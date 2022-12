MEA ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2022

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2022 ภายใต้แนวคิด New Chapter of Green Energy : Thailand’s Opportunities and Challenges บทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายและทิศทางพลังงานสีเขียวของประเทศไทย” จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand) โดยมี พลตำรวจโท สัญชัย สุนทรบุระ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วยนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะ Chairman, IEEE PES - Thailand กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯIEEE PES - Thailand และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้ร่วมจัดงาน IEEE PES DinnerTalk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงนโยบาย และทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานสีเขียวของประเทศไทยในอนาคต รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของผู้นำในองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและนวัตกรรมสีเขียวของประเทศไทยในปีนี้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย (New Chapter of Green Energy : Thailand’s Opportunities and Challenges)” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์กรที่เป็นผู้นำด้านพลังงานมาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย- นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA- นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย- นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค- นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ดำเนินรายการโดย คุณเปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ พิธีกรชื่อดังจากรายการ Perspective และคุณนุ่น ณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์ พิธีกร และผู้ประกาศข่าวชื่อดังนอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลที่ IEEE PES (Headquarter) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้พิจารณา จำนวน 2 รางวัล คือ- IEEE PES Outstanding Engineer Award 2022- IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2022รางวัลที่ IEEE PES – Thailand เป็นผู้พิจารณา จำนวน 2 รางวัล คือ- IEEE PES Thailand Chapter Women in Power Award 2022- IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2022