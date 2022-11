งาน Korat X Mice Meet and Match ครั้งที่ 1​ ​โคราชไมซ์ซิตี้ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังภาวะเหตุการณ์น้ำท่วม กระตุ้นกลุ่มนักเดินทางไมซ์ในพื้นที่ช่วงปลายปี

รองผู้ว่าฯโคราชเปิดงานชูความพร้อมในฐานะเมืองประตูสู่อีสานยืนยันพร้อมจัดงานไมซ์เปิดบ้านรับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเน้น Wellness สนับสนุนอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้จัดการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การมหาชน (TCEB)นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมารองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่องประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล พร้อมตัวแทนภาคีเครือข่ายจากสมาคมการท่องเที่ยวภาคอีสาน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการจัดงานไมซ์ ฯลฯ ให้การต้อนรับประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ภายในงานมีกิจกรรมการพบปะกันระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งจากกรุงเทพฯและหลายจังหวัดในภาคอีสานเดินทางมาร่วมงาน เพื่อทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนไมซ์อีสาน สถานที่จัดงาน โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการตลาดดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดงานไมซ์การเสวนาในหัวข้อผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้จัดการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การมหาชน (TCEB)รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมาประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านต่างนำเสนอความเห็นต่อแนวทางการปักหมุดในจังหวัดนครราชสีมาเพราะมีพื้นฐานในฐานะเมืองที่มีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เมืองอากาศดี เหมาะแก่การพักฟื้น และตอบโจทย์วิถีชีวิตวิถีใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมไมซ์ในพื้นที่ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดธรรมชาติ ฯลฯ รวมถึงการปรับปรุงการออกแบบก่อสร้างเพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design For All)ภายในงานมีผู้ประกอบการร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานงานโคราช X MICE Meet & Match จัดโดยสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ทีเส็บ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการจากศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม ห้องประชุม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ ในโครงการ Korat MICE 7 Themes จำนวน 40 ราย ร่วมพบปะพูดคุยและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ (buyers) กว่า 30 ราย อาทิ เช่น ศรีสกุล เอ็นไวรอลเมนท์, Mountain Creek Golf Resort&Residences, โรงแรมดุสิตดีทูเขาใหญ่, บริษัท แอปติวิเดีย จำกัด, บริษัท เซฟที ทราแวล จำกัด แอพพลิเคชั่นด้านการท่องเที่ยวครบวงจร, ษริษัท ทริกเกอร์ส พลัส จำกัด, โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่, มูลนิธิวิจัยช้าง, Garden Resort Khaoyai, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา, The Imperial Hotel and Convention Centre Korat, Food For Fighters Organizer, Trekking Thailand Tour, สมาคมการท่องเที่ยววังน้ำเขียว, Centara Korat, Centre Point Hotel Terminal 21 Korat, โรงแรมแกรนด์สิริ รีสอร์ท, Kensington English Garden Resort Khaoyai, Nakhon Ratchasima Convention and Exhibition Center (NCEC), โรงแรมหรรษาเวลเนส เขาใหญ่, ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อด.สธ. คลองไผ่, Ansee มหาวิทยาลัยสุรนารี, โครงการหุบเขาแห่งความสุข, MuvMi, Solar D, สวนผักปากช่อง, Airways Land, วิสาหกิจชุมชนวัดสระน้ำใส, ไร่โชตะวัน, วิสาหกิจชุมชนคนโคราช, Summer Kisses Café, วิสาหกิจชุมชนบ้านเลิศสวัสดิ์, สวนกุหลายมอญเขาใหญ่, ไร่ภูเกรน และ Florest caféและที่เป็นไฮไลท์คือการจัดประกวดปรุงค็อกเทลเพื่อหา โคราชซิกเนเจอร์ เวลคัม ดริงก์ เพื่อเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการนำไปใช้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจาก โครงการโดย ดิอาจิโอ ไร่องุ่นไวน์กรานมอนเต้ น้ำดื่มสยาม น้ำแร่วิวัลก้า SafeT Travel และสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษา โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ประเภทนักเรียนนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ในผลงาน “Ruby Sadness”, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ในผลงาน “เพลินพิมาน”, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ในผลงาน “Rose(lle) Pomelo”, และ รางวัลชมเชย ได้แก่ในผลงาน “Bitter,Aroma,Somza” และในประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ในผลงาน “สยาม ทรอปิ คอล”, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ในผลงาน “Korat Grape Crush”, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ในผลงาน “พงไพร”, และ รางวัลชมเชย ได้แก่ในผลงาน “ประตูอีสาน”ปิดท้ายด้วยการจัดชุดอาหารว่างพิเศษ Cocktail Party นำทีมโดยเชฟเฟิสท์จากครัวบินหลาและเชฟเจมส์จากกลุ่มนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและออร์แกนิกส์ เมนู อาทิ หม่ำหมูแนมกับขิงกับบีทรูทดอง, แตงกวาดองแจ่วบอง, ปีกไก่คลุกฝุ่นผงลาบเป็นลาว,ข้าวจี่ไส้หมูย่าง (ข้าวไรซ์เบอร์รี่เกษตรอินทรีย์นึ่ง ปั้นกับคอหมูย่างฉ่ำๆคลุกไข่ไก่อารมณ์ดี), น้ำพริกโคราชผักแนม,และเห็ดกรอบออร์แกนิกส์เสริฟ์กับซอสสไปซี่มาโย) น้ำข้าวโพดคุณเล็ก น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพฯลฯงานนี้จัดขึ้นภายใต้นโนบายด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน และ Carbon Footprint ของทางทีเส็บ โดยสามารถลด 265.80 Kgo2e นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ตอกย้ำความพร้อมของโคราชไมซ์ซิตี้ ในการรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ทุกรูปแบบ