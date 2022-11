MEA ร่วมงานนิทรรศการวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2565 ส่งเสริมการยกระดับ งานวิศวกรรมไทยสู่ความเป็นผู้นำในสากล

วันนี้ (3 พ.ย. 2565) นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022) และรับมอบโล่ขอบคุณการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ภายในงาน MEA ได้จัดแสดงนิทรรศการพร้อมให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า EV โดยทีม KEN by MEA ให้ความรู้เรื่องการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า MEA Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับเมืองมหานคร และนำเสนอนวัตกรรมงานบริการผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดสมาร์ต ตลอดจนร่วมสัมมนาในหัวข้อ มาตรฐานและความคุ้มค่าในการติดตั้ง Solar Rooftop และการขายไฟคืนระบบไฟฟ้าของ MEA และหัวข้อ MEA Virtual District in Smart City เพื่อเป็นการแนะนำและให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจ สอดรับกับธีมงาน Empower Engineering in Digital Era: เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล ณ เวทีกลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (National Engineering 2022) และรับชมนิทรรศการของ MEA พร้อมติดตามโปรโมชันสำหรับบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ และบริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า EV โดยทีม KEN by MEA ได้ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องการขอใช้บริการธุรกิจด้านระบบไฟฟ้า ติดต่อ KEN by MEA ได้ที่ MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล ken@mea.or.th📌ลงทะเบียนขอข้อมูลเพิ่มเติม“ถามมืออาชีพ ถาม KEN”ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/ken/