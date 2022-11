สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ “ยิ้มสยาม” ผนึกกำลังแบรนด์ระดับโลก SMILEY เนรมิตอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “SIAM SMILEY Celebration Infinite Happiness” ฉลองเทศกาลแห่งความสุขตลอด ธ.ค. นี้

ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก (World Class Shopping Destination) ครองความเป็นที่ 1 ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มอบประสบการณ์สุดพิเศษ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เนรมิตอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่สร้างปรากฏการณ์ Global Collaboration ผนึกกำลังกับแบรนด์ระดับโลกสัญลักษณ์หน้ายิ้มที่คนทั้งโลกหลงรัก ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมฉลองครบรอบ 50 ปี SMILEY® ในประเทศไทยตื่นตากับโชว์พิเศษส่งตรงจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส หมุนเวียนกันมาสร้างความสุขตลอดเดือนธันวาคม นอกจากนี้ยังตื่นตาตื่นใจไปกับ บอลลูนแห่งรอยยิ้มที่จะมอบความสุขความทรงจำสุดตราตรึง และโปรโมชั่นช้อปปิ้งพิเศษสุดแห่งปีระหว่างวันที่กล่าวว่า “โดยได้เนรมิตทั่วทุกพื้นที่ให้เต็มไปด้วยสีสันของรอยยิ้ม ทั้งต้นคริสต์มาสและอินสตอลเลชั่นอาร์ทที่ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ของ SMILEY® เพื่อมอบความสุขความสดใสให้กับนักท่องเที่ยวและทุกคนที่มาเยือน พร้อมการแสดง Smiley Parade ของเหล่านักแสดงที่จะมาสร้างสีสันความสนุกสนานทุกวันศุกร์-เสาร์- อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคมในเวลา 16.30 น. และ 17.30 น.”นอกจากบรรยากาศการตกแต่ง และแสงไฟประดับประดาที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนแล้ว ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้อิมพอร์ตโชว์สุดพิเศษส่งตรงจากต่างประเทศ โดยนักแสดงกว่าครึ่งร้อยชีวิตที่จะผลัดเปลี่ยนกันมามอบความสุขตื่นตาไปกับการแสดงจากคณะ Teatro Pavana ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเหล่าบัลเลริน่าสะบัดกระโปรงพริ้วไหว คุณจะได้เห็นสีสันสดใสเคลื่อนไหวอย่างน่าทึ่งสอดประสานจังหวะไปกับเสียงดนตรี นักแสดงต้องใช้ความสามารถในการทรงตัว และควบคุมกระโปรงตูตูที่ใช้ผ้าถึง 250 เมตรต่อชิ้นในการสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้ท่าเต้นสุดหินออกมาสวยงามสมบูรณ์แบบสัมผัสความอลังการของการแสดงสไตล์ street theatre ส่งตรงจากประเทศฝรั่งเศส เหล่าตุ๊กตาบอลแสนเปราะบางติดอยู่ในฟองอากาศราวกับล่องลอยผ่านห้วงเวลาและจักรวาล พบกับการเต้นรำในท่วงท่าสง่างามและเปล่งประกายที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับสายลมพบการแสดงการแสดงระดับโลกจากคณะ Teatro Pavana คณะกายกรรมขายาวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เครื่องแต่งกายในโทนสีเงินเปล่งประกายงดงามในความมืด แต่ละชุดประกอบขึ้นจากสายไฟกว่า 170 เมตร ผู้ชมจะได้สัมผัสการแสดงน่าตื่นตาตื่นใจผสานกับบุคลิกลึกลับภายใต้หน้ากากอย่างใกล้ชิดศูนย์การค้าสยามพารากอนมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ร่วมกับร้านค้าแบรนด์ดัง และร้านอาหารชั้นนำอีกมากมาย ระหว่างวันที่รับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับ 100 VIZ COINS (จำกัด 50 รางวัลต่อวัน) และช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการ ครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับ 500 VIZ COINS (จำกัด 80 รางวัลต่อวัน)เพื่อระหว่างวันที่ช้อปครบ 17,000 บาท รับ 1,000 VIZ COINS (จำกัด 300 รางวัลต่อวัน) และเมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 700 บาท และสำหรับ พารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ พิเศษสุดสำหรับสมาชิก MCard รับ E-COUPON 500 บาท เมื่อช้อปสะสมในห้างฯ ครบ 7,000 บาทขึ้นไป / วัน (จำกัดรวม 700 สิทธิ์/ตลอดรายการ) พร้อม ลุ้นรางวัล! รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท อาทิ รถยนต์ TOYOTA FORTUNER 2.8 LEGENDER, 4 WD 60th ANNIVERSARY จำนวน 1 รางวัล, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน VIETJET กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ญี่ปุ่น/ไต้หวัน/เวียดนาม รางวัลละ2 ที่นั่ง จำนวน 25 รางวัล เมื่อช้อปภายในห้างฯ ครบทุก 2,000 บาท พิเศษ! บัตร VISA ทุกประเภท ช้อปภายในห้างฯ รับสิทธิ์ X 2 จากรายการ The Great Happy New Year 2023นอกจากนี้ สยามพารากอน ยังมอบความคุ้มค่าต่อเนื่องในช่วงเทศกาล Boxing Day ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2565 และ New Year’s Eve ระหว่างช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับ 1,000 VIZ COINS และบัตรรับประทานอาหารจากร้าน โค ลิมิเต็ด มูลค่า 1,000 บาท (จำกัด 200 รางวัลต่อวัน) พร้อมเพิ่มความคุ้มค่าเมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point เพิ่ม 5,000 คะแนน ตลอดจนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ(Advertorial)