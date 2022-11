เจาะกลยุทธ์ HR....“ไอ.พี. วัน” บริษัทสัญชาติไทยสู่การเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย

กล่าวว่า “ไอ.พี. วัน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2022 หรือองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย เพราะรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้ ไอ.พี. วัน เป็นองค์กรที่น่าทำงานและตอบโจทย์ความหลากหลายของบุคลากรในทุกเจนเนอเรชันไอ.พี. วัน (I.P. ONE) ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสัญชาติไทย ภายใต้แบรนด์ยอดนิยม ไฮยีน วิกซอล วิซ ไอวี่ แดนซ์ และโฟกัส ที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม FMCG มายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยฟันเฟืองสำคัญคือที่มีอยู่กว่า 1,400 คน การมาถึงวันนี้ได้ ไม่ได้เดินมาด้วยคน ๆ เดียว หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง แต่มาจากสิ่งที่พวกเราเรียกว่าซึ่งมาจากพลังของทุกหน่วยงาน ที่มารวมกันเป็นคลื่นพลังอันยิ่งใหญ่ของ ไอ.พี. วัน เป็นพลังที่แข็งแกร่ง ที่ถูกถ่ายทอดตัวตนของความเป็นคน ไอ.พี. อย่างชัดเจน คือการคิดสิ่งใหม่ คิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงสร้าง Culture ที่เอื้อต่อการคิดนอกกรอบ แตกต่าง ไม่เหมือนใคร และไม่ทำตามใคร เราเป็นผู้นำการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดอยู่เสมอ ทำให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ทุกคนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น มี Passion หรือแรงบันดาลใจ พร้อมขับเคลื่อน ไอ.พี. วัน สู่ความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น เราจึงไม่ Compromise ในเรื่องคุณภาพสินค้า พร้อมต่อยอดสิ่งที่ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมคน และวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงมาตลอด 50 ปี และนำมาเป็น Core Values (ค่านิยมองค์กร) 6Is ได้แก่ Integrity ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม, In Love รัก หลงใหลในสิ่งที่ทำ, Insightful รู้จักรู้จริง รู้ใจ, Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม, In-Sync พนักงานทุกคนรวมพลังใจเป็นหนึ่งเดียว และ Into The Future การเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน รวมถึงลงทุนกับนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคนในองค์กร ซึ่ง Core Values 6Is นี้ ได้ทำให้เกิดเป็นปรัชญาองค์กร Innovate Passionately For The Future Of Better Living มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น”กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อ Purpose ขององค์กร คือ Innovate Passionately For The Future Of Better Living : มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม​เพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการที่บริษัทจะทำให้ Purpose นี้ขับเคลื่อนไปได้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือในองค์กร ดังนั้นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของ ไอ.พี. วัน นอกเหนือจากกลยุทธ์ในเรื่องการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตแล้ว อีกเรื่องหนึ่งก็คือ กลยุทธ์ในเรื่องโดยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ไอ.พี. วัน ได้พัฒนา และปรับงานด้านทรัพยากรบุคคลในหลายๆ เรื่อง เพื่อทำให้พนักงานของเรามี Motivation และ Passion ที่จะไปขับเคลื่อน Purpose ของบริษัทให้สำเร็จ เช่น- ผู้บริหารของเรา จะเน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกระดับ เพื่อทำให้พนักงานรับรู้ว่าเขามีคุณค่า ที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนให้ Purpose ของบริษัทสำเร็จร่วมกัน ผ่านแนวทางต่าง ๆ ทั้ง Townhall ประจำปี และกิจกรรมต่าง ๆ- เรามีการจัดทำ Development Framework เพื่อวางกรอบ และแนวทางการพัฒนาพนักงาน โดยกำหนดเป็น Functional Competency พัฒนาให้พนักงานเก่งเรื่องงาน เพื่อไปสรรค์สร้างงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรได้ และมี Leadership Competency สำหรับพนักงานที่เป็นหัวหน้างานขึ้นไป ที่เขาต้องเก่งเรื่องการดูแล และบริหารคน เขาต้องสามารถพัฒนาและสร้างคนในทีมให้เก่ง และเติบโตได้- เราจัดทำระบบการพัฒนากลุ่มพนักงาน Talent เน้นเรื่องการพัฒนา Career สร้างศักยภาพให้พวกเขาโดยการมอบหมายงานที่ท้าทาย และสำคัญต่อบริษัท เพื่อให้เพิ่มพูนศักยภาพของพวกเขาในการที่ก้าวไปเป็น Future Leader ของบริษัทในอนาคต- เราให้ความสำคัญกับการสร้าง Employee Engagement เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อ Engagement ของพนักงาน เพราะเราอยากให้พนักงานทุกคน รู้สึกว่าเขามีคุณค่า และมีความหมายต่อบริษัทกล่าวเสริมว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดของสายงานการผลิตไม่ใช่เครื่องจักร แต่คือคนที่มีคุณภาพจึงจะสร้างงานที่มีคุณภาพได้ เราจึงเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของพนักงานทุกระดับ ความสำเร็จในการบริหารคน ได้พิสูจน์จากการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ที่เกิดขึ้นน้อยมากสำหรับ ไอ.พี. วัน เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากหลักคิดและการปลูกฝัง DNA ให้พนักงานทุกคนมองเห็นภาพความสำเร็จแบบเดียวกัน พร้อมทั้งการดูแลเพื่อสร้างโอกาสในสายอาชีพให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและมีความภาคภูมิใจกับผลงานยกตัวอย่างเช่น โครงการ “Proud to be คนพันธุ์ i” คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคคลากรระดับปฏิบัติการ ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ทำโครงงานกลุ่มตามสายงานที่ตนเองถนัด ภายใต้แนวคิดค่านิยมองค์กร 6Is จากการดำเนินงานมากว่า 4 ปี เกิดโครงการต่างๆมากมาย อาทิ การพัฒนาคุณภาพสายงานผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดกันระหว่างสายงาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานเพื่อให้โรงงานเป็นแลนมาร์คของบางปู เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างความสามัคคีแล้ว พนักงานยังได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก ทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กรไปกว่า 10 ล้านบาท ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจต่อตัวพนักงานและความรักในสายอาชีพอีกด้วย