เพจดังวอนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือชาวบ้านแม่สาย หลังถูกรมควันพิษทั้งอำเภอนานนับเดือน

จากกรณีเกิดกลิ่นจากสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ลอยคลุ้งมาจากฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา ข้ามลำน้ำสายพรมแดนไทย-เมียนมา คลุมหมู่บ้านฝั่งไทยด้าน ต.แม่สาย และ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 10 หมู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของชาวบ้านในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่บ้านเวียงหอม หมู่บ้านสันทราย และหมู่บ้านสันทรายใหม่ ต.แม่สาย มาได้ประมาณนาน 2-3 เดือนแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พ.ย. เพจ "เรียนหมอ" ได้ออกมาโพสต์วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าดูแลช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้รับกลิ่นจากสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐาน นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังได้แท็กโพสต์ดังกล่าวไปยังเฟซบุ๊ก "ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha" หรือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเฟซบุ๊ก "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "หมูป่าติดถ้ำ คนทั้งโลกแห่มาช่วยกัน ตอนนี้คนแม่สายถูกรมควันพิษทั้งอำเภอ ช่วยคนแม่สายด้วยค่ะ ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน #เป็นควันแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ มันอันตรายมาก โหดเกิน โดนรมควันพิษทุกคืน เดือนกว่าแล้ว ผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้าง #ได้โปรดช่วยคนแม่สายด้วยค่ะ #savemaesai #maesaicallforhelpประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว Drama-addict อีจัน หมอแล็บแพนด้า อนุทิน ชาญวีรกูล หนุ่ม กรรชัย ชีวิตผู้คนเรือนแสนอยู่ในมือท่านแล้ว ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยค่ะThousand of family need urgently helpNow people who live in Mae Sai are effected from chemical all over the district.#It is hydrogen cyanide gas smoke. It's very dangerous.Smoked with toxic smoke every night over than a month.Widespread health effects"