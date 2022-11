โรงแรมในเครือฟอร์จูนเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยในวันลอยกระทง​ ฟอร์จูนกรุ๊ปรวมโปรโมชั่นวันลอยกระทง​

1. โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพฯ พร้อมอิ่มหนำสำราญกับอาหารไทยจากทั่วทุกภาค อาทิ ข้าวซอย กุ้งอบวุ้นเส้น ยำส้มโอ ซีฟู้ดผัดผงกะหรี่ ผัดไทย ห่อหมอปลากราย น้ำพริกลงเรือ ถุงทองกุ้ง รวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆ และเมนูพิเศษอีกมากมาย ในบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 - 22.00 น. ราคาพิเศษผู้ใหญ่ท่านละ 799 บาท เด็กท่านละ 499 บาท รับฟรีกระทงสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเมื่อสำรองโต๊ะล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโทร 02 641 1500Line @GrandFortuneBKK2.เที่ยวยกก๊วน มาพักที่โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยองเมื่อจองห้องพัก Deluxe River View หรือ Deluxe Sea view 3 ห้อง รับสิทธิพิเศษรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสามารถCheck Out 14.00 น. พร้อมรับฟรีกระทง 1 ใบ (เมื่อเข้าพักวันที่ 8 พ.ย. 65) เพียงจอง วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2565 เข้าพัก วันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2565 ณ.โรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์บีช ระยองDeluxe River view ราคา 2,499 บาท / ห้อง / คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) Deluxe Sea view ราคา 2,699 บาท / ห้อง / คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) * ราคานี้สำหรับจองห้องพัก 3 ห้องขึ้นไป สำรองห้องพักได้ที่ โทร 033-683322 Line : @fortunesaengchan https://lin.ee/dO4Xw6q3. ห้องอาหาร The terrace โรงแรม ฟอร์จูน โคราช เพียงทานอาหารครบ 500 บาท รับฟรีไปเลยกระทง 1 กระทงให้ทุกท่านได้ไปลอยกันฟรีๆ ทาง ห้องอาหาร The Terrace เปิดบริการทุกวัน เวลา 06:00 น. - 23:00 น.ณ โรงแรม ฟอร์จูน โคราช สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 044 – 079 900 Line OA : @fortunekorat https://lin.ee/sTbcZQ4. Celebrate Loy Krathong festival ห้องอาหารคาเฟ่ เดอ นคร โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช เสิร์ฟความอร่อยฉลองเทศกาลลอยกระทง กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ อร่อยกับเมนูอาหารนานาชาติ 3 แบบChinese Set ราคา 550 บาท กระเพาะปลาผัดแห้ง ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปลาเต้าซี่ ลูกชิ้นกุ้งผัดผักกวางตุ้ง สาคูแคนตาลูป Western Set ราคา 380 บาท อกไก่กริลล์ กับซอสไวน์แดง ซุปเห็ด สลัดผลไม้ เค้กเผือกThai Set ราคา 350 บาท แกงจืดเต้าหู้หมูสับ ยำถั่วพู กะหล่ำปลีทอดน้ำปลา ผัดเครื่องแกงลูกชิ้นปลา เผือกแกงบวด รับฟรี กระทง 1 ใบ เมื่อสั่งโปรโมชั่นอาหาร set ไหนก็ได้ พร้อมร่วมลอยกระทงบริเวณหน้าโรงแรม ห้องอาหารคาเฟ่ เดอ นคร เปิดให้บริการ เวลา 11.00 น. – 22.00 น.สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 075 841 888