คึกคัก! ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022 เวทีกัญชงแห่งภูมิภาค ดึงนักลงทุนนานาชาติขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจ

วันนี้ (30 พ.ย.) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดงาน ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022 ได้รับการต้อนรับโดย นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และ มร.ทากาชิ โอกานุมะ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้แทนจัดงาน “The 2nd International Hemp Environmental Forum” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคมนี้ ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทยกว่าพันล้านบาท​โอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจกัญชง ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม การแพทย์ และวัฒนธรรม รวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชง เช่น เเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการปลูก ไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกัญชง เช่น อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น เครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากผู้แสดงสินค้าทั่วโลกกว่า 300 ราย คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันด้วยความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น กัญชงสามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์มากมายแก่สังคมไทย ทั้งทางด้านสาธารณสุขต่อการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงด้านอุตสาหกรรมที่กำลังจะเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย และงานเสวนาในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ ไปจนถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อความเข้าใจความเป็นไปได้ที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกัญชงรองผู้อำนวยการสายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า ณ ปัจจุบันกัญชงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นับเป็นความพยายามอันสําคัญของภาครัฐ เพื่อยกระดับกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย ทั้งนี้ งานนิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในฐานะผู้บุกเบิกให้มีการใช้เส้นใยกัญชงในการทอผ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขานายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย เผย Asia International Hemp Expo 2022 และ 2nd International Hemp Environmental Forum นับเป็นก้าวสำคัญของสมาคมที่สามารถจัดงานนี้ได้สำเร็จลุล่วงภายในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตามที่ได้ประกาศความตั้งใจไว้ โดยจัดงานภายใต้แนวคิด “Hemp For All” เพราะกัญชงเป็นพืชสำหรับทุกคน และเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนในทุกมิติของชีวิตคนเรา และสอดคล้องกับแนวคิดในการเป็นมิตรต่อโลก เป็นทางเลือกสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานจะมีการนำเอานวัตกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมกัญชงมาจัดแสดงให้องค์ความรู้ เช่น วัสดุทางการแพทย์จากกัญชง รถไฟฟ้าจากไฟเบอร์กัญชงคันแรกของประเทศไทย ส่วนประกอบอากาศยาน และยานยนต์ รวมไปถึง ยา อาหารแห่งอนาคตขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูทจากทั่วโลกกว่า 300 รายในอุตสาหกรรมกัญชงตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และจากการดำเนินการเตรียมการจัดงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ร่วมกับพันธมิตรนานาประเทศ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าจับตามองของผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างมาก โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมกัญชงไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท และคาดว่ามูลค่าตลาดกัญชง กัญชา กระท่อมของไทยจะเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปีผู้ร่วมก่อตั้งและผู้แทนจัดงาน “The 2nd International Hemp Environmental Forum” เผยงานเสวนาระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “New Innovation Landscape of Hemp” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และจุดประกายความคิดจากนวัตกรรมของกัญชงที่เป็นมิตรต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้คน ซึ่งเป็นการรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวงการกัญชงทั่วโลกมาให้คนไทยในงานนี้ถึง 14 หัวข้อ ตั้งแต่แนวโน้มตลาดกัญชงโลก โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย หัวข้อสำหรับอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ โดยวิทยากร 38 ท่าน จาก 15 ประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อสนทนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียนการประกอบธุรกิจกัญชง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสุขภาพ ยานพาหนะ อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด เผย Asia International Hemp Expo 2022 นับเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ รูปแบบ Business to Business (B2B) รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุม สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกัญชงครั้งแรกของอาเซียน โดยงานในครั้งนี้จะนําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชงในฐานะพืชเศรษฐกิจของประเทศ พืชชนิดนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อทุกภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และมหกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย ในการเป็น "ศูนย์กลางกัญชงโลก" ในอนาคตอันใกล้นี้ภายในงานจะมีการให้บริการเชื่อมโยงธุรกิจผ่าน “กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ” ระหว่างผู้ร่วมแสดงสินค้ากับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ยังจัดให้มี “HEMP Supply Chain Zone” และ “Buyer Village” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเสถียรภาพของราคาวัตถุดิบ และผลักดันยกระดับมาตรฐานคุณภาพ โดยความร่วมมือจากสมาคมพันธมิตร ซึ่งเป็นสมาคมผู้ใช้วัตถุดิบทั้ง 15 แขนงอุตสาหกรรม ที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงปริมาณและมาตรฐานวัตถุดิบที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ปลูก หรือผู้ผลิตวัตถุดิบ จะได้ประเมินและวางแผนการผลิตล่วงหน้า ลดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน หรือวัตถุดิบล้นตลาด ซึ่งจะมีปัญหาต่อมาตรฐานราคาต่อไปงาน Asia International Hemp Expo 2022 มีมาตรการการจัดงาน โดยจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าจัดแสดงของทุกคูหาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับการจัดงาน และการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยคาดว่าตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานจะมีนักธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจกัญชงเข้าชมงานกว่า 10,000 คนสำหรับผู้ที่พลาดการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจในปีนี้ และ/ หรือผู้ที่พลาดการเข้าชมงานในปีนี้ สามารถติดตามข่าวการจัดงานในครั้งต่อไปได้ที่ www.asiahempexpo.com หรือ Line @Asiahempexpo โดยการจัดงานในครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์