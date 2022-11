แถลงข่าวใหญ่! เสี่ยชาย ดึงเคนโด้ ขึ้นแท่น CEO Super Platform คนละครึ่งพลัส

แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ คนละครึ่งพลัส เปิดตัวใหญ่ช่วยคนไทยมีรายได้ พร้อมดึงพาร์ทเนอร์มากมายทั้งสินค้าและบริการร่วมทำการตลาด โดยในงานได้รับเกียรติจาก ไฮโซ ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา ต่าย สายธาร นิยมการ ปิ๋ม ซีโฟร์ และเหล่า influencer มากมาย พร้อมเหล่าผู้บริหารวันนี้ (26 พ.ย.) คุณ คุณสุพรรณี สัณฑิติ รองประธานกรรมการคนละครึ่งพลัส ได้แสดงวิสัยทัศน์ การเติบโตของคนละครึ่งพลัสซึ่งตนเองเคยบริหารงานออนไลน์ทำรายได้100ล้านมาแล้ว จึงมองออกเลยว่าคนละครึ่งพลัสจะสามารถสร้างรายได้ และเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทีมาความยิ่งใหญ่ของSuper Platform คนละครึ่งพลัส เริ่มจาก ''เสี่ยชาย'' หลังจากที่เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ในเรื่องการถ่ายทอดสด ด้วยความเร็วสูงทางช่อง gosport.world ที่กลายเป็นมิติใหม่ ของการถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทย ที่แฟนมวยทึ่งเพราะดูจากจอทีวีเสมือนดูสดในเวที เรียกว่าอารมณ์เดียวเสมือนดูมวยสดๆในเวทีการแข่งขันล่าสุด “เสี่ยชาย โกสปอร์ต” นาย สิทธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา ผู้ก่อตั้งบริษัท โกโซเชียล จำกัดเจ้าของช่อง gosport 38 HD ได้มีแนวคิดสร้าง Super Platform ชื่อคนละครึ่งพลัส ที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้จ่ายให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ ด้วยการเชื่อมโยง สินค้า บริการ สาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยี Blockchain รองรับการใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคนไทยจะได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและสามารถสร้างรายได้ผ่าน คนละครึ่งพลัส อีกด้วยงานนี้เสี่ยชายดึงผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ด้วยประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชนมาถึง 20 ปี ที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเปิดโปงธุรกิจผิดกฎหมาย เมจิกสกิน และ Forex3d ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า เคนโด้ เป็นแบรนด์ของความถูกต้องอย่างแท้จริง กับบทบาท CEO คนละครึ่งพลัสโดย เคนโด้เปิดใจว่า ''ผมอยู่ในวงการเห็นplatformมามากมาย ยังไม่เห็น Platform ไหนที่เป็น Super Platform อย่างแท้จริง จนได้มาเจอ คนละครึ่งพลัส และลองใช้งานจริงผมรู้สึกทึ่งมาก ที่คนละครึ่งพลัสสามารถเชื่อมต่อความสะดวกสบาย ให้ประชาชนจากการใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนี่แหละคือ Platform ที่ผมรอมาตลอด''จึงตัดสินใจรับเป็น CEO บริหารงานให้กับคนละครึ่งพลัส เพราะผมมีความเชื่อว่าคนละครึ่งพลัสจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายเกิดเม็ดเงินหมุนเวียน และที่สำคัญใครๆก็สามารถใช้คนละครึ่งพลัสได้ ใช้จ่ายแล้วได้เงิน มีที่นี่ที่เดียวและยังได้เปิดตัวที่ปรึกษา อาจารย์ กวง ลอไพบูลย์ กับContent ทำบุญได้บุญ กับ คนละครึ่งพลัสรวมทั้ง Digital assets.NFT /token/ crypto currency/พร้อมดันรายการใหม่ ช่อง Go Sport 38 HD1.Wife carpet ปูพรมขาว2.มรรค on the way3.Dataism4.ลงขันธ์ Brand Ambassadorได้ชมกันเร็วๆนี้คนละครึ่งพลัสยังเสริมทัพบริหารด้วยทีมงานตัวจริงในวงการ อาทิ ศุภฤกษ์ ละมูลนอก ชัยพร สวนทรง ปิยะนันท์ ทิมโพธิ์กลาง ประณัฐ เปาชัย ธนวัฒน์ เอื้ออาดูลย์กูลโหลดคนละครึ่งพลัสได้เลยทาง https://halfplus.world