสนน่ารักสตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ตไวต์ช็อก (Strawberry Yogurt White Choc) : โดนัทอีก 1 รสชาติ ถูกดีไซน์จากอีกมุมคาแรกเตอร์ของโต๊ะจัง ที่เป็นสาวเปรี้ยว มั่นใจ มีความทันสมัย แต่มีความขี้อ้อน น่ารัก รสชาติของโดนัทรสนี้จึงมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานของไส้โดนัทที่ได้จากสตรอว์เบอร์รีแยมและโยเกิร์ต เคลือบด้วยไวต์ช็อก โรยด้วยวานิลลาครัมเบิล และไอซิ่ง ท็อปปิ้งด้วยสตรอว์เบอร์รีสดลูกใหญ่ และไวต์ช็อกหน้าโต๊ะจังแสนน่ารักทั้ง 2 รสชาติตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบของหวาน พร้อมเติมประสบการณ์แบบครบรสอย่างแน่นอน ทำให้ On the Table ได้ให้บริการในรูปแบบ All-day Dining จบมื้อโดยสมบูรณ์ และสามารถเป็น Third-place ที่ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารคาว-หวาน มานั่งพูดคุยกัน รวมถึงยังสามารถเข้ามาทำงานได้”ทางด้านคุณณรงค์ฤทธิ์ ศรีตลานนท์ และ คุณเฉลิมพล อัครภิญโญกุล เจ้าของร้าน Drop by Dough กล่าวว่า “ทางแบรนด์ Drop by Dough ทำเมนูโดนัทสไตล์โฮมเมด เราทำด้วยมือทุกชิ้น ใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีและมีคุณภาพ ซึ่งทางร้านก็จะมีการครีเอตโดนัทรสชาติใหม่ออกมาในทุกเดือน เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าลูกค้าอยู่เสมอ แต่ครั้งนี้มีความพิเศษ คือการนำ ‘โต๊ะจัง’ มาเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์โดนัทในร้านด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายแต่ก็รู้สึกสนุกมาก พวกเราตั้งใจพัฒนาเมนูร่วมกันกับทาง On the Table ใส่ความคิดสร้างสรรค์ มีความน่ารักของคาแรกเตอร์บนหน้าโดนัท จนกลายเป็น Combination ที่ลงตัว รับรองว่าลูกค้าของทั้ง On the Table และ Drop by Dough จะชื่นชอบทั้ง 2 รสชาติใหม่นี้อย่างแน่นอน”หวังว่าการรวมพลังความสุข จากคอนเซ็ปต์ Happiness is On the Table ของ On the Table และ Happiness by dough ของ Drop by Dough จะสร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขแบบล้นโต๊ะให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนี้โดนัท โต๊ะจัง พร้อมวางจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565-15 มกราคม 2566 ในราคาชิ้นละ 135 บาท และ Special Box Set 4 ชิ้น ในราคา 459 บาท พบกันที่ร้าน On the Table ทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ สยามเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์, สามย่านมิตรทาวน์, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เมกะ บางนา และร้าน Drop by Dough ทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ ดิ เอ็มควอเทียร์, สุขุมวิท 101/2, อารีย์, Pop up Store สาทร-วงเวียนใหญ่