การทางพิเศษฯ ออกประกาศ ขอให้ลบภาพตัดต่อข้อความต้อนรับ "APEC 2022"

วันนี้ (17 พ.ย.) ฝ่ายกฎหมายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ออกประกาศ ขอความร่วมมือให้ลบภาพ ต้อนรับการประชุม "APEC 2022" ใน 24 ชม. หลังพบมีการตัดต่อข้อความอันเป็นเท็จ และมีการส่งต่อภาพ ซึ่งได้มีการชี้แจงและแก้ไขเรียบร้อยไปแล้ว โดยในประกาศระบุว่า "ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้ลบภาพ หรือข้อความอันเป็นเท็จออกจากระบบคอมพิวเตอร์กรณีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากข้อความบนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) ทางพิเศษฉลองรัช ที่ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม "APEC 2022" ตกหล่น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ตรวจพบและดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นั้นหากแต่ ปัจจุบันยังมีบุคคลหลายท่านได้ทำการตกแต่ง และตัดต่อภาพ รวมถึงส่งต่อภาพดังกล่าว ที่มีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยตั้งใจ หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นำมาซึ่งความเสียหายต่อการทางพิเศษฯ ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ท่านใดที่ได้กระทำการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการลบภาพและข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 24 ชั่วโมง หากยังเพิกเฉย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"สำหรับ ภาพตัดต่อที่ฝ่ายกฎหมายของการทางพิเศษฯ แจ้งในเอกสารประกาศดังกล่าว ใช้ภาพเจ้าปัญหาที่ทางฝ่ายกฎหมายแจ้งว่า "ผิดกฎหมาย" มาประกอบ ซึ่งในภาพนั้นมีข้อความระบุว่า "Hello wellcome have room have condom have KY Good takecare do everthing"และมีรายงานเพิ่มเติมว่า ทางเพจ "การทางพิเศษแห่งประเทศไทย" ได้ลบประกาศนี้ออกเพจเฟซบุ๊กไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย