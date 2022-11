ของมันต้องมี!! BEM แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรีต่อเนื่อง เตรียมตัวให้พร้อมพฤศจิกายนนี้ !!!

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เดินหน้าแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “Happy Journey with BEM ; แจกฟรี! สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ล้านชิ้น” นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและผู้ใช้ทางพิเศษอย่างคับคั่งกับคอนเซ็ปต์ของมันต้องมี!! จนกลายเป็นของยอดนิยมที่ต้องมีคู่กายกันไปแล้ว หากใครที่ยังไม่ได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสตาร์ท รีบมารับจับจองแสดงความเป็นเจ้าของกันได้เลย แอบกระซิบว่าใกล้จะเดือนสุดท้ายแล้วนะ สำหรับเดือนพฤศจิกายนมีรอบแจก ดังนี้• สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง 53 สถานี ตั้งแต่วันที่ 7-11,14-15 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าของจะหมด และพิเศษสำหรับผู้ที่เติมเงินบัตรโดยสาร MRT และ MRT Plus ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปรับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ชิ้นได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี จนกว่าของจะหมด• ผู้ใช้ทางพิเศษชำระค่าผ่านทางด้วย บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต EMV Contactless รับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ 23-29 พฤศจิกายน 2565 จนกว่าของจะหมดเพื่อให้ทุกคน “Be Safe Be Happy” แบบมั่นใจตลอดการเดินทางกับ BEM สามารถติดตามรายละเอียดการแจกในเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้จากช่องทาง เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / เฟซบุ๊ก: Bangkok Expressway /ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200