ครั้งแรก นกแอร์เปิดเลานจ์ของตัวเองที่ดอนเมือง ตามรอยการบินไทย-บางกอกแอร์ฯ

วันนี้ (21 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า สายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษที่ชื่อว่า นกแอร์ เลานจ์ (Nokair Lounge) สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภท Nok Max และสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Smile Plus ที่อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (Terminal 2) ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ บริเวณทางเชื่อมประตูทางออก (Gate) หมายเลข 41-46 และ 50-56 ภายในจะมีอาหารหลากหลายเมนู พร้อมเครื่องดื่มภายในห้องรับรอง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น.สำหรับการเปิดห้องรับรองพิเศษ นกแอร์ เลานจ์ นับเป็นอีกหนึ่งสายการบินในประเทศไทยที่เปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษ หรือเลานจ์เป็นของตัวเอง ต่อจากการบินไทย ที่มีห้องรับรองพิเศษที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มีห้องรับรองพิเศษที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และสายการบินไทยสมายล์ มีห้องรับรองพิเศษที่ท่าอากาศยานเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายรายเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินเพื่อรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ซึ่งบางแห่งรองรับสมาชิกผู้ถือบัตร Priority Pass และ Lounge Key เช่น กลุ่มมิราเคิล กรุ๊ป ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง, เดอะ คอรัล (The Coral) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุดรธานีส่วนกลุ่มคิงเพาเวอร์ มีห้องรับรองสำหรับสมาชิกระดับสการ์เล็ต (Scarlet) และออนิกซ์ (Onyx) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกชั้น 3 และคิงเพาเวอร์สเปซ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ชั้น 4 Concourse A และ E และล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย มีห้องรับรอง K Point KLUB ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝั่ง East ใกล้ Concourse A และฝั่ง West ใกล้ Concourse G โดยลูกค้าใช้คะแนนสะสม K Point จากบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือการทำภารกิจในแอปพลิเคชัน K PLUS จำนวน 1,500 คะแนน แลก e-Coupon เพื่อเข้าใช้บริการได้ 1 คน